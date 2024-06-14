Euro 2024’te Hangi Ligden Kaç Futbolcu Var?

Euro 2024, ülkelerin kıyasıya rekabetinin yanında, Avrupa'nın en iyi futbol yeteneklerinin de vitrine çıktığı en büyük sahnelerden biri. Bu turnuva, sadece milli gururu ön plana çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda Avrupa liglerinin gücünü ve rekabetçiliğini de gözler önüne serecek. Premier Lig'den La Liga'ya, Serie A'dan Bundesliga'ya kadar birçok büyük ligden yıldız futbolcu turnuvada ter dökecek.