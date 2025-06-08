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Evde Küf Oluşumunu Önlemek İçin Alabileceğiniz 10 Önlem

etiket Evde Küf Oluşumunu Önlemek İçin Alabileceğiniz 10 Önlem

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
08.06.2025 - 12:32

Evi ne kadar temiz tutsanız da küf oluşmasını engelleyemiyorsanız eksik veya yanlış yaptığınız şeylerin etkisinin büyük olduğunu söylemeliyiz! Bir kere küf oluşunca da onu engellemek büyük bir külfete dönüşüyor. Gelin, bu işi başlamadan kökünden çözelim!

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1. Sabah rutininiz evi havalandırarak başlasın...

Sabahları uyanınca ilk yapacağınız iş camları sonuna dek açmak olsun! Temiz hava evde küf oluşumunun önüne geçecek en etkili ve pratik yoldur. Çünkü evde hava dolaşımı olmazsa nem birikir ve nem birikirse de küfler evi ele geçirebilir. Düzenli havalandırma, hayat kurtarır.

2. Çamaşırların yeri sadece balkon olsun...

'Hava kötü, çamaşırlar içeride kurusun.' gibi bir düşünceniz varsa bunu hemen defedin çünkü içeride çamaşır kurutmak, küflere davetiye çıkarmak gibi bir anlama gelebiliyor. Eğer illa ki kurutmam gerekiyor diyorsanız en azından penceresi sonuna kadar açık bir odaya çamaşırları asın.

3. Dolapla duvar arasına mesafe koyun!

Mobilyalar da evin küf tutmasında büyük rol oynar. Çünkü duvar dibine yaslanan dolaplardan dolayı alan hava almaz ve küfler de orayı hemen ele geçirir. Biraz boşluk bırakarak bu durumun önüne geçebilirsiniz. Zaten mesafe, her zaman her yerde daha iyidir!

4. Banyo keyfiniz kabusa dönüşmesin...

Duşunuzu aldıktan sonra ilk yapmanız gereken şeylerden biri de hemen cam açmak. Çünkü ıslak fayanslar küf oluşumuna neden olur. Ayrıca banyonuz kötü kokar. Hatta işi abartıp duvarları ıslak bir bezle de silebilirsiniz ama bu biraz opsiyonel tabii...

5. Doğal yöntemler de küfü engellemede kahraman gibidir.

Ne yaparsam yapayım küfe çare bulamıyorum diyorsanız, küfün en çok olduğu bölgelere doğal bir müdahalede bulunabilirsiniz. Özellikle karbonat veya kaya tuzu gibi malzemeleri küf olan bölgede tutmak çok etkili. Bununla uğraşmak istemezseniz marketteki hazır kutularda satan küf önleyici malzemeleri de alabilirsiniz.

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6. Evdeki bitki sayısını az tutun...

Evin havasını değiştiren ve insana huzur veren bitkiler de küf oluşumunda etkili olan nedenlerden biri. Yine de engellemek mümkün. Bitkilerinizi çok fazla sulamayın çünkü nemli kalan toprak evin nem oranını da çoğaltıyor. Sulama işini bitkinizin ihtiyacı olan miktarda yapın.

7. Havluları ıslak bir şekilde ortamda tutmayın!

Eğer havluları kullanıp, ıslak bir şekilde günlerce aynı yerinde tutuyorsanız bu küfler için bayram etme sebebi... Kullandığınız havluyu ya kurutun ya da nemli kaldıklarında hemen yıkayın.

8. Yağmurlu havaları izlemek güzel ama peki sonrası...

Kış aylarında en huzurlu aktivitelerden biri camdan yağan yağmuru izlemek! Fakat bu iş sandığınız kadar romantik değil.... Kış aylarında camda oluşan buğu zamanla cama damlaya damlaya küf oluşumuna sebep olur. Yağmur bittikten sonra camların köşelerini kuru bir bezle silin.

9. Belli aralıklarla evi kontrol edin.

Küf tahmin edemeyeceğiniz her yerde olabilir. Bu yüzden evi sık sık kontrol etmekte fayda var. Dolap içleri, baza altları, koltuk arkaları... Evin bu gizli köşelerini kontrol ederek erken müdahale edebilirsiniz.

10. Yeri sadece süpürmek yetmez!

Her gün evinizi süpürüp, iş silmeye geldiğinde bu işten kaçtığınızı biliyoruz... Fakat sadece süpürmek yetmez. Yerlerde biriken tozlar nemle birleştiğinde küf için ideal bir ortam hazırlar! Haftada 1 kere bastıra bastıra sirkeli suyla yerleri silin.

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