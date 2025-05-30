Evde Ne Varsa Onunla Yapabileceğin Kurtarıcı Tarif Önerileri
Evde az malzemeniz var, karnınız da oldukça aç, ne yapsam diye düşünmekten yoruluyorsanız bu listeye göz atmanızı şiddetle öneririz! Hepsi seni zor anda yalnız bırakmayan, bütçene dost, malzeme israfına karşı duran tarifler. Mutfağınızda var olan malzemeleri lezzetli bir şekilde değerlendirin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Menemen
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Makarna Salatası
3. Mercimek Çorbası
4. Tavuklu Pilav
5. Ton Balıklı Sandviç
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Makarna
7. Lavaş Pizza
8. Domatesli Bulgur Köftesi
9. Mücver
10. Sulu Patates Yemeği
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın