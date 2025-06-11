Evini Anlat, İhtiyacın Olan Dekorasyon Tüyosunu Söyleyelim!

Evinde biraz renksizlik ya da aşırı nötr tonlar var gibi. Temiz duruyor, eyvallah… Ama artık bir duvarı boyama fikri seni içten içe heyecanlandırmalı.

Korkmana gerek yok çünkü bütün evi neon sarı yap demiyoruz. Ama bir duvarda zeytin yeşili ya da kiremit rengi? Ya da sadece dokulu duvar kâğıdı? Dönüştürücü olur. Evin ev gibi hissettirir. Rengin verdiği duyguyu küçümseme, ruh hâlini aniden değiştirir.