Evde Temizlemeyi Unuttuğun Yeri Tahmin Ediyoruz!
Ev temizliği yaparken bazı köşeler var ki adeta 'Beni unut!' diye fısıldıyor. Halıları süpürmek ya da mutfağı silmek tamam ama ya detaylar? O sık kullanılmayan köşeler, sessizce tozlanan noktalar… İşte şimdi seni hafif bir yüzleşmeye davet ediyoruz!
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Diyelim ki büyük bir temizlik yapıyorsun. İlk olarak hangi odadan başlarsın?
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Buzdolabındaki sebzelik çekmecesini ne sıklıkla temizliyorsun diye sorsak?
Perdeler en son ne zaman yıkandı veya silkelendi? Aramızda!
Devam edelim! Temizlik sonrası evin ne kokmalı sence?
Elektronik eşyaların (bilgisayar, televizyon vb.) arkasını ne sıklıkla temizliyorsun?
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Dürüst ol: Telefonunu temizliyor musun? Galerindeki eski fotoğraflar buna dahil değil!
Kapı kolları ve dolap kulplarını temizlemek konusunda ne alemdesin?
Son soru: Duş başlığını ve muslukları kireçten arındırmak için bir şey yapıyor musun?
Koltukların altlarını temizlemeyi unuttun!
Dolapların üstünü silmeyi unutmuşsun!
Pencere kenarlarını unutmuş olabilir misin?
Mutfak dolabında epey toz birikmiş anlaşılan!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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