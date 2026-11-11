article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Evde Yapılan Buzların Ortası Neden Hep Beyaz ve Bulanık Olur?

Evde Yapılan Buzların Ortası Neden Hep Beyaz ve Bulanık Olur?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 13:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Buzluktan çıkan küplerin kenarları cam gibi berrakken ortası süt damlatılmış gibi beyaz görünüyor. Suyu değiştirmek ya da kaynatmak da çoğu zaman sonucu değiştirmiyor. Peki bunun nedeni ne?

Gelin birlikte bakalım.

Kaynak 1 | Kaynak 2 | Kaynak 3

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O beyazlık, buzun içinde sıkışıp kalan minik hava kabarcıklarından oluşuyor.

O beyazlık, buzun içinde sıkışıp kalan minik hava kabarcıklarından oluşuyor.

Sıvı su içinde bir miktar çözünmüş hava taşıyor. Buz da hava tutabiliyor ama çok daha az. Bu yüzden su donarken buzun tutamadığı fazla hava dışarı itiliyor.

Buz kalıbında su her yönden, dıştan içe doğru donuyor. Önce katılaşan kenarlar havayı ve sudaki mineralleri ortaya doğru sürüyor; en son donan merkezde bunlar kaçacak yer bulamayıp hapsoluyor. Işık bu yoğun noktaya çarpınca saçılıyor ve küpün ortası bulanık görünüyor.

Kaynatılmış ya da damıtılmış suyla yapılan buz da bulanık çıkıyor.

Kaynatılmış ya da damıtılmış suyla yapılan buz da bulanık çıkıyor.

Kaynatmak sudaki çözünmüş gazları azaltıyor ama tüm safsızlıkları gidermiyor, donmanın yönünü de değiştirmiyor. Damıtılmış su da dıştan içe donduğu için içinde kalan hava ve safsızlıklar yine merkezde toplanıyor. Filtrelenmiş ya da musluk suyu kullanmak da sonucu değiştirmiyor.

Kısacası berrak buz için belirleyici olan suyun kalitesi değil, nasıl dondurulduğu.

Barlardaki kristal gibi buzlar, suyun yalnızca tek yönden donmasıyla elde ediliyor.

Barlardaki kristal gibi buzlar, suyun yalnızca tek yönden donmasıyla elde ediliyor.

'Yönlü dondurma' denen bu yöntemi Aralık 2009'da içki yazarı Camper English anlattı. En basit hali, sert kenarlı küçük bir piknik soğutucusunu suyla doldurup kapağı açık şekilde dondurucuya koymak. Yanları ve altı yalıtıldığı için su yalnızca üstten aşağı doğru donuyor.

Böylece hava ve safsızlıklar en son donan alt kısma itiliyor ve bloğun yalnızca son yüzde 25 kadarı bulanık kalıyor. Bu kısım donmadan blok çıkarılabiliyor ya da bulanık kısım kesilip atılabiliyor. Berrak buz daha yoğun olduğu için daha yavaş eriyor ve içkiyi daha geç sulandırıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın