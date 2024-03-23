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Ev Sahibi ve Kiracılar Arasında Sağlıklı Bir İletişim Kurmanın 10 Yolu

etiket Ev Sahibi ve Kiracılar Arasında Sağlıklı Bir İletişim Kurmanın 10 Yolu

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 14:31

Ev sahipleri ve kiracılar arasında sağlıklı bir iletişim kurmak, her iki tarafın da hayatını huzurlu bir şekilde sürdürmesi için önemlidir. Bu yüzden bu içeriğimizde size sağlıklı iletişimin yollarını anlattık!

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1. Karşılıklı olarak kira sözleşmesinin tüm şartlarında fikir birliğine varın.

Her iki taraf için de sözleşmede anlaşılmayan, karşılıklı olarak kesinleştirilmemiş yerler varsa soru sormaktan çekinilmemeli.

2. Evdeki sorunların derhal bildirilmesini sağlayın.

Eğer ki kiracıysanız; evde bir sorun olduğunda hemen ev sahibine sorunu bildirin. Eğer ev sahibiyseniz de kiracınızın sorunları sizinle rahatlıkla konuşabileceği bir ortam sağlayın.

3. Evin ihtiyaçları söz konusu olduğunda birlikte hareket edin.

Evde bir sorun varsa ve bu sorun için bir usta gelecekse hem ev sahibi hem de kiracının ortak bir müsaitlik yaratması gerekiyor. Bu yapılırsa karşılıklı olarak değer verildiği açıkça görülür.

4. Durum ne olursa olsun sakin bir dil kullanın.

Karşınızdaki kişinin o gün ne gibi bir sorun yaşadığını bilemezsiniz. Bu yüzden durum ne olursa olsun sakin bir şekilde birbirinizle iletişim kurun.

5. Sorunları yazılı olarak belgeleyin.

Tartışmaların olması gayet normaldir. Ancak sonrasında sorun yaşamamak için tartışmalı konuları yazılı olarak belgelemenin yolunu bulun. Bunun için WhatsApp mesajları, e-postlar veya imzalı sözleşmeler iş görecektir.

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6. Eve düzenli olarak bakım yapın.

Bu bakım mevzusu hem ev sahiplerini hem de kiracıları ilgilendiriyor. Ev sahipleri düzenli olarak evin bakımlarını yaptırmalıyken, kiracılar ise eve iyi bakmakla yükümlü.

7. Duvara konuşmak yerine karşılıklı olarak konuşmayı tercih edin.

Ev sahibi - kiracı ilişkisinde 'Neden böyle yaptı?' diye kendi kafanızın içinde düşünmek yerine karşı tarafla açık bir şekilde konuşmak çok daha sağlıklı olacaktır.

8. İletişiminizi güncel tutun.

Acil durumlar ve ev ile ilgili değişiklikler konusunda hızlı bir şekilde iletişime geçmek için karşılıklı olarak bir iletişim kanalı belirleyin. Ayrıca bu iletişim kanalından zaman zaman iletişim kurarak arayı çok açmamaya çalışın.

9. Duyguları iletişiminizin dışında tutun, profesyonel olun.

Her iki tarafın da iletişim kurarken olayları kişiselleştirmekten, duygularını katmaktan uzak durması gerekiyor. Böylece çok daha sağlıklı bir şekilde ilerlenebilir.

10. Her iki tarafın da iyiliği için sınırları iyi belirleyin.

Kiracılar, ev sahiplerinin sınırlarını ve kurallarını anlayıp buna uygun davranmalıdır. Yine aynı şekilde ev sahipleri de kiracıların mahremiyetine ve haklarına özen göstermelidir.

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