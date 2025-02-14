Evini Daha Konforlu Hale Getirecek Şey Ne?
Evini Daha Konforlu Hale Getirecek Şey Ne?
Hepimiz evimizi en rahat edeceğimiz şekilde düzenlemeye çalışıyoruz. Ama bazen bunlar yeterli olmayabiliyor. Evde rahatını tamamlayacak ürün ne bulamıyorsan haydi teste!
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1. Sabahları senin için gün nasıl başlıyor?
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2. Alacağın bir ürün hayatının hangi alanını kolaylaştırsın istersin?
3. Evinin hangi özelliği seni daha çok mutlu ediyor?
4. Evde en çok nerede vakit geçiriyorsun diye sorsak...
5. Evinle ilgili bir hayalini öğrenelim mi?
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6. Son zamanlarda çok duyduğumuz akıllı ev teknolojileri sence gerekli mi?
7. Senin evinin tasarımı nasıl?
8. Peki sen ev kuşu musun?
9. Günün hangi saatini daha çok seviyorsun?
Senin evini daha konforlu hale getirecek şey Philips AquaTrio 9000!
Senin evini daha konforlu hale getirecek şey kahve makinesi!
Senin evini daha konforlu hale getirecek şey akıllı aydınlatma sistemi!
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