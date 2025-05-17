Evdeki Seni Anlat, Hangi Burç Olduğunu Söyleyelim!

Evde Aslan gibi davranıyorsun: gösteri bitmemiş gibi. Mükemmel bir fonda story atılacaksa, o fon zaten senin evinde var. Misafir gelmese de koltuklar hep düzenli, salonda hafif bir ışık oyunuyla güzel bir hava yaratmışsın. Ev senin sahnen gibi ama bu bir gösteri değil, kendine verdiğin değerin bir yansıması. Güzel kokular, belki bir playlist, belki biraz ışıltı. Evde kendini iyi hissetmek senin için lüks değil, ihtiyaç. Ve sen bu işi biliyorsun.