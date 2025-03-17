Evini Daha Ferah Gösterecek Dekorasyon Tüyoları
Evini Daha Ferah Gösterecek Dekorasyon Tüyoları
Küçük ve kalabalık bir evi olanların en büyük derdi evini nasıl ferah gösterebileceği. Evini daha geniş ve ferah göstermek aslında düşündüğün kadar zor değil. Sana vereceğimiz bu tüyolarla evini daha ferah gösterebileceksin. Bu tüyolar nelermiş gel birlikte bakalım...
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Evde her zaman açık ve nötr renkler tercih etmen gerekiyor.
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Doğal ışık olmadan olmaz!
Tabii ki aynaları da unutmamak lazım.
Mobilya tercihlerine de dikkat etmen gerekiyor.
Fazlalıklardan kurtulman gerek!
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Depolamayı dikey şekilde yapman daha doğru!
Her işe yarayan mobilyaları tercih edebilirsin.
Halı seçiminde tercihin büyük olanlardan yana olmalı.
Yapılan en büyük yanlışlardan biri mobilyaları duvara yapıştırmak.
Cam yüzeyler alanları ferah gösteriyor.
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Ve son olarak bitkiler...
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