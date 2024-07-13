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EURO 2024 Heyecanını Evinde Yaşayanlara: Maç İzlerken Yanına İyi Giden 13 Atıştırmalık Tarifi

etiket EURO 2024 Heyecanını Evinde Yaşayanlara: Maç İzlerken Yanına İyi Giden 13 Atıştırmalık Tarifi

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 18:01

EURO 2024 heyecanı dorukta! Maçları evinde izleyenlerdensen izleme keyfini en üst seviyeye taşıyacak, hem göze hem mideye hitap eden 13 harika atıştırmalık tarifini senin için listeledik. İşte detaylar!

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1. Peynir Dolgulu Sarımsaklı Ekmek

1. Peynir Dolgulu Sarımsaklı Ekmek

Son dakika parti atıştırmalığına ihtiyacınız olduğunda bir somun ekmek kapın ve onu herkesin gözdesi olacak bir şeye dönüştürün. 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 4 tutam maydanoz, düz yapraklı

  • 4 diş sarımsak

  • 6 yemek kaşığı erimiş tereyağı

  • 0,25 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam biber, taze öğütülmüş

  • 1 somun ekmek

  • 100 gram mozzarella, rendelenmiş

  • 100 gram rendelenmiş Çedar peyniri

Yapılışı:

1. Maydanozu yıkayıp ince ince kıyın. Sarımsak dişlerini soyun ve kıyın. Eritilmiş tereyağı, kıyılmış maydanoz, kıyılmış sarımsak, tuz ve çekilmiş biberi bir kapta iyice karıştırın.

2. Ekmeği çapraz olarak yaklaşık 2 cm boyutunda baklava dilimi şeklinde kesin fakat tamamen kesmemeye dikkat edin. 

3. Çatlakları parmaklarınızla dikkatlice genişletin. Çatlakların arasına eritilmiş tereyağlı karışımı gezdirip, rendelenmiş mozarella ve çedar peyniriyle doldurun. Kalan tereyağını ekmeğin üzerine sürün.

4. Somun ekmeği Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine koyun. Ekmek kızardıktan sonra peynirli ve sarımsaklı ekmeği Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarıp hemen servis edin.

2. Baharatlı Kavrulmuş Nohut

2. Baharatlı Kavrulmuş Nohut

Atıştırmalık bir şeyler mi arıyorsunuz? Bu çıtır kavrulmuş nohutları Airfryer'da kolayca hazırlayabilirsin. 

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 480 gram nohut, konserve, suyu süzülmüş

  • 1 çay kaşığı ayçiçek yağı

  • 1 çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber

  • 0,5 çay kaşığı kimyon, öğütülmüş

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Nohutları süzüp yıkayın ve kağıt havluyla kurulayın. Nohut, ayçiçek yağı, tütsülenmiş kırmızı biber tozu, öğütülmüş kimyon ve tuzu bir kapta karıştırın.

2. Nohutları hazneye koyun ve Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve başlatın. Pişirmenin yarısında Philips Çift Hazneli Airfryer'ı açın ve sepeti bir kez sallayın.

3. Hava ile kızartıldıktan sonra nohutları Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın ve servis etmeden önce tamamen soğumaya bırakın. Ardından çıtır nohutları atıştırmalık olarak servis edin.

3. Tavuk Taquito

3. Tavuk Taquito

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 5 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 100 gram tavuk göğsü

  • 100 gram krem peynir

  • 60 gram Çedar peyniri

  • 60 gram Gouda peyniri

  • 1 çay kaşığı keklikotu, kurutulmuş

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 0,5 çay kaşığı karabiber, taze öğütülmüş

  • 1 tutam kırmızı biber tozu

  • 120 gram tortilla

  • 50 mililitre domates sosu

  • 30 gram ekşi krema

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü kaynar suda 15 dakika haşlayın. Haşladıktan sonra tavuğu biraz soğutun. Tavuğu iki çatal kullanarak parçalayın ve bir kaseye koyarak üzerine krem peynir, rendelenmiş Gouda ve çedar peyniri ekleyin.

2. Kuru güveyotunu, tuzu, karabiberi ve acı biberi kaseye ekleyin. Hepsini iyice karıştırın.

3. Tortillaları yarıya, daha sonra dörde bölün. Her bir tortillanın üzerine bir yemek kaşığı tavuk ve peynir karışımı koyun. Tortillayı uzun tarafından yuvarlayın ve bir kürdan ile sabitleyin.

