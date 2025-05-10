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Evdeki Keyfini Katlayacak Şey Ne?

etiket Evdeki Keyfini Katlayacak Şey Ne?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
10.05.2025 - 11:16

Evde olmak bazen terapi gibi, bazen de “Şu tozları görmemeye çalışıyorum” diye kendini kandırmak gibi... Ama ev keyfini gerçekten yerine getirecek bir şey varsa, onu bulmak için buradayız! Evde keyfini katlayacak şeyi beraber bulalım!

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Şu an bir oda seç desek, direkt nereye ışınlanırsın?

Evde çalışırken arka fonda nasıl bir müzik açık olur?

Misafir gelince seni en çok ne strese sokuyor desek?

Devam edelim! Bu ev hallerinden hangisine bakınca "Aa, ben" dersin?

Evde en son ne zaman temizlik yaptın?

Evde en son ne zaman temizlik yaptın?
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Çoook yoğun bir temizlik yaptığını düşün. Temizliğin sonunda neler hissettiğini öğrenebilir miyiz?

Hiç misafirliğe gittiğin bir eve bakıp "Ben burayı çiçek gibi yapardım." dediğin oldu mu?

Son sorudayız! Evde zaman geçirmek...

Son sorudayız! Evde zaman geçirmek...

O zaman sana Philips AquaTio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge şart oldu!

O zaman sana Philips AquaTio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge şart oldu!

Senin ev keyfini kesinlikle bir dikey süpürge katlar, o da Philips AquaTio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge! Artık mop ve başka bir süpürge kullanmana gerek kalmıyor. Çünkü Philips AquaTio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge, hem ıslak hem de kuru süpürme özelliklerine sahip. Aynı zamanda farklı temizleme ihtiyaçlarına uygun 3 farklı temizleme modu bulunuyor. Fırçalara bir şey takıldığında hiiiiiç dert etme, çünkü fırçaları bile kendi kendine temizleniyor!

Evdeki keyfini Philips 2000 Serisi Islak&Kuru Robot Süpürge katlayacak!

Evdeki keyfini Philips 2000 Serisi Islak&Kuru Robot Süpürge katlayacak!

Seçtiğin yanıtlara göre evdeki keyfini katlayacak ennnn önemli şey, temizlik yardımcısı. Bu temizliği ise Philips 2000 Serisi Islak&Kuru Robot Süpürge senin için hemen halleder! Islak ve kuru süpürme işlemlerini hızlıca tamamlıyor. Yerinden kalkmanı gerektirmeyecek şekilde HomeRun uygulaması üzerinden zahmetsizce kontrol edebilirsin. Üstelik 70 güne kadar zahmetsizce kullanabilirsin. Uygulama üzerinden haritalama yaparak nerenin temizlendiğini kolaylıkla görebilirsin.

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Temizlik yapmak!

Temizlik yapmak!

Bazıları temizlik yaparken iç çeker, sen ise temizlikle adeta terapi yapıyorsun. O evi süpürürken sadece tozları değil, dertleri de aradan çıkarıyorsun gibi. Düzenli bir ortamda daha huzurlu hissediyorsun ve bu konuda gayet seçicisin. “Her şey yerli yerinde olacak” diyorsun. Belki de şu an bile elinde temizlik beziyle okuyorsundur, kim bilir? Sana göre ev keyfi, tertemiz bir zemin üstüne ayak uzatmaktır. Robot ya da dikey süpürge olabilir ama hangi cihaz olursa olsun, sen zaten onunla aranı bulursun. Sadece temizlik değil, stil de senin işin!

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Ma Belle
Ma Belle
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