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Ev Temizliğinde “Erteleme” Hastalığını Yenmenin Yolları

etiket Ev Temizliğinde “Erteleme” Hastalığını Yenmenin Yolları

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 10:31

Her hafta “Bu sefer gerçekten evi dip köşe temizleyeceğim” diye başlıyor ama sonra bir bakmışsın, koltukta battaniyeye sarılıp dizileri peş peşe izlerken gün bitmiş… Tanıdık geldi mi? Erteleme hastalığı, özellikle temizlik konusunda en büyük düşmanımız ama endişelenme! Birkaç eğlenceli ve etkili taktikle bu sorunu kökten çözebiliriz. Haydi başlayalım!

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Temizliği eğlenceli bir ritüele dönüştürün.

Temizliği başlatmak için kendinizi biraz motive etmeniz gerekiyor. Sevdiğiniz enerjik bir çalma listesi oluşturun, bir fincan kahvenizi hazırlayın ve şimdi başlıyorum diyerek kendinizi şımartın. Dans ederek toz almak mı? Neden olmasın! Temizlik bir işkence değil sonuçta. Küçük bir ön hazırlık, o ilk adımı atmanızı kolaylaştıracak.

5 dakika kuralını deneyin.

Beyniniz size of, şimdi o kadar işi nasıl yapacağım diyorsa onu kandırın! Kendinize sadece 5 dakika temizleyeceğim deyin ve başlayın. Çoğu zaman farkına bile varmadan işi bitirme moduna gireceksiniz. Çünkü başladığında devam etmek sandığınızdan daha kolay olur. Yani ilk adımı atın, sonrası kendiliğinden gelecek.

Kendinize ödüller koyun.

Kendinize ödüller koyun.

Kendinizi kendini kandırmak bazen en iyi taktik! Şu odayı bitirirsem bir bölüm dizi izleyebilirim veya evi toparladıktan sonra güzel bir tatlı yiyeceğim gibi ödüller belirleyin. Bu, beynin temizliği sıkıcı bir iş yerine, tamamlandığında bir keyif sağlayacak görev olarak görmesini sağlar. Sonuç? Erteleme azalır, motivasyon artar!

Küçük adımlarla başlayın.

Ev temizliği büyük bir iş gibi göründüğünde başlaması daha da zor olur. Bunun yerine işleri küçük parçalara bölün. Bugün sadece mutfağı toparlayacağım ya da önce salonu dikey süpürge ile hızlıca temizleyeceğim gibi hedefler koyarak ilerleyin. Küçük başarılar sizi daha büyük temizliğe motive edecektir.

Temizlik rutinini eğlenceli hale getirin.

Temizlik sırasında kendinize meydan okuyun! Mesela bir odayı belirli bir sürede bitirmeye çalışın veyahut yaptığınız her iş için küçük bir puan sistemi oluşturun. Hatta kendinize “En hızlı banyo temizliği rekoru” koyabilirsiniz. Küçük oyunlarla temizlik sıkıcı olmaktan çıkıp eğlenceli hale gelecektir.

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En çok göze batan yerlerden başlayın.

Eğer nereden başlamalıyım diye düşünerek vakit kaybediyorsanız en çok göze çarpan yerlerden başlamayı deneyin. Dağınık yatak, kirli mutfak tezgahı veya salon sehpası gibi alanları önce toparladığınızda ev bir anda daha düzenli görünecek. Bu da size devam etmek için ekstra motivasyon sağlayacak.

Öncesi - sonrası fotoğrafları çekin.

Temizlik yapmadan önce ve yaptıktan sonra fotoğraf çekerek ilerlemenizi gözlerinizle görün! O “öncesi” karesi size düzenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatırken “sonrası” fotoğrafı ise başarınızın somut bir kanıtı olacak. Ayrıca, bir sonraki temizlik için kendinizi motive etmenin de harika bir yolu bizce.

Telefonunuza eğlenceli hatırlatmalar kurun.

Telefonunuzdan, hadi bakalım o tozlar kendini mi alacak veya eğer bugün temizlemezsen evde minik bir toz ordusu oluşacak gibi komik bildirimler alın. Bu durum hem sizi güldürecek hem de temizlik yapma isteğinizi yükseltecek. Küçük dokunuşlarla temizlik sürecini daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Misafir gelmesini beklemeyin.

Biri gelsin de evi temizlerim düşüncesiyle hareket etmek sıkça yapılan bir hata! Sürekli birilerini beklemek yerine temizliği rutin hale getirirseniz eviniz her an misafir ağırlamaya hazır olur. Hem böylece temizlik sizin için büyük bir yük olmaktan çıkıp günlük bir alışkanlığa da dönüşmüş olur.

Düşünmeyi bırakın, harekete geçin.

Bazı günler hiçbir taktik işe yaramayabilir. İşte tam o anlarda yapmanız gereken tek şey var. Düşünmeyi bırakıp harekete geçmek! Çünkü temizlik yapmaya başlamadan önce ne kadar çok düşünürseniz o kadar çok ertelersiniz. Unutmayın, en zor olan ilk adımı atmak. Bir başladıktan sonra devamı kendiliğinden gelecek.

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Lisa Campton
Lisa Campton
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