Evde Temizlemeyi Unuttuğun Yeri Tahmin Ediyoruz!

Koltuk altları temizliği, herkesin en az bir kez unuttuğu detaylardan biri. Çünkü dışarıdan bakınca mis gibi görünen koltukların altına kim ne zaman bakıyor ki? Ama işin aslı şu: Koltukların altı tozun, kırıntıların ve hatta kayıp çorapların gizli sığınağı olabilir. Bu sığınağa en iyi Philips Aqua Trio 8000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge müdahale edebilir!

Philips Aqua Trio 8000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge'deki Aqua Plus başlık tek seferde süpürmenizi ve silmenizi sağlıyor. Zemin tipini otomatik algılar, böylece fırça dönüş hızını ve emiş gücünü otomatik olarak ayarlar. Eko modda 80 dakika, Turbo modda 30 dakika kullanımı ile tek bir şarj tüm eve yeter!