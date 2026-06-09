Evin İçin Bir Alışveriş Yap, Sana Seni Anlatalım!

Ne seçtiğin kim olduğunu belirler. Kötü anlamda düşünmeni istemeyiz. Hangi yemeği yediğin, nerelere gittiğin ve hatta ne giymek istediğin bile seni anlatır. Biz bu sefer yapacağın alışverişe göre karakterini analiz edeceğiz.

Sepetleri hazırla, çünkü bu sefer net bir karakter testi ile geldik! Sen alışverişini yaparken sana seni anlatacağız.

Hazır mısın?