Sen tam bir enerji temsilisin! Mutfağa girince ortalık bir anda karışıyor; senin hızına yetişmek mümkün değil. Bir yandan çırp, diğer yandan kıvır, sonuç her zaman lezzet! Sen mutfaktayken etraf biraz dağılabilir ama mutfakta sanat böyle yapılır! Mikser gibi mutfağın enerjisi hep sende!