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Evini Anlat, İhtiyacın Olan Dekorasyon Tüyosunu Söyleyelim!

etiket Evini Anlat, İhtiyacın Olan Dekorasyon Tüyosunu Söyleyelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
11.06.2025 - 10:03

Evine şöyle bir bak. Belki mutfağın hep kahve kokuyordur, belki koltuğun üstü battaniyeyle kaplı ya da çalışma masanı hem ofis hem yemek masası gibi kullanıyorsundur. Her evin bir ruhu var, seninki de senden izler taşıyor. Peki bu evin havasını biraz tazelemenin zamanı gelmedi mi? Hangi küçük dekorasyon tüyosu tam da senin evine göre, birlikte bakalım!

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1. Sabah kapı çaldı diyelim. Gelen kişi kurye ve kargonu teslim ettiğinde şöyle göz ucuyla evine baktı. Nasıl bir manzara ile karşılaşmış olabilir?

2. Evin hangi köşesi seni en çok yansıtıyor diye sorsak?

3. Şimdi evini kafamızda betimlemeye çalışacağız. 🤓 Evinin havası bunlardan hangisine yakın?

3. Şimdi evini kafamızda betimlemeye çalışacağız. 🤓 Evinin havası bunlardan hangisine yakın?

4. Daha önce evini baştan aşağı dekore etmek istedin mi?

5. Bu görsele bakmak sana ne hissettirdi?

5. Bu görsele bakmak sana ne hissettirdi?
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6. Misafir gelince nasıl bir ev moduna giriyorsun?

6. Misafir gelince nasıl bir ev moduna giriyorsun?

7. Az kaldı! En çok hangi eşyan olmasa evini eksik hissedersin?

8. Son sorudayız! Evinde hakim olan renkler, bunlardan hangileri?

Farklı tonlarda aydınlatma ile evin havasını değiştirebilirsin!

Evinin hâli aslında oldukça toparlanmış ama biraz fazla işlevsel kalmış olabilir. Bazen her şey yerli yerinde olsa da ortam bir türlü tam hissettirmez ya… İşte o his çoğu zaman kötü aydınlatmadan gelir. Sana tavsiyemiz: Loş ama sıcak tonlarda, yerden aydınlatmalı lambalar, küçük aplikler ya da sarı ışıkta LED şeritlerle ortamı yumuşat. Beyaz ışık seni düşüncelerden uzaklaştırıyor olabilir. Işığın tonunu değiştirdiğinde ruh hâlin bile hafifler!

Duvarlara renk ya da doku katmanın zamanı geldi!

Duvarlara renk ya da doku katmanın zamanı geldi!

Evinde biraz renksizlik ya da aşırı nötr tonlar var gibi. Temiz duruyor, eyvallah… Ama artık bir duvarı boyama fikri seni içten içe heyecanlandırmalı.

Korkmana gerek yok çünkü bütün evi neon sarı yap demiyoruz. Ama bir duvarda zeytin yeşili ya da kiremit rengi? Ya da sadece dokulu duvar kâğıdı? Dönüştürücü olur. Evin ev gibi hissettirir. Rengin verdiği duyguyu küçümseme, ruh hâlini aniden değiştirir.

Dokulu kırlent kılıflarına ve koltuk örtülerine bir göz atmanı tavsiye ederiz!

Dokulu kırlent kılıflarına ve koltuk örtülerine bir göz atmanı tavsiye ederiz!

Senin evde epey yaşanmışlık var ama böyle olması biraz da karışık hissettirebilir. Bu da evde çok eşya olmasından değil, doku eksikliğinden kaynaklı. Farklı kumaşlarla, pofuduk dokularla ve yumuşak yüzeylerle evini daha sıcak hissettirebilirsin. Mesela büyük ve dokulu bir halı, birkaç farklı yastık kılıfı ya da peluş ya da keten karışımı örtülere göz atabilirsin. Bu sayede evin hem sıcak görünür hem de enerjisi dengelenir!

Minimal tarza geçmenin zamanı gelmiş!

Minimal tarza geçmenin zamanı gelmiş!

Evinde bir şeyler fazla gibi duruyor. Duygusal biri olduğun için eşyalara anlam yüklemiş olabilirsin ama artık biraz sadeleşmen lazım. Her köşede bir obje, her rafta üç dekor eşyası varsa göz yoruluyor. Eşyaların nefes almasına izin ver. Bir şeyleri kaldırmak minimalizm taklidi değil, kendi alanını genişletme şeklidir. Evde ferahlık hissi yeni bir şey almandan değil, birkaç şeyi eksiltmenden geçiyor olabilir.

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Ma Belle
Ma Belle
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