onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Ev Temizliğine Her Hafta Binlerce Lira Vermemek İçin Bilmen Gereken 11 Tüyo

etiket Ev Temizliğine Her Hafta Binlerce Lira Vermemek İçin Bilmen Gereken 11 Tüyo

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
19.06.2025 - 12:34

Ev temizliği hem zaman hem de para açısından ciddi bir yük haline gelebiliyor. Özellikle de her hafta birini çağırmak ya da pahalı temizlik ürünleri almak bütçeyi fena halde sarsabiliyor ama merak etmeyin! Biraz pratik bilgi biraz da işin püf noktasını bilerek hem tertemiz bir eve sahip olabilir hem de cebinizden binlerce lira çıkmasını engelleyebilirsiniz. İşte detaylar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sirke ve karbonatla çeşitli yüzeyleri temizleyebilirsiniz.

1. Sirke ve karbonatla çeşitli yüzeyleri temizleyebilirsiniz.

Pahalı ve kimyasal dolu temizlik ürünlerine her ay dünya kadar para vermeye hiç gerek yok. Çünkü evinizin her köşesini mis gibi yapacak en doğal ve uygun fiyatlı ikili: sirke ve karbonat! Lavabolardaki inatçı lekeleri, banyo fayanslarındaki kirleri, hatta mutfak tezgahındaki yapış yapış yağ kalıntılarını bile bu ikiliyle kolayca temizleyebilirsiniz.

2. Çok amaçlı spreyinizi kendiniz yapın.

2. Çok amaçlı spreyinizi kendiniz yapın.

Marketlerdeki temizlik spreylerinin fiyatı almış başını gidiyor ama aslında evde kendi çok amaçlı spreyinizi yapmak çok kolay! Boş bir sprey şişesine yarı yarıya sirke ve suyu karıştırın, içine birkaç damla limon yağı ya da lavanta yağı damlatın. Hem doğal hem güzel kokulu hem de etkili bir temizlik spreyi elde etmiş olursunuz. Üstelik, camdan mutfak tezgahına kadar her yerde rahatça kullanabilirsiniz.

3. Halıları karbonatla temizleyin.

3. Halıları karbonatla temizleyin.

Halı yıkamacılara her sene servet ödüyorsanız durun! Halıları ferahlatmak için yapmanız gereken şey çok basit: Karbonatı sermek, bekletmek ve süpürmek. Karbonatı halının üzerine serpip 1-2 saat bekleyin ve sonra güzelce süpürün. Bu yöntemle hem halınızdaki kötü kokular yok olur hem de toz ve kirlerden arınır. Özellikle evcil hayvan besliyorsanız bu yöntem tam sizlik!

4. Limonla muslukları parlatmayı deneyin.

4. Limonla muslukları parlatmayı deneyin.

Muslukların üzerinde oluşan kireç lekeleri göz zevkinizi bozuyorsa ve marketten alınan spreyler çözüm olmuyorsa doğal bir yöntemle parlatmayı deneyin: Limon! Bir limonu ikiye kesin, musluğun üzerine sürerek iyice ovalayın, birkaç dakika bekletin ve sonra nemli bir bezle silin. Işıl ışıl bir görünüm elde edeceğiniz gibi limonun doğal asidik yapısı sayesinde bakteriler de yok olur.

5. Deterjanı abartmayın.

5. Deterjanı abartmayın.

Makineye fazla deterjan koymanıza neden olan 'Daha temiz olur.' düşüncesi tamamen bir şehir efsanesi! Aksine, fazla deterjan hem makineye zarar verir hem de giysilerde kalıntı bırakır. Sonuçsa hem sağlığınızın olumsuz etkilenmesi hem de makinenizin ömrünün kısalması. Ölçüye göre deterjan dökerseniz hem kıyafetleriniz daha uzun ömürlü olur hem de deterjanı daha uzun süre kullanmış olursunuz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Eski tişörtleri toz bezi yapın.

6. Eski tişörtleri toz bezi yapın.

Artık giymediğiniz pamuklu tişörtleri çöpe atmayın! Kesin, katlayın ve toz bezi olarak kullanın. Pamuklu tişörtler genelde tozu çok iyi toplar, iz bırakmaz ve yıkandıkça daha yumuşak hale gelir. Hem sıfır masrafla bez ihtiyacınızı karşılamış olursunuz hem de kıyafetlerinizi geri dönüştürmüş olursunuz.

7. Tıkanan lavabolar için sıcak su, sirke ve karbonat formülünü deneyin.

7. Tıkanan lavabolar için sıcak su, sirke ve karbonat formülünü deneyin.

Lavabonuz tıkandı diye hemen çözücü dökmek ya da tesisatçıyı aramak yerine önce şu yöntemi deneyin: Giderin içine birkaç kaşık karbonat dökün, üstüne yavaş yavaş sirke gezdirip gideri kapatın. Köpürüp taşacak gibi olacak ama korkmayın, bu iyiye işaret. 10-15 dakika bekledikten sonra üstüne sıcak su dökün. Bu sayede hem gider açılacak hem de kötü kokular ortadan kalkacak.

8. Islak ve kuru süpürme özelliği olan cihazlar kullanın.

8. Islak ve kuru süpürme özelliği olan cihazlar kullanın.

Teknoloji artık temizlik işlerini ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Islak ve kuru süpürge özelliği olan cihazlar, hem süpürüyor hem siliyor, yani seni iki farklı işle uğraşmaktan kurtarıyor. Özellikle çocuklu ya da kalabalık bir eviniz varsa bu cihazlar gerçek birer zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor. Başta biraz pahalı gibi görünse de uzun vadede hem zamandan hem paradan tasarruf ettiriyor.

9. Gereksiz eşyaları ortadan kaldırın.

9. Gereksiz eşyaları ortadan kaldırın.

Ne kadar çok eşya, o kadar çok toz ve temizlik demek. O yüzden kullanmadığınız ve sadece dursun diye tuttuğunuz eşyalar aslında her temizlikte size fazladan iş yüklüyor. Oysa minimal bir yaşam tarzı yalnızca estetik açıdan değil temizlik açısından da hayatı kolaylaştırıyor. Bunun için raf, sehpa üstü ve dolaplarınız ne kadar sade olursa temizlik süreniz de bir o kadar kısa olur.

10. Zemin lekelerini hemen temizleyin.

10. Zemin lekelerini hemen temizleyin.

Dökülen çay ve kahve gibi içecekler veya sıçrayan salçalı ya da soslu yemekler hemen silinmediğinde kurur, iz yapar ve ileride silinmesi daha çok çaba ister. Oysa o an elinize bir bez alıp 10 saniyede silebileceğiniz leke, beklediğinde dakikalarca uğraştırabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Çamaşır ve bulaşık makinelerini dolu çalıştırın.

11. Çamaşır ve bulaşık makinelerini dolu çalıştırın.

Çamaşır ya da bulaşık makinesini yarım kapasiteyle çalıştırmak hem su hem elektrik açısından ciddi israf  yapmaktır. Bekleyip makineyi tam doldurduğunuzda ise her yıkamada maksimum verim alırsınız. Bu hem doğaya katkı sağlar hem de faturalarınız hafiflemesini sağlar, yani çevreyi korurken cüzdanınızı da korumuş olursunuz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
matsuri
matsuri
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın