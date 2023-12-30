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Evinize Gelen Misafirlerinizin Sağlıklı Olduğuna İnanamayacağı 10 Rafine Şekersiz Tatlı Tarifi

etiket Evinize Gelen Misafirlerinizin Sağlıklı Olduğuna İnanamayacağı 10 Rafine Şekersiz Tatlı Tarifi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 18:01

Şekersiz beslenenler gün geçtikçe artıyor. Sağlıklı yaşamı tercih edenler için şekersiz tarifleri bulmak zor olabiliyor. Gelin hem lezzetli hem pratik şekersiz tatlı tariflerine birlikte bakalım...

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1. Şekersiz Muffin

1. Şekersiz Muffin

Çikolata çok sevenlerin bayılacağı bu muffin tarifi şekersiz beslenenlere özel. Bu tarifin detayları şöyle:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 yumurta

  • 50 ml pekmez

  • 50 ml tahin

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 2 yemek kaşığı buğday unu

  • 1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

1. Yumurta, pekmez ve tahini karıştırın. 

2. Bu karışıma buğday unu, kakao ve kabartma tozunu da ekleyin. 

3. Bu karışımı muffin kaplarınıza dökün ve Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın.

Evinizi mis gibi kokutacak bu keklere bayılacaksınız! 🧁

Kalabalıklar için pişirecekseniz Philips Airfryer 7000 XXL ideal. 7+ kişilik yemek yapmaya imkan veren bu ürün mutfakta en büyük yardımcınız olacak. 

2. Fit Cookie

2. Fit Cookie

Kurabiye seviyorsanız bu fit ve lezzetli kurabiyeleri hemen denemelisiniz. 

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 yumurta

  • 1 bardak karabuğday unu

  • 1 tutam ceviz

  • 3 yemek kaşığı damla çikolata

  • 2 yemek kaşığı stevya

  • 1 yemek kaşığı karnıyarık otu

  • 4 yemek kaşığı sıvıyağ

  • 1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

1. Yumurta, yağ ve stevyayı mikserle 3 dakika çırp.

2. Bu karışıma unu da ekleyin.

3. Karnıyarık otu, kabartma tozu ve damla çikolataları ekleyin. 

4. Hamur haline gelen karışımdan toplar yaparak kurabiyeler hazırlayın.

5. Bu kurabiyeleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve pişirin.

Çay yanına bu kurabiyeler çok yakışacak.

3. Muzlu Kek

3. Muzlu Kek

En lezzetli keklerden olan muzlu kekin şekersiz hali de çok leziz oluyor. Bu leziz kekin tarifi şöyle: 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 60 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 2 tane olgun muz

  • 2 yumurta

  • 8 yemek kaşığı pekmez

  • 1 bardak keçiboynuzu unu

  • 1 bardak buğday unu

  • Yarım bardak süt

  • Yarım bardak sıvıyağ

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 1 paket kabartma tozu

  • 2 çay kaşığı tarçın

  • 3 yemek kaşığı kavrulmuş susam

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Muzları ezin ve yumurtaları ekleyin. 

2. Muzların üzerine tüm sıvı malzemeleri ekleyerek güzelce karıştırın.

3. Daha sonra kuru malzemeleri de ekleyerek karıştırın.

4. Koyacağınız kalıbın altına yağlayıp unlayın. Üzerine de kavrulmuş susam dökün.

5. Hazırladığınız hamuru Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve pişirin.

Muzu sevmiyorsanız bile bu keke bayılacaksınız. Herkesin bayılarak yiyeceği bu keki hemen deneyin! 🍌

4. Çilekli Browni

4. Çilekli Browni

Çikolata krizlerine bu browni çok iyi gelecek. Gelin bu tarifin detaylarına birlikte bakalım...

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 23 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 2 yumurta

  • 125 ml bal

  • 125 ml süt

  • 12 yemek kaşığı un

  • 2.5 yemek kaşığı kakao

  • 2 çay kaşığı kabartma tozu

  • Ceviz

  • 12 çilek

  • 50 gr bitter çikolata

Yapılışı:

1. Yumurta ve balı karıştırın. Kabartma tozu, kakao ve sütü de ekleyin.

2. Unu da ekleyin ve karıştırın.

3. Çikolata parçalarını ve cevizleri de ekleyip iyice karıştırın.

4. Hazırladığınız karışımı Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve üzerin çilek parçalarını ekleyin.

Pişer pişmez bitecek bu lezzetli browni, çay saatlerinin favorisi olacak.

