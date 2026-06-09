article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Evin İçin Bir Alışveriş Yap, Sana Seni Anlatalım!

Evin İçin Bir Alışveriş Yap, Sana Seni Anlatalım!

Amazon Prime
Amazon Prime - Onedio Üyesi
09.06.2026 - 16:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ne seçtiğin kim olduğunu belirler. Kötü anlamda düşünmeni istemeyiz. Hangi yemeği yediğin, nerelere gittiğin ve hatta ne giymek istediğin bile seni anlatır. Biz bu sefer yapacağın alışverişe göre karakterini analiz edeceğiz.

Sepetleri hazırla, çünkü bu sefer net bir karakter testi ile geldik! Sen alışverişini yaparken sana seni anlatacağız.

Hazır mısın?

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3.

4. Önce bakliyatlarla başlayalım. Sepetine bir bakliyat ekler misin?

5. Bakliyatları kaçar kiloluk paketlerde ekledin?

5. Bakliyatları kaçar kiloluk paketlerde ekledin?

6. Makarnasız alışveriş sepeti olmaz! Hangi çeşit makarna eklemek istersin?

7. Sıvı yağ tercihini öğrenebilir miyiz?

8. Şimdi de bir konserve ürünü seç!

9. Devam edelim! Salata yaparken kullandığın bir malzemeyi sepete eklemeni istesek?

10. Akşam yemeğinden sonra ya da sabah kahvaltısında içtiğin ürünü seçer misin?

11. Canımız tatlı bir şeyler mi çekti ne... Birini sepete ekle bakalım!

12. Biraz zor bir karar olabilir. Sepetine bir zeytin çeşidi atmanı istesek?

13. E kendimizi şımartmayalım mı ya? Sepete bir atıştırmalık atar mısın hemen?

14. Son olarak sepetine bir temizlik ürünü ekler misin?

Sen planlı ve programlı ilerleyen bir insansın!

Alışveriş sepetine bakınca senin için hayatta belirsizliğe yer olmadığını hemen anladık! Evinde bir şeylerin eksilmesi ve her zaman bulundurduğun şeylerin aniden bitmesi en son isteyeceğin şey olabilir. Evin senin güvenli alanın ve orayı her zaman tam takır tutmak istiyorsun. Kim istemez ki? Alışveriş yaparken her şeyin en iyisini ve en uzun süre kullanılabilecek şeyleri seçtiğini fark ettik! Çünkü ne son dakika sürprizlerinden hoşlanıyorsun ne de ani hareketlerden. Senin bu düzenli ve kendini garantiye alan tavrın sayesinde evin her zaman huzurlu ve eksiksiz oluyor!

Her zaman keyfine düşkün biri olmanla öne çıkıyorsun!

Sepetine şöyle bir göz gezdirdiğimizde ev alışverişinin sadece zorunlu temel ihtiyaçları karşılamak olmadığını gördük! Sepetine aslında kendine ayıracağın kaliteli vakitleri ve küçük mutlulukları eklemişsin. Bir de pratik ve hızlı şeyleri! Güzel bir kahve, lezzetli bir atıştırmalık ve akşam modunu değiştirecek ufak tefek lezzetler senin için olmazsa olmaz. Alışveriş yaparken sadece doymak veya temizlenmek için değil sana iyi gelecek deneyimler için harcama yapıyorsun. Evin senin için dışarıdaki dünyadan kaçıp kendi zevklerine gömüldüğün bir sığınak resmen. Kendini şımartmayı çok iyi biliyorsun ve hayatın tadını çıkarmak için büyük paralar harcamaya gerek olmadığını fark etmişsin!

Pratik, net ve kendinden emin birisin. Herkes öyle olamaz!

Alışveriş sepetine baktığımızda sepette olduğu kadar hayatta da tamamen netlikten yana olduğunu gördük! İhtiyacın neyse sepetine doğrudan onu koyan ve işi hiç uzatmadan bitiren birisin. Evinde kalabalık yapan gereksiz hiçbir ürüne yer yok. Pratik, net ve kendinden emin biri olduğunu söylemiştik. Alışverişini de bu kadar pratik bir şekilde bitirmen bizi sana hayran etti resmen! Zamanın senin için çok değerli olduğunu bu net seçimlerinden anlamak hiç de zor değil. Az ama öz şeyle maksimum verim aldığın düzeni kurmak her yiğidin harcı değil!

Şu sepetin dili olsa da konuşsa dedik, biz dile geldik!

Sepetine eklediğin ürünlere baktığımızda hayatta o kadar da endişeli olmadığını gördük. Yol varsa yürünür. Dert varsa çözülür. Eksik varsa giderilir. Sepetin de senin kadar net ve fazla detaylara müsamaha göstermeyen bir yer olmuş. Aslında arada kendini şımartmak istiyorsun ve ipleri de kimse görmeden gevşetiyorsun gibi. Merak etme, biz bizeyiz. İpleri gevşettiğini kimseye söylemeyiz! 😶

Amazon Prime Day ile market ürünlerinde indirimleri sen belirliyorsun! Daha fazla indirim seçmek istersen aşağıdaki görsele tıkla!

Amazon Prime Day ile market ürünlerinde indirimleri sen belirliyorsun! Daha fazla indirim seçmek istersen aşağıdaki görsele tıkla!

Amazon Prime Day’de hangi ürünler indirime girecek, sen seçiyorsun.

22 Haziran'da başlayacak bu alışveriş şöleninde istediğini sen seç, indirim senin zevkine göre gelsin!

Daha fazla indirim seçmek için tıkla!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Amazon Prime
Amazon Prime
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın