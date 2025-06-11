Evini Anlat, İhtiyacın Olan Dekorasyon Tüyosunu Söyleyelim!
Evine şöyle bir bak. Belki mutfağın hep kahve kokuyordur, belki koltuğun üstü battaniyeyle kaplı ya da çalışma masanı hem ofis hem yemek masası gibi kullanıyorsundur. Her evin bir ruhu var, seninki de senden izler taşıyor. Peki bu evin havasını biraz tazelemenin zamanı gelmedi mi? Hangi küçük dekorasyon tüyosu tam da senin evine göre, birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabah kapı çaldı diyelim. Gelen kişi kurye ve kargonu teslim ettiğinde şöyle göz ucuyla evine baktı. Nasıl bir manzara ile karşılaşmış olabilir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Evin hangi köşesi seni en çok yansıtıyor diye sorsak?
3. Şimdi evini kafamızda betimlemeye çalışacağız. 🤓 Evinin havası bunlardan hangisine yakın?
4. Daha önce evini baştan aşağı dekore etmek istedin mi?
5. Bu görsele bakmak sana ne hissettirdi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Misafir gelince nasıl bir ev moduna giriyorsun?
7. Az kaldı! En çok hangi eşyan olmasa evini eksik hissedersin?
8. Son sorudayız! Evinde hakim olan renkler, bunlardan hangileri?
Farklı tonlarda aydınlatma ile evin havasını değiştirebilirsin!
Duvarlara renk ya da doku katmanın zamanı geldi!
Dokulu kırlent kılıflarına ve koltuk örtülerine bir göz atmanı tavsiye ederiz!
Minimal tarza geçmenin zamanı gelmiş!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın