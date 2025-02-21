Ev Temizliğinde Sürdürülebilir ve Atıksız Temizlik Nasıl Yapılır?
Ev Temizliğinde Sürdürülebilir ve Atıksız Temizlik Nasıl Yapılır?
Günümüzde çevreye duyarlılık artık bir tercih değil, zorunluluk! Ev temizliğinde de kimyasal dolu ürünlerden uzak durarak hem sağlığımızı hem de gezegenimizi koruyabiliriz. Peki, sürdürülebilir ve atıksız bir temizlik nasıl yapılır? İşte doğa dostu bir temizlik için 12 pratik öneri!
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1. Kimyasal temizlik ürünlerini bırakın, doğal malzemelere yönelin!
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2. Mikrofiber bez yerine eski tişörtleri kullanın!
3. Yeniden kullanılabilir sünger ve fırçalar tercih edin!
4. Kağıt havlu kullanımını azaltın!
5. Kendi temizlik ürünlerinizi yapın!
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6. Çamaşır makinesinde eko programı kullanın!
7. Doğal oda kokuları kullanın!
8. Plastik ambalajlı ürünlerden uzak durun!
9. Su kullanımınızı kontrol altına alın!
10. Kullanmadığınız eşyaları bağışlayın!
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11. Pratik cihazlar kullanın.
12. Minimalist olun, daha az eşya daha az kir!
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