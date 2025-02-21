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Ev Temizliğinde Sürdürülebilir ve Atıksız Temizlik Nasıl Yapılır?

etiket Ev Temizliğinde Sürdürülebilir ve Atıksız Temizlik Nasıl Yapılır?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 12:01

Günümüzde çevreye duyarlılık artık bir tercih değil, zorunluluk! Ev temizliğinde de kimyasal dolu ürünlerden uzak durarak hem sağlığımızı hem de gezegenimizi koruyabiliriz. Peki, sürdürülebilir ve atıksız bir temizlik nasıl yapılır? İşte doğa dostu bir temizlik için 12 pratik öneri!

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1. Kimyasal temizlik ürünlerini bırakın, doğal malzemelere yönelin!

Temizlik ürünlerinin çoğu kimyasal içerir ve çevreye ciddi zararlar verir. Oysa sirke, karbonat, limon gibi doğal malzemelerle aynı hijyeni sağlamak mümkün. Üstelik bunlar sağlığınıza da zarar vermez!

2. Mikrofiber bez yerine eski tişörtleri kullanın!

Temizlik bezleri genellikle plastik içerir ve doğada çözünmez. Bunun yerine eski tişörtlerinizi keserek harika birer temizlik bezi elde edebilirsiniz. Hem atıkları azaltırsınız hem de fazladan para harcamazsınız.

3. Yeniden kullanılabilir sünger ve fırçalar tercih edin!

Tek kullanımlık süngerler ve plastik fırçalar yerine bambu veya doğal liflerden yapılmış temizlik araçlarına yönelin. Bunlar hem daha uzun ömürlüdür hem de doğada çözünebilir.

4. Kağıt havlu kullanımını azaltın!

Evet, kağıt havlular pratik ama sürdürülebilir değil! Onun yerine bez peçeteler veya yıkanabilir mutfak bezleri kullanarak doğaya katkı sağlayabilirsiniz. Küçük bir değişiklikle büyük fark yaratabilirsiniz!

5. Kendi temizlik ürünlerinizi yapın!

Kimyasal dolu ürünlere veda edin! Sirke, karbonat ve limon üçlüsüyle mucizeler yaratabilirsiniz. Örneğin, karbonat ve sirkeyi karıştırarak güçlü bir lavabo açıcı elde edebilirsiniz.

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6. Çamaşır makinesinde eko programı kullanın!

Çamaşır makineleri fazla su ve enerji harcayabilir. Eko programları kullanarak hem faturalarınızı düşürebilir hem de çevreyi koruyabilirsiniz.

7. Doğal oda kokuları kullanın!

Sentetik oda kokuları yerine limon kabuğu, tarçın çubuğu veya lavanta yağı gibi doğal malzemelerle evinizi mis gibi kokutabilirsiniz. Hem sağlıklı hem de sürdürülebilir!

8. Plastik ambalajlı ürünlerden uzak durun!

Cam veya metal ambalajlı temizlik ürünleri tercih ederek plastik tüketiminizi azaltabilirsiniz. Ayrıca, bazı markalar geri dönüşümlü ambalajlar sunuyor, onlara da göz atabilirsiniz!

9. Su kullanımınızı kontrol altına alın!

Temizlik yaparken gereksiz su harcamamaya özen gösterin. Bulaşık ve çamaşır makinelerinizi tam dolmadan çalıştırmayın, musluğu gereksiz yere açık bırakmayın. Su tasarrufu, çevre için en önemli adımlardan biri!

10. Kullanmadığınız eşyaları bağışlayın!

Temizlik yaparken artık kullanmadığınız eşyaları çöpe atmak yerine bağışlayarak onların ömrünü uzatabilirsiniz. Hem ihtiyacı olan birine yardımcı olur hem de tüketimi azaltmış olursunuz.

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11. Pratik cihazlar kullanın.

11. Pratik cihazlar kullanın.

Hem ıslak hem de kuru temizliği aynı anda yapabilecek, pratik bir şekilde istediğin şekli alıp, evin istediğin yerinde kullanabileceğin cihazlar kullanmak sana zaman kazandıracak.

12. Minimalist olun, daha az eşya daha az kir!

Ne kadar çok eşyanız varsa, temizlemeniz gereken o kadar fazla yüzey var demektir. Minimalist bir yaşam tarzı benimseyerek hem evinizi daha düzenli tutabilir hem de temizliği kolaylaştırabilirsiniz!

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İrem Coşkun
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