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Evde Yemek Yapma Alışkanlıklarına Göre Hangi Mutfak Eşyasısın?

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etiket Evde Yemek Yapma Alışkanlıklarına Göre Hangi Mutfak Eşyasısın?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
22.11.2024 - 19:01

Herkesin yemek yapma alışkanlıkları, hızı ve mutfaktaki çalışma şekli birbirinden farklıdır. 

Bu testte senin yemek yapma alışkanlıklarına göre hangi mutfak eşyası olduğunu söylüyoruz!

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1. Ufak detaylarla oyalanmak hoşuna gider mi?

2. Peki ya bir yemek öncelikle neye hitap etmeli?

3. Yemek yapmanın en keyifli hali hangisi sence?

4. Senin karakterini en net tanımlayacak cümle hangisi?

5. Mutfakta yetenekli olduğunu düşünüyor musun?

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6. Hangisi mutfaktaki seni daha iyi yansıtıyor?

7. Hangisi seni daha fazla heyecanlandırır?

8. Ne tür yemekler yapmaktan hoşlanırsın?

9. Mutfağa girdiğinde seni en çok motive eden şey ne?

Tahta kaşık!

Tahta kaşık!

Sen mutfağın sakin ve sabırlı ruhusun! Tarifler yavaş pişsin, aromasını iyice içine çeksin diye özen gösteriyorsun. Tahta kaşık gibi sıcaklığa dayanıklısın, kolay kolay pes etmezsin. Biraz eski toprak gibi; hep aynı ama hep güvenilir. Herkesin yanında olması gereken o nostaljik dost sensin!

Mikser!

Sen tam bir enerji temsilisin! Mutfağa girince ortalık bir anda karışıyor; senin hızına yetişmek mümkün değil. Bir yandan çırp, diğer yandan kıvır, sonuç her zaman lezzet! Sen mutfaktayken etraf biraz dağılabilir ama mutfakta sanat böyle yapılır! Mikser gibi mutfağın enerjisi hep sende!

Airfryer!

Airfryer!

Sen tam bir “modern şipşakçı”sın! Mutfakta sağlıklı yemekler yaparken zamandan tasarruf etmeyi de ihmal etmiyorsun. Yağı azalt, süreyi kısalt, ama lezzetten ödün verme! Tüm tarifler bir çırpıda çıtır çıtır olur, hem de neredeyse hiç uğraşmadan. Airfryer gibi sen de son teknolojiyi yakalamışsın; işleri hızlandırıp sofrayı şıkır şıkır donatıyorsun!

Ecivicivokke
Ecivicivokke
Onedio Üyesi
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