Evdeki Keyfini Katlayacak Şey Ne?

Bazıları temizlik yaparken iç çeker, sen ise temizlikle adeta terapi yapıyorsun. O evi süpürürken sadece tozları değil, dertleri de aradan çıkarıyorsun gibi. Düzenli bir ortamda daha huzurlu hissediyorsun ve bu konuda gayet seçicisin. “Her şey yerli yerinde olacak” diyorsun. Belki de şu an bile elinde temizlik beziyle okuyorsundur, kim bilir? Sana göre ev keyfi, tertemiz bir zemin üstüne ayak uzatmaktır. Robot ya da dikey süpürge olabilir ama hangi cihaz olursa olsun, sen zaten onunla aranı bulursun. Sadece temizlik değil, stil de senin işin!