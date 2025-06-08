Evde Küf Oluşumunu Önlemek İçin Alabileceğiniz 10 Önlem

'Hava kötü, çamaşırlar içeride kurusun.' gibi bir düşünceniz varsa bunu hemen defedin çünkü içeride çamaşır kurutmak, küflere davetiye çıkarmak gibi bir anlama gelebiliyor. Eğer illa ki kurutmam gerekiyor diyorsanız en azından penceresi sonuna kadar açık bir odaya çamaşırları asın.