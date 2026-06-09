Evin İçin Bir Alışveriş Yap, Sana Seni Anlatalım!
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Ne seçtiğin kim olduğunu belirler. Kötü anlamda düşünmeni istemeyiz. Hangi yemeği yediğin, nerelere gittiğin ve hatta ne giymek istediğin bile seni anlatır. Biz bu sefer yapacağın alışverişe göre karakterini analiz edeceğiz.
Sepetleri hazırla, çünkü bu sefer net bir karakter testi ile geldik! Sen alışverişini yaparken sana seni anlatacağız.
Hazır mısın?
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3.
4. Önce bakliyatlarla başlayalım. Sepetine bir bakliyat ekler misin?
5. Bakliyatları kaçar kiloluk paketlerde ekledin?
6. Makarnasız alışveriş sepeti olmaz! Hangi çeşit makarna eklemek istersin?
7. Sıvı yağ tercihini öğrenebilir miyiz?
8. Şimdi de bir konserve ürünü seç!
9. Devam edelim! Salata yaparken kullandığın bir malzemeyi sepete eklemeni istesek?
10. Akşam yemeğinden sonra ya da sabah kahvaltısında içtiğin ürünü seçer misin?
11. Canımız tatlı bir şeyler mi çekti ne... Birini sepete ekle bakalım!
12. Biraz zor bir karar olabilir. Sepetine bir zeytin çeşidi atmanı istesek?
13. E kendimizi şımartmayalım mı ya? Sepete bir atıştırmalık atar mısın hemen?
14. Son olarak sepetine bir temizlik ürünü ekler misin?
Sen planlı ve programlı ilerleyen bir insansın!
Her zaman keyfine düşkün biri olmanla öne çıkıyorsun!
Pratik, net ve kendinden emin birisin. Herkes öyle olamaz!
Şu sepetin dili olsa da konuşsa dedik, biz dile geldik!
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