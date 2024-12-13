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Evde Kolayca Hazırlayabileceğiniz Gün Boyu Tok Tutan Sağlıklı ve Lezzetli 12 Tarif

etiket Evde Kolayca Hazırlayabileceğiniz Gün Boyu Tok Tutan Sağlıklı ve Lezzetli 12 Tarif

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 18:01

Kendi mutfağınızda hazırlayabileceğiniz sağlıklı ve doyurucu tarifler arıyorsanız doğru yerdesiniz! Gün içinde enerjik kalmanızı sağlayacak, açlık krizlerine son verecek birbirinden lezzetli tariflerle karşınızdayız. Üstelik, tarifler hem pratik hem de besleyici! 

Evinizde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu tariflerle, hem damak tadınıza hitap eden lezzetlerin tadını çıkarın hem de formunuzu koruyun. İşte gün boyu tok tutan ve lezzet dolu 12 sağlıklı tarif!

“İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.”

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1. Yulaflı Smoothie Kasesi

1. Yulaflı Smoothie Kasesi

Güne enerji dolu bir başlangıç yapmak isteyenlere! Bu smoothie kasesi hem gözlere hem mideye hitap ediyor.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı süt (isteğe göre badem, yulaf veya inek sütü)

  • 1/2 su bardağı yulaf

  • 1 adet muz

  • 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

  • Üzeri için: Taze meyveler (çilek, muz, yaban mersini), granola ve chia tohumu

Yapılışı:

  • Süt, yulaf ve muzu blender’a koyup pürüzsüz olana kadar karıştırın.

  • Karışımı kaseye aktarın ve üzerine dilimlenmiş meyveleri, granolayı ve chia tohumlarını ekleyin.

  • Şimdi tüm renklerin uyum içinde olduğu bu kaseyi afiyetle yiyebilirsiniz!

2. Avokadolu Yumurta Tostu

2. Avokadolu Yumurta Tostu

Lezzeti ve sağlıklı yağları bir araya getiren bu tost, kahvaltının yıldızı olacak.

Malzemeler:

  • 1 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği

  • 1 adet olgun avokado

  • 1 adet yumurta

  • Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Ekmeğinizi tost makinesinde veya tavada hafifçe kızartın.

  • Avokadoyu ezin ve ekmeğin üzerine sürün.

  • Tavada yumurtayı istediğiniz şekilde pişirin (göz veya katı). Yumurtayı avokadonun üzerine yerleştirin.

  • Tuz, karabiber ve pul biber ekleyerek afiyetle tüketin!

3. Sebzeli Kinoa Salatası

3. Sebzeli Kinoa Salatası

Besleyici, düşük kalorili ve doyurucu bu salata, hafif bir öğle yemeği alternatifi.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış kinoa

  • 1 adet salatalık

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 avuç taze nane ve maydanoz

  • 1/2 limon suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Kinoa haşlandıktan sonra bir kaseye alın.

  • Salatalık ve kırmızı biberi küçük küpler halinde doğrayın, yeşillikleri ince ince kıyın.

  • Tüm malzemeleri bir araya getirip limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberle harmanlayın.

  • Taptaze ve hafif bir salata olarak tüketebilirsiniz!

4. Bulgurlu Yeşil Mercimek Salatası

4. Bulgurlu Yeşil Mercimek Salatası

Protein ve lif deposu bir salata! Hem doyurucu hem de ferahlatıcı.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

  • 1/2 su bardağı haşlanmış bulgur

  • 1 adet salatalık

  • 1 avuç maydanoz

  • 2 adet kırmızı biber

  • 1/2 limonun suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Haşlanmış yeşil mercimek ve bulguru bir kaseye alın.

  • Salatalığı küp küp doğrayın, maydanozu ince ince kıyın.

  • Kırmızı biberleri de küçük bir şekilde doğrayın.

  • Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiber ekleyerek güzelce karıştırın.

  • Hafif ama tok tutan bu salatayı afiyetle yiyebilirsiniz!

5. Zeytinyağlı Enginar Salatası

5. Zeytinyağlı Enginar Salatası

Pratik ve ferahlatıcı! Enginar, közlenmiş biber ve turşunun uyumuna bayılacaksınız.

Malzemeler:

  • 4 adet çanak enginar (önden haşlanmış ya da konserve)

  • 2 adet közlenmiş biber (taze ya da konserve)

  • 4 adet kornişon turşu (dilimlenmiş)

  • 3 yemek kaşığı mısır

  • 3 dal dereotu (ince kıyılmış)

  • 3 dal maydanoz (ince kıyılmış)

  • 1/2 adet limonun suyu

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı sumak

Yapılışı:

  • Çanak enginarları geniş bir servis tabağına dizin.

  • Közlenmiş biberleri küçük parçalar halinde doğrayıp enginarların üzerine serpiştirin.

  • Dilimlenmiş kornişon turşuları ve mısırı da ekleyin.

  • Üzerine ince kıyılmış dereotu ve maydanozu serpiştirin.

  • Küçük bir kasede limon suyu, zeytinyağı, tuz ve sumağı karıştırarak salatanın üzerine gezdirin.

  • Servis etmeden önce salatanın biraz dinlenmesini sağlayarak lezzetlerin harmanlanmasını bekleyin.

