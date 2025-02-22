Evcil Dostunuzun Tüyleriyle Nasıl Başa Çıkılır?
Evcil Dostunuzun Tüyleriyle Nasıl Başa Çıkılır?
Çocuğunuz gibi sevmeye başladığınız evcil hayvanlarınız doğal olarak tüy döker. Aşırı tüy dökülmesi hem patili dostunuzun sağlığı hem de evinizin temizliği açısından bir problem olabilir. Sağlıklı bir evcil hayvan, temiz bir ev istiyorsanız yapmanız gereken bazı şeyler var! Gelin beraber evcil hayvanınızın tüyleri ile nasıl başa çıkabileceğinize bakalım!
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1. Tüy toplayıcı rulo kullanabilirsiniz.
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2. Islak bir sünger ile etrafı silebilirsiniz.
3. Robot süpürge faydalı olabilir.
4. Mobilyalara anti-statik sprey sıkabilirsiniz.
5. Çamaşır kurutma makinesine tüy toplayıcı toplardan atabilirsiniz.
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6. Zeminleri sirkeli su ile silebilirsiniz.
7. Buharlı temizleyici kullanabilirsiniz.
8. Hava nemlendiricisi kullanarak tüylerin uçuşmasını engelleyebilirsiniz.
9. Süpürgenizi tüy moduna getirebilirsiniz.
10. Yatak ve kanepeyi düzenli olarak temizleyebilirsiniz.
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