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Euro 2024’te Hangi Ligden Kaç Futbolcu Var?

Euro 2024’te Hangi Ligden Kaç Futbolcu Var?

yildiz.oguz
yildiz.oguz - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 16:16

Euro 2024, ülkelerin kıyasıya rekabetinin yanında, Avrupa'nın en iyi futbol yeteneklerinin de vitrine çıktığı en büyük sahnelerden biri. Bu turnuva, sadece milli gururu ön plana çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda Avrupa liglerinin gücünü ve rekabetçiliğini de gözler önüne serecek. Premier Lig'den La Liga'ya, Serie A'dan Bundesliga'ya kadar birçok büyük ligden yıldız futbolcu turnuvada ter dökecek.

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Ada’dan 114 Futbolcu

Ada’dan 114 Futbolcu

Ev sahibi olarak Almanya’nın seçildiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na en çok oyuncu gönderen ülke İngiltere oldu.

İngiltere Premier Lig takımlarında ter döken 96 futbolcu Euro 2024’te  mücadele edecek. Ayrıca Championship’ den 17 ve League One’dan da 1 oyuncu ile toplam futbolcu sayısını 114’e çıkararak ilk sıradaki yerini alıyor.

Çizme’den 103 Oyuncu

Euro 2024’te sahada en fazla oyuncusu boy gösterecek 2. ülke İtalya olarak karşımıza çıkıyor.

Serie A’dan 90 futbolcu ve Serie B’den 13 futbolcu ile toplamda Euro 2024’te 103 oyuncu sahaya çıkacak.

Almanya’dan 81 Oyuncu

İtalya ve İngiltere’nin ardından Euro 2024’ e en çok oyuncu gönderen 3. Ülke Almanya.

Bundesliga’dan 76 futbolcu bu dev arenada sahne gösterirken, Bundesliga 2’den de turnuvaya katılacak 5 futbolcu bulunuyor. Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak Almanya böylelikle toplamda göndereceği futbolcu sayısı 81’e ulaşıyor.

İspanya’dan 56 Oyuncu

Turnuva tarihi boyunca en çok şampiyon olan 2 takımdan bir tanesi olan İspanya, Euro 2024’e en çok oyuncu gönderen ülkeler arasında 4. sırada yer alıyor.

LaLiga’dan 55 ve İspanya 2. Ligi’nden 1 futbolcu ile toplamda 56 futbolcu sahaya çıkacak.

Fransa liglerinden 31 Oyuncu

1960 yılında turnuvanın ilk ev sahipliğini yapan Fransa, Euro 2024’te en çok futbolcusu bulunan 5. ülke.

Ligue 1’den 29 futbolcu, Ligue 2’ den ise 2 futbolu gönderen Fransa'dan toplamda 31 futbolcu Euro 2024 arenasında mücadele edecek.

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Türkiye’den 25 Oyuncu

Türkiye’den 25 Oyuncu

Avrupa’nın 5 büyük liginin hemen ardında gelen Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na en çok futbolcu gönderen 6. ülke olarak karşımıza çıkıyor.

Hepimizin yakından takip ettiği Süper Lig’den toplamda 25 futbolcu Euro 2024 sahnesinde yerini alacak.

Çekya’dan 21 futbolcu

Çekya’dan 21 futbolcu

Daha önce bir kez avrupa kupasını müzesine götürme başarısına ulaşan Çekya, bu turnuvaya Fortuna Liga'dan 21 futbolcu göndererek dikkatleri üzerine çekiyor.

Euro 2024'e futbolcu gönderen diğer ligler

Euro 2024'e futbolcu gönderen diğer ligler

Avusturya Bundesliga'dan 16 futbolcu, Hollanda Eredivisie ve Ukrayna Premier Ligi'nden 15 futbolcu, Suudi Arabistan Pro Ligi’nden 14 futbolcu, Portekiz Ligi, Yunanistan Süper Ligi ve Belçika Jupiler Pro Ligi’nden 12’şer futbolcu, Romanya Süper Ligi’nden ise 10 futbolcu Euro 2024 heyecanını yaşayacak.

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