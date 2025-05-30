Evde Ne Varsa Onunla Yapabileceğin Kurtarıcı Tarif Önerileri

İçinde ne et var ne de başka bir sebze. Ama yine de bu yemek nasıl bu kadar lezzetli oluyor bir türlü çözemedik! Salça, soğan ve birkaç patatesle bir tencere yemek çıkar. Yanına pilav varsa şahane, yoksa sade ekmekle bile doyurur. Pratik tariflerin kralı!