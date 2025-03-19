Evini Daha Ferah Gösterecek Dekorasyon Tüyosunu Veriyoruz!

Senin evini daha ferah göstermek için daha az eşyaya ihtiyacın var. Evindeki fazla eşyalar seni boğuyor aslında. Bu eşyalar yüzünden evin daha dağınık da gözüküyor. O yüzden bazı kullanmadığın ve boşa yer kaplayan eşyalardan kurtulman gerek. Minimalist bir dokunuşla evini daha ferah hale getirmen mümkün. Peki bunu nasıl yapacağım dediğini duyar gibiyiz. Bunun için önce hiç kullanmadığın ya da az kullandığın eşyalardan kurtularak başlayabilirsin.