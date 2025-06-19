Ev Temizliğine Her Hafta Binlerce Lira Vermemek İçin Bilmen Gereken 11 Tüyo
Ev temizliği hem zaman hem de para açısından ciddi bir yük haline gelebiliyor. Özellikle de her hafta birini çağırmak ya da pahalı temizlik ürünleri almak bütçeyi fena halde sarsabiliyor ama merak etmeyin! Biraz pratik bilgi biraz da işin püf noktasını bilerek hem tertemiz bir eve sahip olabilir hem de cebinizden binlerce lira çıkmasını engelleyebilirsiniz. İşte detaylar!
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1. Sirke ve karbonatla çeşitli yüzeyleri temizleyebilirsiniz.
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2. Çok amaçlı spreyinizi kendiniz yapın.
3. Halıları karbonatla temizleyin.
4. Limonla muslukları parlatmayı deneyin.
5. Deterjanı abartmayın.
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6. Eski tişörtleri toz bezi yapın.
7. Tıkanan lavabolar için sıcak su, sirke ve karbonat formülünü deneyin.
8. Islak ve kuru süpürme özelliği olan cihazlar kullanın.
9. Gereksiz eşyaları ortadan kaldırın.
10. Zemin lekelerini hemen temizleyin.
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11. Çamaşır ve bulaşık makinelerini dolu çalıştırın.
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