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Evini Daha Konforlu Hale Getirecek Şey Ne?

etiket Evini Daha Konforlu Hale Getirecek Şey Ne?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 12:31

Hepimiz evimizi en rahat edeceğimiz şekilde düzenlemeye çalışıyoruz. Ama bazen bunlar yeterli olmayabiliyor. Evde rahatını tamamlayacak ürün ne bulamıyorsan haydi teste!

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1. Sabahları senin için gün nasıl başlıyor?

2. Alacağın bir ürün hayatının hangi alanını kolaylaştırsın istersin?

3. Evinin hangi özelliği seni daha çok mutlu ediyor?

4. Evde en çok nerede vakit geçiriyorsun diye sorsak...

5. Evinle ilgili bir hayalini öğrenelim mi?

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6. Son zamanlarda çok duyduğumuz akıllı ev teknolojileri sence gerekli mi?

7. Senin evinin tasarımı nasıl?

8. Peki sen ev kuşu musun?

9. Günün hangi saatini daha çok seviyorsun?

Senin evini daha konforlu hale getirecek şey Philips AquaTrio 9000!

Senin evini daha konforlu hale getirecek şey Philips AquaTrio 9000!

Sen konforu temizlikte bulanlardansın. O yüzden senin gibi temizliği her şeyin önüne koyan biri için evini daha konforlu hale getirecek şey tabii ki Philips AquaTrio 9000. Temizliği konforla buluşturan dikey süpürge tam senin gibi titiz birini rahatlacak cinsten. Yerde minicik bir toz bile görsen onu temizlemeden rahat edemiyorsun. İşte o yüzden Philips AquaTrio 9000, senin evde konforlu yaşamanı sağlayan bir araç. Yüksek performansı olan dikey süpürge hem süpürüyor hem siliyor. Farklı temizleme ihtiyaçlarına uygun olarak 3 ayrı temizlik modu olan Philips AquaTrio 9000 ile tek seferde evi tertemiz yapacaksın!

Senin evini daha konforlu hale getirecek şey kahve makinesi!

Sen tam bir keyif insanısın. Senin hayatının konforlu olması için keyfinin bozulmaması lazım. Sabahları ayılmak için kahven olmadan olmuyor. Güne en sevdiğin kahveyle başlayarak keyifli bir başlangıç yapabilirsin. Eee bunun için de elbette iyi bir kahve makinesine ihtiyacın var. Tek tuşla en sevdiğin kahveyi yapabilen bir kahve makinen olsa hayat ne kadar kolay olurdu, öyle değil mi? İşte senin için konfor demek bu! Farklı kahve çeşitleri yapabilen bir kahve makinesiyle sabah kahveni keyif içinde içebileceksin.

Senin evini daha konforlu hale getirecek şey akıllı aydınlatma sistemi!

Senin için konfor demek evin ortamını kendine göre düzenleyebilmek. İşte akıllı aydınlatma sistemin olursa evinin ortamını sen istediğin gibi belirleyebiliyorsun. Tasarımını ve ortamını kendin belirlediğin bir yerde sen her şeyden çok daha zevk alırsın. Telefondan evin havasını değiştirebileceğin bir akıllı aydınlatma sistemi sana kendini çok iyi hissettirecek, biz eminiz! Sabahları daha enerjik güne başlamak istediğinde yataktan bile çıkmadan aydınlatmayı ayarlayabilirsin. Ya da akşamları film izlerken yerinden kalkmadan ışıkları kısarak sinema ortamı hazırlayabilirsin.

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buffythevampireslayer
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