Evdeki Keyfini Katlayacak Şey Ne?
Evde olmak bazen terapi gibi, bazen de “Şu tozları görmemeye çalışıyorum” diye kendini kandırmak gibi... Ama ev keyfini gerçekten yerine getirecek bir şey varsa, onu bulmak için buradayız! Evde keyfini katlayacak şeyi beraber bulalım!
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Şu an bir oda seç desek, direkt nereye ışınlanırsın?
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Evde çalışırken arka fonda nasıl bir müzik açık olur?
Misafir gelince seni en çok ne strese sokuyor desek?
Devam edelim! Bu ev hallerinden hangisine bakınca "Aa, ben" dersin?
Evde en son ne zaman temizlik yaptın?
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Çoook yoğun bir temizlik yaptığını düşün. Temizliğin sonunda neler hissettiğini öğrenebilir miyiz?
Hiç misafirliğe gittiğin bir eve bakıp "Ben burayı çiçek gibi yapardım." dediğin oldu mu?
Son sorudayız! Evde zaman geçirmek...
O zaman sana Philips AquaTio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge şart oldu!
Evdeki keyfini Philips 2000 Serisi Islak&Kuru Robot Süpürge katlayacak!
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Temizlik yapmak!
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