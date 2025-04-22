Ev Temizliğinde “Erteleme” Hastalığını Yenmenin Yolları
Her hafta “Bu sefer gerçekten evi dip köşe temizleyeceğim” diye başlıyor ama sonra bir bakmışsın, koltukta battaniyeye sarılıp dizileri peş peşe izlerken gün bitmiş… Tanıdık geldi mi? Erteleme hastalığı, özellikle temizlik konusunda en büyük düşmanımız ama endişelenme! Birkaç eğlenceli ve etkili taktikle bu sorunu kökten çözebiliriz. Haydi başlayalım!
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Temizliği eğlenceli bir ritüele dönüştürün.
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5 dakika kuralını deneyin.
Kendinize ödüller koyun.
Küçük adımlarla başlayın.
Temizlik rutinini eğlenceli hale getirin.
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En çok göze batan yerlerden başlayın.
Öncesi - sonrası fotoğrafları çekin.
Telefonunuza eğlenceli hatırlatmalar kurun.
Misafir gelmesini beklemeyin.
Düşünmeyi bırakın, harekete geçin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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