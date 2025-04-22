Ev Temizliğinde “Erteleme” Hastalığını Yenmenin Yolları

Biri gelsin de evi temizlerim düşüncesiyle hareket etmek sıkça yapılan bir hata! Sürekli birilerini beklemek yerine temizliği rutin hale getirirseniz eviniz her an misafir ağırlamaya hazır olur. Hem böylece temizlik sizin için büyük bir yük olmaktan çıkıp günlük bir alışkanlığa da dönüşmüş olur.