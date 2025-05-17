Evdeki Seni Anlat, Hangi Burç Olduğunu Söyleyelim!
Kabul edelim, ev ortamında tamamen kendimiz olabiliyoruz. Filtresiz, doğal, samimi ve her şey en yalın haliyle gözler önüne seriliyor. Evde nasıl biri olduğunu önce öğrenmemiz lazım. Ardından hangi burç olabileceğini ev haline bakara öğreneceğiz!
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Başlıyoruz! Normal bir günde evde kaç saat zaman geçiriyorsun?
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Peki bu zamanını nasıl değerlendiriyorsun?
Evde izlerken aşırı keyif aldığın bir dizi seçer misin?
Dürüst ol: Evde bunlardan hangisisin?
Favori ev aktiviteni seçer misin?
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Benim için evde zaman geçirmek...
Dürüst ol: Hiç dünden kalan bulaşıkları yıkamadığın oldu mu?
Son sorudayız! Evini ne sıklıkta topluyorsun?
Koç burcusun!
Sen kesinlikle bir Boğa burcusun!
İkizler burcusun!
Yengeç burcusun!
Aslan burcusun!
Başak burcusun!
Kesinlikle Terazi burcusun!
Gerçek bir Akrep burcusun!
Yay burcusun!
Oğlak burcusun!
Kesinlikle Kova burcusun!
Balık burcusun!
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