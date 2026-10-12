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Evlerinin Öncesi Sonrası Hallerini Paylaşarak İçimizi Isıtan Kişiler

Evlerinin Öncesi Sonrası Hallerini Paylaşarak İçimizi Isıtan Kişiler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 16:52
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Bir ev, ne zaman yuva olur? Elbette sevdiklerinizle bir araya geldiğinizde, mutlu anılar paylaştığınızda ve kişiliğinizi yansıtmaya başladığınızda. X'te bazı kullanıcılar, evlerinde yaptıkları dönüşümleri paylaştı ve bu dönüşümler, hepimizin içini ısıttı. Birazdan göreceğiniz örnekler, evlere sadece eşyalar alıp koymaktan ibaret değil!

Burada yaşanmışlıklar da var...

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Sıradan bir odadan, karakteri olan bir odaya!

Sıradan bir odadan, karakteri olan bir odaya!
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Burada göreceğiniz dönüşümler, eminiz ki hoşunuza gidecek.

Burada göreceğiniz dönüşümler, eminiz ki hoşunuza gidecek.
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Öncesinin de iyi olduğunu düşünebilirsiniz ama...

Öncesinin de iyi olduğunu düşünebilirsiniz ama...
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Bu dönüşümlere tanık olmak çok heyecan verici değil mi?

Bu dönüşümlere tanık olmak çok heyecan verici değil mi?
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Yepyeni bir hayata kucak açtığını bilmek...

Yepyeni bir hayata kucak açtığını bilmek...
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Sevdiğiniz her şeyin bir arada olması harika!

Sevdiğiniz her şeyin bir arada olması harika!
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Sıcak tonlu bir oda dönüşümü...

Sıcak tonlu bir oda dönüşümü...
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Çağ atlanmış resmen!

Çağ atlanmış resmen!
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"Kendi evini dizayn ediyorsun."

"Kendi evini dizayn ediyorsun."
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En çok beğendiğiniz dönüşüm hangisi oldu?

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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