5. Fit Kek

5. Fit Kek

Sağlıklı bir kek yapmak istiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz. Bu tarifin adımları şunlar:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 yumurta

  • 1 muz

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 2 çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı:

1. Öncelikle muzu ezin. Üzerine diğer tüm malzemeleri ekleyin ve karıştırın.

2. Bu karışımı muffin kaplarına koyun.

3. Philips Airfryer 7000 XXL'ınızı önce 2 dakika ısıtın. Daha sonra kaplarınızı sepete alın ve pişirin.

Hem çikolatalı hem muzlu bu tarifi bir kere yapmakla yetinemeyeceksiniz.

Ne yapacağına karar veremeyenler için Philips Airfryer 7000 XXL'ın NutriU uygulaması çok iyi. İçinde her türlü tarifin olduğu bu uygulama yemek yaparken size çok yardımcı olacak.

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6. Kabak Tatlısı

6. Kabak Tatlısı

Kabak tatlısını sevenler için bu şekersiz tarif ideal. Lezzetli bu tarif için buyurun!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 500 gr bal kabağı

  • 1 bardak su

  • 3 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

1. Bal kabaklarını soyun ve küp küp doğrayın.

2. Bal kabaklarını Philips Airfryer 7000 XXL sepetin alın ve üzerine su koyun.

3. İstediğiniz diriliğe göre kontrollü şekilde pişirin.

4. Yumuşadığında alın ve süzün. 

5. Soğuyan bal kabaklarının üzerine bal ekleyin. 

Sağlıklı ve leziz tatlınızı ceviz ve tahinle servis edebilirsiniz.

7. Vegan Kurabiye

7. Vegan Kurabiye

Vegan bu tarifin lezzetine bayılacaksınız. Bu tarifi denemek istiyorsanız ayrıntılar burada. 👇

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 4 yemek kaşığı badem sütü

  • 1 çay bardağı badem unu

  • 1 çay bardağı Hindistan cevizi unu

  • 1 yemek kaşığı stevya

  • 2 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

  • 1 damla vanilya ekstraktı

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri karıştırın.

2. Hazırladığınız hamurdan dondurma kaşığı ile kurabiyeler yapın ve bunları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın.

Sağlıklı bu tarif ile kurabiyeye doyacaksınız.

8. Yaban Mersinli Kek

8. Yaban Mersinli Kek

Yaban mersini sevenler için bu kek kaçmaz. Leziz bu kekin tarifinin detayları şöyle: 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 165°

Malzemeler:

  • 2 yumurta

  • 10 yaban mersini

  • 2 muz

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • Bir miktar bal

  • 1 çay kaşığı vanilin

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı:

1. Muz, yumurta, kakao ve vanilini pürüzsüz olana kadar karıştırın.

2. Bu karışıma tatlı isteğinize göre bal ekleyin.

3. Kabartma tozunu da ekleyin ve karışımı Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın.

4. Bu karışımın üstüne yaban mersinlerini ekleyin. 

Bayılarak yiyeceğiniz bu tarifi hazırlamak da çok kolay!

9. İncir Uyutması

9. İncir Uyutması

Yaban mersini sevenler için bu kek kaçmaz. Leziz bu kekin tarifinin detayları şöyle: 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 120 dakika

Pişirme derecesi: 100°

Malzemeler:

  • 4 kurutulmuş incir

  • 1 dilim karpuz

  • 200 ml süt

Yapılışı:

1. İncirleri, karpuzu ve sütü blendera alın ve güzelce karıştırın.

2. Hazırladığınız bu karışımı kaselere alarak Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın. 

Bu lezzetli ve sağlıklı tatlıyı buzdolabında beklettikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.

10. Yulaflı Kurabiye

10. Yulaflı Kurabiye

Yulaflı kurabiyeler sağlıklı kurabiye tercih edenlerin sevdikleri kurabiyelerden. Bu tatlının tadını merak ediyorsanız tarifi burada. 👇

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 170°

Malzemeler:

  • 100 ml süt

  • 3 yemek kaşığı kuru üzüm

  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ

  • 100 gr yulaf ezmesi

  • 10 ahududu

Yapılışı:

1. Süt hariç tüm malzemeleri bir kaba alın ve güzelce karıştırın.

2. Sütü yavaş yavaş ekleyerek hamuru yumuşak hale getirin. 

3. Kurabiyeleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve pişirin.

Bu leziz kurabiyelere herkes bayılacak!

Philips Airfryer 7000 XXL'ın Rapid CombiAir Teknolojisi ile yemekleriniz tam istediğiniz gibi pişecek. Yüksek, düşük ve dinamik hava akışıyla pişirme seçenekleri ile her zaman lezzetli ve yumuşak yemekler yapabileceksiniz. 

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