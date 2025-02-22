Evcil Dostunuzun Tüyleriyle Nasıl Başa Çıkılır?

Etrafta koşturan yaramaz köpeklerimizin tüyleri her tarafa uçuşabilir ya da sevilmek istediklerinde kendilerini deli gibi yerlere sürtebilirler! Ama halı ve koltuklardaki tüyleri toplamak zor değil. İnce yapılı oldukları için görülmeleri zor olur. Fakat elinize lastik bir eldiven takarak ıslak süngeriniz ile halı ve koltuğunuzu sildiğiniz zaman ne kadar tüy olduğunu görürsünüz! Nemli bir sünger tüylerin bir araya toplanmasını sağlar.