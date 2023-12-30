Evinize Gelen Misafirlerinizin Sağlıklı Olduğuna İnanamayacağı 10 Rafine Şekersiz Tatlı Tarifi

Sağlıklı bir kek yapmak istiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz. Bu tarifin adımları şunlar:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

1 yumurta

1 muz

1 yemek kaşığı kakao

2 çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı:

1. Öncelikle muzu ezin. Üzerine diğer tüm malzemeleri ekleyin ve karıştırın.

2. Bu karışımı muffin kaplarına koyun.

3. Philips Airfryer 7000 XXL'ınızı önce 2 dakika ısıtın. Daha sonra kaplarınızı sepete alın ve pişirin.

Hem çikolatalı hem muzlu bu tarifi bir kere yapmakla yetinemeyeceksiniz.

Ne yapacağına karar veremeyenler için Philips Airfryer 7000 XXL'ın NutriU uygulaması çok iyi. İçinde her türlü tarifin olduğu bu uygulama yemek yaparken size çok yardımcı olacak.