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Evcil Dostunuzun Tüyleriyle Nasıl Başa Çıkılır?

etiket Evcil Dostunuzun Tüyleriyle Nasıl Başa Çıkılır?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
22.02.2025 - 13:31

Çocuğunuz gibi sevmeye başladığınız evcil hayvanlarınız doğal olarak tüy döker. Aşırı tüy dökülmesi hem patili dostunuzun sağlığı hem de evinizin temizliği açısından bir problem olabilir. Sağlıklı bir evcil hayvan, temiz bir ev istiyorsanız yapmanız gereken bazı şeyler var! Gelin beraber evcil hayvanınızın tüyleri ile nasıl başa çıkabileceğinize bakalım!

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1. Tüy toplayıcı rulo kullanabilirsiniz.

Kediler rahat buldukları yere iyice yayılırlar. Koltuk, yatak... fark etmez. Ayrıca yumuşak gözüken kıyafetlerimiz de onlar için rahat bir yerdir. Yapıları gereği dökülen tüylerini toplayabilmek için rulo kullanabilirsiniz. Yapışkan yapısı ile tüyleri kolayca kendine çekecektir.

2. Islak bir sünger ile etrafı silebilirsiniz.

Etrafta koşturan yaramaz köpeklerimizin tüyleri her tarafa uçuşabilir ya da sevilmek istediklerinde kendilerini deli gibi yerlere sürtebilirler! Ama halı ve koltuklardaki tüyleri toplamak zor değil. İnce yapılı oldukları için görülmeleri zor olur. Fakat elinize lastik bir eldiven takarak ıslak süngeriniz ile halı ve koltuğunuzu sildiğiniz zaman ne kadar tüy olduğunu görürsünüz! Nemli bir sünger tüylerin bir araya toplanmasını sağlar.

3. Robot süpürge faydalı olabilir.

Evin içinde dolaşıp duran ve sürekli tüy toplayan birini düşünün... Ne güzel olurdu değil mi? Eğer evini bir tüylü dostla paylaşıyorsan en iyi robot süpürgeyi de bulmalısın.

4. Mobilyalara anti-statik sprey sıkabilirsiniz.

Kedinizi etkilemeyeceğinden emin olduktan sonra anti-statik spreylere başvurabilirsiniz. Koltuklara ve halılara sıkarak dökülen tüylerin yapışmasını engelleyebilirsiniz. Böylece süpürürken zorlanmazsınız. Yapışan tüyler ile uğraşmak zorunda kalmazsınız.

5. Çamaşır kurutma makinesine tüy toplayıcı toplardan atabilirsiniz.

Evcil hayvanlarımıza sarılmadan duramayız. Gelsinler kucaklarımızda uyusunlar isteriz. Hele ki bir köpek ile koşturarak ve güreş yaparak oynamak kadar güzel bir şey yoktur! Bu yüzden kıyafetlerimize tüyler bir güzel yapışır. Kurutma esnasında tüy toplayıcı toplar kullanarak yapışan tüylerden kurtulabilirsiniz!

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6. Zeminleri sirkeli su ile silebilirsiniz.

Zeminleri silerken kullandığınız suya kimyasal katmamalısınız. Minik kedinizin etkilenmesini istemeyiz. Çok az bir miktarda doğal sirke katarak tüylerin zemine yapışmasını önleyebilirsiniz. Ayrıca daha hijyenik bir hale gelir!

7. Buharlı temizleyici kullanabilirsiniz.

Kedinizin sık sık yattığı yerlerin temizliği çok önemli! Biriken tüyleri temizleyerek ekstra tüy dökmesinin önüne geçebilirsiniz. Buharlı temizleyiciler kullanarak biriken tüylerden kurtulabilirsiniz. Tüyleri yüzeyden kaldıran buharlı temizleyiciler sayesinde süpürmeniz daha kolay olur.

8. Hava nemlendiricisi kullanarak tüylerin uçuşmasını engelleyebilirsiniz.

Evin kuru ortamı beraberinde etrafta uçuşan tozları ve tüyleri getirir. Enerjilerini atmak için etrafta koşuşturan köpekler... Tozlandıklarını hissettiklerinde bedenlerini deli gibi sallamaları! Hem sizin hem de evcil hayvanınızın olumsuz olarak etkilenmemesi adına hava nemlendiricisi kullanmalısınız. Böylece kuru hava ile karışan tozlar nedeni ile siz ve evcil hayvanınız rahatsız olmaz ve güzel bir şekilde nefes alırsınız.

9. Süpürgenizi tüy moduna getirebilirsiniz.

Güçlü çekim gücüne sahip süpürgeler ile tüylerden çok daha kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz. Bir yeri birden fazla kez süpürmek yerine tek bir hareket ile tüylere güle güle diyebilirsiniz. Halı ve mobilyalar için özel bir aparatları varsa daha etkili olacaktır!

10. Yatak ve kanepeyi düzenli olarak temizleyebilirsiniz.

Sürekli vakit geçirdikleri yerleri düzenli olarak temizlemelisiniz. Böylece dökülen tüyler etrafa yayılmaz. Yayılan tüyleri bir araya getirmek zor... Nerede biriktiyse bir an önce halledilmesi gerekir! Bu yüzden yatak ve kanepeleri düzenli silebilir ya da süpürebilirsiniz.

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asklepiospallas
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