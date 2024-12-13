Evde Kolayca Hazırlayabileceğiniz Gün Boyu Tok Tutan Sağlıklı ve Lezzetli 12 Tarif
Evde Kolayca Hazırlayabileceğiniz Gün Boyu Tok Tutan Sağlıklı ve Lezzetli 12 Tarif
Kendi mutfağınızda hazırlayabileceğiniz sağlıklı ve doyurucu tarifler arıyorsanız doğru yerdesiniz! Gün içinde enerjik kalmanızı sağlayacak, açlık krizlerine son verecek birbirinden lezzetli tariflerle karşınızdayız. Üstelik, tarifler hem pratik hem de besleyici!
Evinizde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu tariflerle, hem damak tadınıza hitap eden lezzetlerin tadını çıkarın hem de formunuzu koruyun. İşte gün boyu tok tutan ve lezzet dolu 12 sağlıklı tarif!
“İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.”
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1. Yulaflı Smoothie Kasesi
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2. Avokadolu Yumurta Tostu
3. Sebzeli Kinoa Salatası
4. Bulgurlu Yeşil Mercimek Salatası
5. Zeytinyağlı Enginar Salatası
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6. Nohut Salatası
7. Sebzeli Hindi Köfte
8. Sütlü Yulaf Lapası
9. Yoğurtlu Buğday Salatası
10. Sebzeli Patates Graten
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11. Yeşil Mercimekli Taco
12. Sebzeli Tavuk
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