Euro 2024’te Hangi Ligden Kaç Futbolcu Var?
Euro 2024’te Hangi Ligden Kaç Futbolcu Var?
Euro 2024, ülkelerin kıyasıya rekabetinin yanında, Avrupa'nın en iyi futbol yeteneklerinin de vitrine çıktığı en büyük sahnelerden biri. Bu turnuva, sadece milli gururu ön plana çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda Avrupa liglerinin gücünü ve rekabetçiliğini de gözler önüne serecek. Premier Lig'den La Liga'ya, Serie A'dan Bundesliga'ya kadar birçok büyük ligden yıldız futbolcu turnuvada ter dökecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ada’dan 114 Futbolcu
Çizme’den 103 Oyuncu
Almanya’dan 81 Oyuncu
İspanya’dan 56 Oyuncu
Fransa liglerinden 31 Oyuncu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye’den 25 Oyuncu
Çekya’dan 21 futbolcu
Euro 2024'e futbolcu gönderen diğer ligler
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın