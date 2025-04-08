onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Evdeki En Büyük Yardımcın Kim?

etiket Evdeki En Büyük Yardımcın Kim?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 11:01

Ev işleri bazen büyük bir mücadeleye dönüşebilir ama neyse ki hepimizin bir şekilde güvendiği ve işini kolaylaştıran bir yardımcısı var! Kimisi teknolojiye sırtını yaslar, kimisi geleneksel yöntemleri sever, kimisi de 'Benim en büyük yardımcım iç motivasyonum' der ama aslında pek de öyle değildir. 😄 Peki senin evdeki en büyük yardımcın kim?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evde temizlik yaparken en çok hangi aşamadan keyif alıyorsun?

Çamaşır yıkama konusunda nasılsın?

En son süpürgenin filtresini ne zaman temizledin diye sorsak?

En son süpürgenin filtresini ne zaman temizledin diye sorsak?

Hiç bütün kirleri halı altına süpürdün mü? Gerçek anlamda!

Sonsuza kadar bir temizlik ürününü sınırsız kullanma hakkın olacak. Hangisini seçerdin?

Sonsuza kadar bir temizlik ürününü sınırsız kullanma hakkın olacak. Hangisini seçerdin?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Devam edelim! Evin hangi bölgesinin temizliği seni en çok uğraştırıyor?

Evde bulaşık makinesi kullanımı ne alemde?

Evde bulaşık makinesi kullanımı ne alemde?

Son olarak misafir temizliğini nasıl yaptığını öğrenelim ve testi bitirelim!

Philips Aqua Trio 8000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge!

Philips Aqua Trio 8000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge!

Senin en büyük yardımcın Philips Aqua Trio 8000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge! Temizlik konusunda biraz takıntılı birisin ve her yerin pırıl pırıl olmasını istiyorsun. Tabii bunun yanında kullandığın süpürgenin de temiz kalması senin için epey önemli. Philips Aqua Trio 8000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge'deki Aqua Plus başlık tek seferde süpürmenizi ve silmenizi sağlıyor. Zemin tipini otomatik algılar, böylece fırça dönüş hızını ve emiş gücünü otomatik olarak ayarlar. Eko modda 80 dakika, Turbo modda 30 dakika kullanımı ile tek bir şarj tüm eve yeter!

Bulaşık makinesi!

Bulaşık makinesi!

Eğer bulaşık makinesi konuşabilseydi muhtemelen seni ödüllendirirdi! Çünkü sen ona fazlasıyla güveniyorsun. Yemek sonrası bulaşıkları makinaya dizip “oh be!” demek tam senlik bir hareket. Elinde yıkama işine pek bulaşmıyorsun, haklısın da. Zaten bu teknoloji niye var? Tek dikkat etmen gereken şey makinayı tıka basa doldurmamak ve ara sıra filtresini temizlemek. Ama bizce sen bunu da pratik bir şekilde hallediyorsundur. Sonuçta işini kolaylaştıracak her yolu deniyorsun!

Mis kokulu deterjanlar!

Mis kokulu deterjanlar!

Senin için temizliğin olmazsa olmazı mis gibi kokular! Çamaşır deterjanın, yüzey temizleyicin, oda spreyin… Her şeyin güzel kokmalı ki temizlik gerçekten hissedilsin! Toz almak, çamaşır yıkamak, yerleri silmek gibi işleri yaparken en büyük motivasyonun da bu temizlik ürünlerinin bıraktığı o ferah koku. Ancak belki de bazen kokudan çok işlevselliğe odaklanmak iyi olabilir. 😊 Ama yok, sen “temizlik dediğin ferahlık hissettirmeli” diyorsan devam et!

Temizleme mendilleri!

Temizleme mendilleri!

Sen temizlik konusunda hızlı ve pratik çözümlerden yanasın! Uzun uzun süpürge çıkarmak, kovalar dolusu su hazırlamak sana göre değil. Elinin altında her zaman ıslak mendil, kağıt havlu ya da bir yüzey temizleyici sprey olur ve hop... Tek hamlede işini bitirirsin! Masada dökülenleri anında siler, lavaboyu hızla bir temizleyip geçer, bazen de “şimdilik böyle idare etsin” diyerek ertelersin. Senin yöntemlerinle ev her zaman fena sayılmaz ama belki arada bir “derinlemesine temizlik” de fena olmaz. 😉

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın