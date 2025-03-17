Evini Daha Ferah Gösterecek Dekorasyon Tüyoları

Evin daha ferah ve havadar gözükmesini sağlayan aldığı güneş ışığı aslında. Evin ne kadar güneş ışığı alıyorsa o kadar ferah gözüküyor. Tabii burada senin de yapabileceğin şeyler var. Mesela evde kalın ve koyu renkli perdeler yerine tül ya da ince keten perdeler kullanabilirsin. Bu sayede güneş ışığı eve dolacaktır!