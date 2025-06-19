Ev Temizliğine Her Hafta Binlerce Lira Vermemek İçin Bilmen Gereken 11 Tüyo

Ne kadar çok eşya, o kadar çok toz ve temizlik demek. O yüzden kullanmadığınız ve sadece dursun diye tuttuğunuz eşyalar aslında her temizlikte size fazladan iş yüklüyor. Oysa minimal bir yaşam tarzı yalnızca estetik açıdan değil temizlik açısından da hayatı kolaylaştırıyor. Bunun için raf, sehpa üstü ve dolaplarınız ne kadar sade olursa temizlik süreniz de bir o kadar kısa olur.