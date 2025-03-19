Evini Daha Ferah Gösterecek Dekorasyon Tüyosunu Veriyoruz!
Evini Daha Ferah Gösterecek Dekorasyon Tüyosunu Veriyoruz!
Herkes evinin daha ferah olmasını istemez mi? Küçük dokunuşlarla evini daha ferah hale getirebilirsin aslında. Peki sana evini daha ferah gösterecek bir dekorasyon tüyosu verelim mi? Haydi öğrenmek için teste!
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1. Evinde en çok neden rahatsız olduğunu sorarak başlayalım...
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2. Diyelim yeni bir mobilya alacaksın. Nasıl bir şey tercih edersin?
3. Evinde nasıl perde seversin, onu da soralım...
4. Evinde daha çok hangi renkleri kullanmayı tercih edersin?
5. Peki evinde seni yoran bir eşya söyle bize!
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6. Evine yeni bir eşya alacaksan bunlardan hangisi olmasını isterdin?
7. Evinin en çok hangi alanında vakit geçirmeyi seviyorsun?
8. Son olarak evinin duvarlarını da soralım...
Senin evini daha ferah göstermek için daha az eşyaya ihtiyacın var!
Senin evini daha ferah göstermek için evde doğallığa ihtiyacın var!
Senin evini daha ferah göstermek için düzene ihtiyacın var!
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