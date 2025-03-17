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Evini Daha Ferah Gösterecek Dekorasyon Tüyoları

etiket Evini Daha Ferah Gösterecek Dekorasyon Tüyoları

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 13:01

Küçük ve kalabalık bir evi olanların en büyük derdi evini nasıl ferah gösterebileceği. Evini daha geniş ve ferah göstermek aslında düşündüğün kadar zor değil. Sana vereceğimiz bu tüyolarla evini daha ferah gösterebileceksin. Bu tüyolar nelermiş gel birlikte bakalım...

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Evde her zaman açık ve nötr renkler tercih etmen gerekiyor.

Renklerle bir yeri daha ferah göstermek mümkün. Evde kullandığın açık tonlar odanın daha büyük görünmesini sağlayabilir. Evinin duvarlarında ya da mobilyalarda bej, açık gri ya da pastel tonlar tercih edersen evin daha ferah gözükebilir. Ama böyle evim çok sıkıcı olur diye düşünüyorsan aksesuarlarla biraz renk katman da mümkün.

Doğal ışık olmadan olmaz!

Evin daha ferah ve havadar gözükmesini sağlayan aldığı güneş ışığı aslında. Evin ne kadar güneş ışığı alıyorsa o kadar ferah gözüküyor. Tabii burada senin de yapabileceğin şeyler var. Mesela evde kalın ve koyu renkli perdeler yerine tül ya da ince keten perdeler kullanabilirsin. Bu sayede güneş ışığı eve dolacaktır!

Tabii ki aynaları da unutmamak lazım.

Aynalar, küçük alanları daha geniş gösteriyor. O yüzden evine ferahlık katmak için aynalardan faydalanabilirsin. Büyüklü küçüklü aynaları evde kullanarak daha geniş ve ferah bir eve kavuşabilirsin. Burada küçük bir tüyo daha verelim... Pencere karşısına yerleştirilen aynalar ışığı yansıtarak evi daha aydınlık göstermeye yardımcı oluyor.

Mobilya tercihlerine de dikkat etmen gerekiyor.

Evde fazla eşya olunca ev doğal olarak sıkışık ve dar gözüküyor. Az eşyan olduğunda ise evin daha aydınlık ve ferah oluyor. O yüzden büyük mobilyalar yerine daha ince hatlı mobilyalar tercih edebilirsin. Ayrıca hafif ve fonksiyonel mobilyalar evi ferah göstermek için gerekli.

Fazlalıklardan kurtulman gerek!

Evdeki dağınıklıklar evin ferah görünmesini engelliyorlar. O yüzden ilk olarak evde düzeni sağlaman gerek. Ama bunun ötesinde düzenli kalmasını da sağlaman gerekiyor. Kullanmadığın ya da evi daraltan tüm eşyaları ya ortandan kaldırmalı ya da onları daha düzenli şekilde depolamalısın.

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Depolamayı dikey şekilde yapman daha doğru!

Fazla eşyaları depolarken yatay şekilde değil, dikey şekilde depolamaya çalışman daha doğru. Bu sayede yerler dolu olmayacağı için evin daha ferah gözükebilir. Duvara monte raflar ya da kitaplıklar evleri ferah göstermeye yardımcı olan çözümler.

Her işe yarayan mobilyaları tercih edebilirsin.

Evde bir sürü eşya yerine çok amaçlı mobilyaları kullanarak evini daha ferah gösterebilirsin. Depolama alanı olan yataklar ya da açılır kapanır masalar evde sana yer açacak ve evini daha büyük göstermeye yarayacak. Alandan tasarruf edip dağınıklığı ortadan kaldıran bu tarz mobilyalar sayesinde daha az eşya ile ferah bir eve kavuşacaksın.

Halı seçiminde tercihin büyük olanlardan yana olmalı.

Evde kullandığın halının boyutları bile çok önemli. Küçük halılar alanı böldüğü için evi olduğundan dar gösterebiliyor. O yüzden eve halı seçerken büyük olanlardan tercih etmen gerek. Oturma alanını tamamen kaplayan bir halı tercih ettiğinde daha ferah ve açık bir evin olabilir. Bu halıyı açık renklerden seçersen çok daha iyi olacaktır elbette.

Yapılan en büyük yanlışlardan biri mobilyaları duvara yapıştırmak.

Genelde hepimiz mobilyaları duvara dayıyoruz. Ama aslında bu pek doğru değil. Koltukları, sandalyeleri duvara tamamen dayamak yerine birkaç santimetre uzağa yerleştirirsen çok daha ferah bir görünüme kavuşabilirsin.

Cam yüzeyler alanları ferah gösteriyor.

Cam mobilyalar alanı geniş göstermeye yardımcı oluyor. Mesela evde cam bir sehpa kullandığında evinin daha ferah görünüyor. Cam mobilyalar ışığı geçirerek evini daha geniş bir görünüme kavuşturuyor.

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Ve son olarak bitkiler...

Yeşil bitkilerle daha ferah bir eve kavuşabilirsin. Yeşil bitkiler eve hem doğallık hem de ferahlık katıyor. Büyük yapraklı yeşil bitkileri evde kullanabilirsin. Tabii her yere bitki koy demiyoruz ama birkaç tane yerde duran ya da asacağın bitkilerle doğal ve ferah bir evin olacak!

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buffythevampireslayer
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