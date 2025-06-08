Evde Küf Oluşumunu Önlemek İçin Alabileceğiniz 10 Önlem
Evi ne kadar temiz tutsanız da küf oluşmasını engelleyemiyorsanız eksik veya yanlış yaptığınız şeylerin etkisinin büyük olduğunu söylemeliyiz! Bir kere küf oluşunca da onu engellemek büyük bir külfete dönüşüyor. Gelin, bu işi başlamadan kökünden çözelim!
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1. Sabah rutininiz evi havalandırarak başlasın...
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2. Çamaşırların yeri sadece balkon olsun...
3. Dolapla duvar arasına mesafe koyun!
4. Banyo keyfiniz kabusa dönüşmesin...
5. Doğal yöntemler de küfü engellemede kahraman gibidir.
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6. Evdeki bitki sayısını az tutun...
7. Havluları ıslak bir şekilde ortamda tutmayın!
8. Yağmurlu havaları izlemek güzel ama peki sonrası...
9. Belli aralıklarla evi kontrol edin.
10. Yeri sadece süpürmek yetmez!
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