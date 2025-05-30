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Evde Ne Varsa Onunla Yapabileceğin Kurtarıcı Tarif Önerileri

etiket Evde Ne Varsa Onunla Yapabileceğin Kurtarıcı Tarif Önerileri

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
30.05.2025 - 19:01

Evde az malzemeniz var, karnınız da oldukça aç, ne yapsam diye düşünmekten yoruluyorsanız bu listeye göz atmanızı şiddetle öneririz! Hepsi seni zor anda yalnız bırakmayan, bütçene dost, malzeme israfına karşı duran tarifler. Mutfağınızda var olan malzemeleri lezzetli bir şekilde değerlendirin.

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1. Menemen

1. Menemen

Bir evde domates, biber ve yumurta varsa aklan gelen ilk yemek her zaman menemendir! Üstelik saatlerce uğraşılan yemeklerden de bin kat daha güzel. Hatta isterseniz içine zevkinize göre başka malzemeler ekleyerek farklı tatlara da dönüştürebilirsiniz. Üstelik menemen günün her saatinde afiyetle yenir!

2. Makarna Salatası

2. Makarna Salatası

Herkesin damak zevkine hitap eden bir tarif önerisiyle devam edelim. Yoğurt, biraz mısır, doğranmış salatalık turşusu, zeytin… Evde hangisi varsa makarnanın içine atın, sarımsaklı yoğurtla karıştırın. İşte bu kadar!

3. Mercimek Çorbası

3. Mercimek Çorbası

Günün hangi saati olursa olsun, afiyetle yenen yemeklerden biridir mercimek çorbası... Her daim eli omuzunuzda olan bir dost gibi hissettirir. Hem besleyici hem de oldukça ekonomik olan bu tarifi kendi damak zevkinize göre şekillendirebilirsiniz. Üstelik tencere dolusu yapıldığında birkaç gün boyunca öğün sıkıntısı kalmaz.

4. Tavuklu Pilav

4. Tavuklu Pilav

Off görsele bakarken bile resmen ağzımızın suyu aktı... Buzlukta kalmış tavuk ya da bir önceki gün yemekten kalan tavukla, hiç fark etmez,  muhteşem bir tariftir tavuklu pilav. Tane tane yaptığınız tereyağlı pirinç pilavının üstüne tavukları yerleştirin. Yanına ister turşu, ister yoğurtla afiyetle yiyin!

5. Ton Balıklı Sandviç

5. Ton Balıklı Sandviç

Muhtemelen buzdolabının bir köşesinde unutulmuş ton balığı konservesini lezzetli bir şekilde değerlendirmek ister misiniz? Biraz ekmek, biraz yeşillik ya da varsa mısır ve yoğurtla nefis bir sandviç olur. Üstelik işe götürmek içinde harika bir atıştırmalık.

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6. Makarna

6. Makarna

Makarnanın her hali muhteşem ama kesinlikle üstü kızarmış hali lezzet bombası. Üstelik az zamanı veya evde malzemesi olmayanlar için de harika bir tarif. Hatta öyle lezzetli olur ki üzerine kızaran kaşar peyniriyle misafir sofrasına bile yakışır hale gelir.

7. Lavaş Pizza

7. Lavaş Pizza

Dışarıda yediğiniz pizzaları aratmayacak lezzeti olan pizza tarifi için okumaya devam edin. Lavaşın üstüne evinizde bulunan malzemeleri ekleyin. Zeytin, sucuk, mısır, peynir… Ve birkaç dakikada çıtır pizza hazır! Hamur yoğurmadan, sipariş vermeden, canın pizza çektiğinde tam bir kurtarıcı olur.

8. Domatesli Bulgur Köftesi

8. Domatesli Bulgur Köftesi

Evinizde ince bulgur, yeşillik ve domates varsa bu tarifi yapmak için kollarınızı sıvayın. Köftenin her haline tamamsanız bu versiyonunu da oldukça beğeneceksiniz. Üstelik bulgurdan dolayı tek tabakta hem doyarsınız hem de lezzetli bir yemek yemenin keyfine varırsınız!

9. Mücver

9. Mücver

Hem renkli görüntüsüyle içimizi açan hem de lezzetiyle ağzımıza şenlik veren mücverin yapımı oldukça kolay. Evinizdeki sebzeleri rendeleyin un ve yumurta ile karıştırıp, yuvarlayın. Ardından tavada kızartın. Evde kalan sebzeleri de değerlendirmiş olursunuz.

10. Sulu Patates Yemeği

10. Sulu Patates Yemeği

İçinde ne et var ne de başka bir sebze. Ama yine de bu yemek nasıl bu kadar lezzetli oluyor bir türlü çözemedik! Salça, soğan ve birkaç patatesle bir tencere yemek çıkar. Yanına pilav varsa şahane, yoksa sade ekmekle bile doyurur. Pratik tariflerin kralı!

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pondsjournal
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