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6. Nohut Salatası

6. Nohut Salatası

Hem doyurucu hem de besleyici bir salata tarifi arıyorsanız, bu nohut salatasını çok seveceksiniz!

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 adet kırmızı biber (küp doğranmış)

  • 1 adet salatalık (küp doğranmış)

  • 1/2 demet maydanoz (ince kıyılmış)

  • 3 dal taze soğan (ince doğranmış)

  • 4 yemek kaşığı mısır

  • 1/2 limonun suyu

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

  • Haşlanmış nohutu geniş bir kaseye alın.

  • Üzerine kırmızı biber, salatalık, ince kıyılmış maydanoz, taze soğan ve mısırı ekleyin.

  • Küçük bir kapta limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırarak salatanın sosunu hazırlayın.

  • Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirin ve tüm malzemeleri iyice harmanlayın.

  • Servis etmeden önce biraz dinlendirirseniz, sos daha iyi nüfuz edecektir.

Sağlıklı, hafif ve lezzet dolu nohut salatanız hazır! Afiyet olsun!

7. Sebzeli Hindi Köfte

7. Sebzeli Hindi Köfte

Hafif ve protein dolu bu hindi köfteyi çok seveceksiniz!

Malzemeler:

  • 250 gram hindi kıyma

  • 1 adet kabak

  • 1 adet havuç

  • 1 adet kuru soğan

  • Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı:

  • Kabak ve havucu rendeleyin, soğanı doğrayın.

  • Tüm malzemeleri hindi kıymasıyla yoğurun.

  • Küçük köfteler yapıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

  • 180°C’de 20-25 dakika pişirin. Sağlıklı ve lezzetli köfteler hazır!

8. Sütlü Yulaf Lapası

8. Sütlü Yulaf Lapası

Tatlı bir kahvaltı seçeneği! Sütlü yulaf lapasıyla güne sağlıklı bir başlangıç yapın.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı süt

  • 1/2 su bardağı yulaf

  • 1 yemek kaşığı bal

  • Üzeri için: Tarçın, taze meyveler, ceviz veya fındık

Yapılışı:

  • Süt ve yulafı tencereye koyup karıştırarak pişirin.

  • Yoğunlaştığında bal ekleyip karıştırın.

  • Kaseye alıp tarçın ve meyvelerle süsleyin. Sıcak sıcak tüketebilirsiniz!

9. Yoğurtlu Buğday Salatası

9. Yoğurtlu Buğday Salatası

Hem yoğurtlu hem de buğdayın doyuruculuğu ile mükemmel bir salata!

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış buğday

  • 1 kase yoğurt

  • 1 diş sarımsak

  • Tuz, karabiber

  • Üzeri için: Dereotu veya maydanoz

Yapılışı:

  • Haşlanmış buğdayı geniş bir kaseye alın.

  • Yoğurt ve ezilmiş sarımsağı ekleyip karıştırın.

  • Üzerine ince kıyılmış dereotu veya maydanoz serpin. Hafif ve ferah bir lezzet!

  • İsteye bağlı olarak üzerine tereyağı ya da zeytinyağı dökebilirsiniz.

10. Sebzeli Patates Graten

10. Sebzeli Patates Graten

Sağlıklı ve fırında pişmiş sebzeli patates graten, ana öğün olarak da ideal.

Malzemeler:

  • 2 adet patates

  • 1 adet kabak

  • 1 adet havuç

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • Tuz, karabiber, zeytinyağı

Yapılışı:

  • Patates, kabak ve havucu ince dilimler halinde doğrayın.

  • Tuz, karabiber ve zeytinyağıyla karıştırın.

  • Fırın kabına dizin ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

  • 180°C’de 25-30 dakika pişirin. Sıcacık servis yapın!

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11. Yeşil Mercimekli Taco

11. Yeşil Mercimekli Taco

Sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık! Yeşil mercimekle hazırlanan bu taco farklı ve doyurucu.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

  • 1 adet küçük soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1 adet domates

  • Taco ekmekleri

  • Marul, avokado dilimleri, yoğurt

Yapılışı:

  • Soğan ve sarımsağı doğrayıp tavada soteleyin.

  • Üzerine yeşil mercimek ve doğranmış domatesi ekleyip pişirin.

  • Karışımı taco ekmeklerine doldurun ve marul, avokado dilimleri, yoğurtla süsleyin. Tok tutan bu tacoları afiyetle yiyebilirsiniz!

12. Sebzeli Tavuk

12. Sebzeli Tavuk

Tavuk ve sebzelerin uyumuyla tam bir vitamin deposu.

Malzemeler:

  • 300 gram tavuk göğsü

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 adet kabak

  • 1 adet havuç

  • 1 adet soğan

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Tavuk göğsünü ince şeritler halinde doğrayın. Kırmızı biber, kabak, havuç ve soğanı da ince ince dilimleyin.

  • Tavaya zeytinyağını ekleyip kızdırın. Tavukları ekleyip rengi dönene kadar pişirin.

  • Tavuklar piştikten sonra doğranmış sebzeleri ekleyin. Sebzeler hafif yumuşayıncaya kadar soteleyin.

  • Soya sosunu, tuz ve karabiberi ekleyin, birkaç dakika daha pişirerek lezzetlerin birbirine karışmasını sağlayın.

  • Sıcak servis yapın ve lezzetin tadını çıkarın!

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Ecem Bekar
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