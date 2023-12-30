Evinize Gelen Misafirlerinizin Sağlıklı Olduğuna İnanamayacağı 10 Rafine Şekersiz Tatlı Tarifi
Evinize Gelen Misafirlerinizin Sağlıklı Olduğuna İnanamayacağı 10 Rafine Şekersiz Tatlı Tarifi
Şekersiz beslenenler gün geçtikçe artıyor. Sağlıklı yaşamı tercih edenler için şekersiz tarifleri bulmak zor olabiliyor. Gelin hem lezzetli hem pratik şekersiz tatlı tariflerine birlikte bakalım...
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1. Şekersiz Muffin
2. Fit Cookie
3. Muzlu Kek
4. Çilekli Browni
5. Fit Kek
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6. Kabak Tatlısı
7. Vegan Kurabiye
8. Yaban Mersinli Kek
9. İncir Uyutması
10. Yulaflı Kurabiye
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