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Evinizin Meyve Bahçeleri Gibi Kokmasını Sağlayacak 11 Doğal Ürün

etiket Evinizin Meyve Bahçeleri Gibi Kokmasını Sağlayacak 11 Doğal Ürün

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 13:16

Bir evin ne kadar temiz olduğunu en iyi gösteren şey kokusudur! Bu içeriğimizde evinizin mis gibi kokmasını sağlayacak doğal ürünlerden bahsettik...

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1. Limon

Ortamda ferah ve temiz bir koku olması için kullanacağınız şey limon! Burada iki seçeceğiniz var: Kestiğiniz limon dilimlerini su dolu bir kapta bekletmek veya limon kabuklarını kaynatmak. Sonrasında mis gibi kokuyla buluşun!

2. Portakal

Eğer ki bulunduğunuz ortamda enerji verici bir koku arıyorsanız o zaman tercihiniz portakaldan yana olabilir. Rendelediğiniz veya kurttuğunuz portakal kabuklarını evin/odanın farklı köşelerine yerleştirin. Böylece her yer tatlı bir kokuyla dolar!

3. Vanilya Çubukları

Bu önerimiz ise sizi uğraştırmayacak, kendi kendine koku yaratacak türden olacak. Vanilya çubuklarını açık bir kaba koyarak evin istediğiniz yerine yerleştirin. Vanilya çubuğu, bulunduğu ortama hoş bir aroma yayarak evin güzel kokmasını sağlayacak.

4. Tarçın Çubukları

Tüm bu bahsettiğimiz öneriler size fazla tatlı geldiyse baharatlı bir koku da önerelim! Tarçın çubukları, baharatlı bir koku yayarak sizin tam da istediğinizi verebilir. Tarçın çubuklarını su içinde kaynatarak veya vanilya çubuğunda olduğu gibi bir kapta tutarak koku için kullanabilirsiniz.

5. Lavanta

Lavantanın rahatlatıcı ve sakinleştirici koku etkisini bilmeyen yoktur. Özellikle de kurutulmuş lavanta çiçekleri çok güzel koku sağlama aracıdır. Kurutulmuş lavantaları küçük torbalara koyarak odanıza veya kıyafetlerin güzel kokması için dolabınızın içine koyabilirsiniz. Veya lavanta yağı da kullanabilirsiniz.

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6. Yasemin

Bir başka çiçek önerimiz ise yasemin. Yasemin çiçeklerini kurutarak küçük torbalara koyabilir ve etrafın hoş kokmasını sağlayabilirsiniz. Veya yasemin yağını da kullanabilirsiniz. Evin her yerinde tatlı bir koku olacağına şüphe yok.

7. Nane

Nanenin koku etkisi, belki de önceki maddelerde yer alan tüm önerilerimizden çok daha fazladır. Nanenin ferah ve canlandırıcı bir aroması olduğu için kullanmak isteyebilirsiniz. Bunun için nane yapraklarını kurutabilir veya küçük keselerde evin çeşitli yerlerine koyabilirsiniz. Her yer her zaman ferah kokacak!

8. Okaliptüs

8. Okaliptüs

Temizlik sonrası bile istediğiniz temiz kokuya erişemiyorsanız okaliptüs yardımınıza koşuyor! Okaliptüs yaprakları veya yağını kullanmak, evinizde canlandırıcı, temiz bir kokunun olmasını sağlar.

9. Hindistan Cevizi

Hindistan cevizi aromalı bir şey yerken yediğiniz şeyi devamlı kokluyorsanız, bu önerimiz size! Hindistan cevizinin sağladığı egzotik ve tatlı koku aroması için hindistan cevizi yağı veya rendesini kaplarda bulundurarak kullanabilirsiniz. Kendinizi adada tatil yapıyormuş gibi hissedeceksiniz!

10. Ananas

Bir başka tropikal önerimiz ise kesinlikle ananas. Ananas dilimlerini ve kabuklarını güzel koku yayması için kullanabilirsiniz. Bunu yaptığınızda etraf tropikal bir aromanın yanı sıra aynı zamanda ferah bir atmosfere de sahip olur.

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11. Elma

Son önerimiz ise elma! Bulunduğunuz yere tatlı ve sıcak bir aromanın hakim olmasını istiyorsanız elmadan faydalanabilirsiniz. Elma dilimlerini tarçınla birlikte su ekleyerek kaynattığınızda mis gibi kokacak karışımı da elde etmiş olursunuz.

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