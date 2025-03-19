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Evini Daha Ferah Gösterecek Dekorasyon Tüyosunu Veriyoruz!

etiket Evini Daha Ferah Gösterecek Dekorasyon Tüyosunu Veriyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
19.03.2025 - 10:31

Herkes evinin daha ferah olmasını istemez mi? Küçük dokunuşlarla evini daha ferah hale getirebilirsin aslında. Peki sana evini daha ferah gösterecek bir dekorasyon tüyosu verelim mi? Haydi öğrenmek için teste!

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1. Evinde en çok neden rahatsız olduğunu sorarak başlayalım...

2. Diyelim yeni bir mobilya alacaksın. Nasıl bir şey tercih edersin?

3. Evinde nasıl perde seversin, onu da soralım...

4. Evinde daha çok hangi renkleri kullanmayı tercih edersin?

5. Peki evinde seni yoran bir eşya söyle bize!

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6. Evine yeni bir eşya alacaksan bunlardan hangisi olmasını isterdin?

7. Evinin en çok hangi alanında vakit geçirmeyi seviyorsun?

8. Son olarak evinin duvarlarını da soralım...

Senin evini daha ferah göstermek için daha az eşyaya ihtiyacın var!

Senin evini daha ferah göstermek için daha az eşyaya ihtiyacın var. Evindeki fazla eşyalar seni boğuyor aslında. Bu eşyalar yüzünden evin daha dağınık da gözüküyor. O yüzden bazı kullanmadığın ve boşa yer kaplayan eşyalardan kurtulman gerek. Minimalist bir dokunuşla evini daha ferah hale getirmen mümkün. Peki bunu nasıl yapacağım dediğini duyar gibiyiz. Bunun için önce hiç kullanmadığın ya da az kullandığın eşyalardan kurtularak başlayabilirsin.

Senin evini daha ferah göstermek için evde doğallığa ihtiyacın var!

Senin evini ferah göstermek için biraz doğallığa ihtiyacın var. Bunun için evine bitki alabilir ya da gün ışığından daha fazla faydalanabilirsin. Perdelerini açık renk seçersen evin daha çok güneş ışığı alacaktır. Tabii bitkileri de es geçmeyelim. Evine aldığın yeşil bitkiler evini hem ferah gösteriyor hem de evinin havasını değiştiriyor. Monstera, kauçuk ya da barış çiçeği gibi yeşil bitkiler evine tropik ve ferah bir hava getirecek.

Senin evini daha ferah göstermek için düzene ihtiyacın var!

Senin evinin en büyük sorunu dağınıklık. Evin aslında gayet güzel ve ferah. Ama zaman zaman oluşan dağınıklıklar evini düzensiz gösteriyor elbette. O yüzden senin ihtiyacın bol bol kutu. Önce evde fazlalık ne varsa onlardan kurtulmanı öneririz tabii. Bundan sonra yatak altına alacağın hurçlar, eve koyacağın kutular ya da duvara monte raflarla evinin çok daha ferah gözükeceğine eminiz.

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