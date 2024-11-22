Evde Yemek Yapma Alışkanlıklarına Göre Hangi Mutfak Eşyasısın?
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Evde Yemek Yapma Alışkanlıklarına Göre Hangi Mutfak Eşyasısın?
Herkesin yemek yapma alışkanlıkları, hızı ve mutfaktaki çalışma şekli birbirinden farklıdır.
Bu testte senin yemek yapma alışkanlıklarına göre hangi mutfak eşyası olduğunu söylüyoruz!
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1. Ufak detaylarla oyalanmak hoşuna gider mi?
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2. Peki ya bir yemek öncelikle neye hitap etmeli?
3. Yemek yapmanın en keyifli hali hangisi sence?
4. Senin karakterini en net tanımlayacak cümle hangisi?
5. Mutfakta yetenekli olduğunu düşünüyor musun?
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