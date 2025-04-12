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Evde Temizlemeyi Unuttuğun Yeri Tahmin Ediyoruz!

etiket Evde Temizlemeyi Unuttuğun Yeri Tahmin Ediyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
12.04.2025 - 11:01

Ev temizliği yaparken bazı köşeler var ki adeta 'Beni unut!' diye fısıldıyor. Halıları süpürmek ya da mutfağı silmek tamam ama ya detaylar? O sık kullanılmayan köşeler, sessizce tozlanan noktalar… İşte şimdi seni hafif bir yüzleşmeye davet ediyoruz!

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Diyelim ki büyük bir temizlik yapıyorsun. İlk olarak hangi odadan başlarsın?

Diyelim ki büyük bir temizlik yapıyorsun. İlk olarak hangi odadan başlarsın?

Buzdolabındaki sebzelik çekmecesini ne sıklıkla temizliyorsun diye sorsak?

Buzdolabındaki sebzelik çekmecesini ne sıklıkla temizliyorsun diye sorsak?

Perdeler en son ne zaman yıkandı veya silkelendi? Aramızda!

Devam edelim! Temizlik sonrası evin ne kokmalı sence?

Elektronik eşyaların (bilgisayar, televizyon vb.) arkasını ne sıklıkla temizliyorsun?

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Dürüst ol: Telefonunu temizliyor musun? Galerindeki eski fotoğraflar buna dahil değil!

Kapı kolları ve dolap kulplarını temizlemek konusunda ne alemdesin?

Kapı kolları ve dolap kulplarını temizlemek konusunda ne alemdesin?

Son soru: Duş başlığını ve muslukları kireçten arındırmak için bir şey yapıyor musun?

Son soru: Duş başlığını ve muslukları kireçten arındırmak için bir şey yapıyor musun?

Koltukların altlarını temizlemeyi unuttun!

Koltukların altlarını temizlemeyi unuttun!

Koltuk altları temizliği, herkesin en az bir kez unuttuğu detaylardan biri. Çünkü dışarıdan bakınca mis gibi görünen koltukların altına kim ne zaman bakıyor ki? Ama işin aslı şu: Koltukların altı tozun, kırıntıların ve hatta kayıp çorapların gizli sığınağı olabilir. Bu sığınağa en iyi Philips Aqua Trio 8000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge müdahale edebilir!

Philips Aqua Trio 8000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge'deki Aqua Plus başlık tek seferde süpürmenizi ve silmenizi sağlıyor. Zemin tipini otomatik algılar, böylece fırça dönüş hızını ve emiş gücünü otomatik olarak ayarlar. Eko modda 80 dakika, Turbo modda 30 dakika kullanımı ile tek bir şarj tüm eve yeter!

Dolapların üstünü silmeyi unutmuşsun!

Dolapların üstünü silmeyi unutmuşsun!

Dolapların içini düzenli temizliyor olabilirsin ama üstleri ne alemde desek? Orası biraz belirsiz bir bölge… Çünkü genellikle göz hizamızın dışında kalıyor ve 'Kirlenmiyordur herhalde' diye düşünmek işimize geliyor. Ama gerçek şu ki dolap üstleri toz ve yağ birikimi için ideal bir yer. Özellikle mutfaktaki dolapların üstü yemek buharıyla birleşen ince bir yağ tabakasıyla kaplanabilir. Peki çözüm ne diye soracak olursan...

Çok sık yapmana gerek yok ama birkaç ayda bir uzun saplı bir toz beziyle veya nemli bir bezle orayı da bir güzel temizlemek yeterli olur. Hatta işini kolaylaştırmak için dolapların üstüne ince bir yağlı kağıt veya streç film serebilirsin. Böylece temizlik vakti geldiğinde sadece kağıdı değiştirmen yeterli olur.

Pencere kenarlarını unutmuş olabilir misin?

Pencere kenarlarını unutmuş olabilir misin?

Camları silmek tamam ama pencere kenarlarını da gözden geçirmek lazım! Çünkü burası rüzgârla gelen tozun, polenlerin ve hatta minik böceklerin birikme noktası. Özellikle yağmurlu havalardan sonra pencere çerçevelerinin köşelerinde kir birikmesi kaçınılmaz oluyor. Eğer arada bir pencereyi açtığında orada minik bir toz tabakası görüyorsan, evet, biraz daha sık temizlik gerekebilir. Ama panik yok! Pencere kenarlarını temizlemek için sadece nemli bir bez ve belki biraz sirke yeterli olur. Birkaç dakikada işini halledebilirsin. Bonus olarak, temiz pencere kenarları evin havasını da ferahlatır. Hem pencereyi açınca içeriye mis gibi temiz hava girmesi daha keyifli olmaz mı?

Mutfak dolabında epey toz birikmiş anlaşılan!

Mutfak dolabında epey toz birikmiş anlaşılan!

Mutfak dolaplarının içi genellikle düzenli temizlenir ama üst raflarda ve dış yüzeylerde işler biraz değişebilir. Günlük kullanımda çok dikkat etmesek de un, baharat tozları ve yemek buharı zamanla dolapların yüzeyinde ince bir tabaka oluşturabilir. Hele ki mutfağında açık raflar varsa orada biriken toz miktarı sandığından fazla olabilir. Çözüm basit: Ayda bir kez nemli bir bez veya yağ çözücü bir temizleyiciyle dolap kapaklarını silmek yeterli olur. Eğer dolapların üst raflarını kullanmıyorsan oraya gereksiz eşyalar yerine temizlenmesi kolay saklama kutuları koyabilirsin. Böylece temizlik vakti geldiğinde her şeyi tek tek silmek yerine kutuları kaldırıp işini kolayca halledebilirsin. Evet biraz uğraş istiyor ama sonuç? Pırıl pırıl bir mutfak! 😊

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Ma Belle
Ma Belle
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