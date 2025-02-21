Ev Temizliğinde Sürdürülebilir ve Atıksız Temizlik Nasıl Yapılır?

Günümüzde çevreye duyarlılık artık bir tercih değil, zorunluluk! Ev temizliğinde de kimyasal dolu ürünlerden uzak durarak hem sağlığımızı hem de gezegenimizi koruyabiliriz. Peki, sürdürülebilir ve atıksız bir temizlik nasıl yapılır? İşte doğa dostu bir temizlik için 12 pratik öneri!