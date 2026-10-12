Evlerinin Öncesi Sonrası Hallerini Paylaşarak İçimizi Isıtan Kişiler
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Bir ev, ne zaman yuva olur? Elbette sevdiklerinizle bir araya geldiğinizde, mutlu anılar paylaştığınızda ve kişiliğinizi yansıtmaya başladığınızda. X'te bazı kullanıcılar, evlerinde yaptıkları dönüşümleri paylaştı ve bu dönüşümler, hepimizin içini ısıttı. Birazdan göreceğiniz örnekler, evlere sadece eşyalar alıp koymaktan ibaret değil!
Burada yaşanmışlıklar da var...
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Sıradan bir odadan, karakteri olan bir odaya!
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Burada göreceğiniz dönüşümler, eminiz ki hoşunuza gidecek.
Öncesinin de iyi olduğunu düşünebilirsiniz ama...
Bu dönüşümlere tanık olmak çok heyecan verici değil mi?
Yepyeni bir hayata kucak açtığını bilmek...
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Sevdiğiniz her şeyin bir arada olması harika!
Sıcak tonlu bir oda dönüşümü...
Çağ atlanmış resmen!
"Kendi evini dizayn ediyorsun."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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