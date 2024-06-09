Evde Artık Temizlik Zamanı Geldiğini Gösteren 10 Durum
Evde Artık Temizlik Zamanı Geldiğini Gösteren 10 Durum
Bu belirtiler, evdeki çeşitli faktörlerin dikkate alınmasıyla ortaya çıkar ve temizlik zamanının geldiğini bize hatırlatır. İşte evde temizlik zamanının geldiğini gösteren 10 durum!👇
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1. Beyaz çorabın kirlenmesi...
2. Sevimli dostlarımızın izlerini koltukta fazlaca görüyorsak :)
3. Perdelerin tozlanması
4. Mobilya ve eşyaların üzerinde toz tabakası belirmesi.
5. Aynaların veya cam yüzeylerin parmak izi ve lekelerle kaplanması.
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