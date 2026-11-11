Evde Yapılan Buzların Ortası Neden Hep Beyaz ve Bulanık Olur?

Sıvı su içinde bir miktar çözünmüş hava taşıyor. Buz da hava tutabiliyor ama çok daha az. Bu yüzden su donarken buzun tutamadığı fazla hava dışarı itiliyor.

Buz kalıbında su her yönden, dıştan içe doğru donuyor. Önce katılaşan kenarlar havayı ve sudaki mineralleri ortaya doğru sürüyor; en son donan merkezde bunlar kaçacak yer bulamayıp hapsoluyor. Işık bu yoğun noktaya çarpınca saçılıyor ve küpün ortası bulanık görünüyor.