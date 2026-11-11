Evde Yapılan Buzların Ortası Neden Hep Beyaz ve Bulanık Olur?
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O beyazlık, buzun içinde sıkışıp kalan minik hava kabarcıklarından oluşuyor.
Kaynatılmış ya da damıtılmış suyla yapılan buz da bulanık çıkıyor.
Barlardaki kristal gibi buzlar, suyun yalnızca tek yönden donmasıyla elde ediliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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