4. Kenarlarda yeterli alan bırakarak taquitoları Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer’ın iki haznesine de yerleştirin ve çalıştırın. Bu işlemi tüm Taquitolar bitene kadar tekrarlayın. Neyse ki, Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer’ın çift haznesi ile yemeklerinizi aynı anda kolaylıkla pişirebilirsiniz.

4. Çikolata Parçacıklı Kurabiye Muffin

4. Çikolata Parçacıklı Kurabiye Muffin

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 170 derece

Malzemeler:

  • 200 gram un

  • 0,5 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 tutam tuz

  • 100 gram esmer şeker

  • 2 yumurta

  • 70 gram erimiş tereyağı

  • 50 gram damla çikolata

Yapılışı: 

1. Tüm malzemeleri bir kaseye ekleyin ve homojen bir şekilde birleşene kadar iyice karıştırın. Hazırlanan kurabiye hamurunu önceden yağlanmış muffin kaplarına bir kepçe yardımıyla eşit şekilde paylaştırın.

2. Muffin kaplarını haznenin içine koyun ve Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin. Muffinlerinizi daha hızlı hazırlamak için Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer’ın aynı anda iki yemek yapabilme özelliğini kullanın.

3. Piştikten sonra muffinleri Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın ve muffin kaplarından dikkatli bir şekilde çıkarmadan önce birkaç dakika soğumaya bırakın. Ilık veya soğuk olarak servis edin.

İpucu: kurabiye muffinleri hava geçirmez bir kapta bir haftaya kadar saklayabilirsiniz.

5. Mozarella Çubukları

5. Mozarella Çubukları

Akdeniz bitkileri ile tatlandırılmış çıtır çıtır bir dış kabukla kaplanmış, uzayan erimiş peynir içeren bu şahane çubukların bir sonraki maç buluşmanızda hit olacağından emin olabilirsiniz. 

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 5 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 200 gram mozzarella

  • 2 yufka katmanı

  • 2 yumurta

  • 120 gram galeta unu

  • 0,5 çay kaşığı İtalyan baharat karışımı

  • 2 tutam tuz

  • 40 gram un

Yapılışı:

1. Mozzarellayı yaklaşık 6 cm uzunluğunda ve 1 cm kalınlığında 16 eşit çubuk halinde dilimleyin. Yufkayı yaklaşık 8x5 cm boyutlarında 16 dikdörtgen şeklinde kesin.

2. Her bir mozzarella çubuğunu tek bir yufka parçasına sarın. Kenarlarını kapatmayın.

3. Bir kapta yumurtayı çırpın. Başka bir kapta galeta unu, İtalyan baharat karışımı ve tuzu karıştırın.

4. Her mozarella peyniri çubuğunu önce una bulayın, ardından çırpılmış yumurtaya daldırın, son olarak galeta unlu karışıma bulayın. Bu çubukları bir tepsiye aktarın ve dondurucuda 30 dakika soğutun.

5. 30 dakika sonra tüm bu paneleme işlemini tekrarlayıp dondurucuya geri koyun ve 30 dakika daha bekletin. Mozarella peyniri çubuklarını çift hazneye de tek sıra halinde yerleştirin ve sepeti Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'a koyun.

6. İşlem bitince mozarella peyniri çubuklarını Philips Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın ve servis etmeden önce birkaç dakika soğumaya bırakın. Bu çubukları salsa, caciki, sarımsaklı aioli, acı sos veya barbekü sos gibi istediğiniz dip sosla servis edin.

İpucu: Bu tarif için, daha yoğun ve daha düşük miktarda su içeriğine sahip, az nemli mozzarella kullanın.

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6. Tofu Pane

6. Tofu Pane

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 11 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 400 gram tofu, sert

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 50 gram un

  • 60 mililitre soya içeceği

  • 70 gram galeta unu

  • 1 yemek kaşığı bitkisel yağ

Yapılışı:

1. Tofuyu 2 cm'lik küpler halinde doğrayın ve soya sosuyla tatlandırın. 

2. Tofu küplerini önce una bulayın, ardından soya içeceğine batırın, sonra da galeta ununa bulayın. Üzerini fırçayla veya püskürterek yağlayın.

3. Panelenmiş tofuları sepete dizin ve sepeti Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve çalıştırın. Pişme işlemi tamamlanınca tofuları cihazdan çıkarıp servis edin.

7. Ricotta Topları

7. Ricotta Topları

Hazırlama süresi: 12 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 2000 derece

Malzemeler:

  • 250 gram italyan lor peyniri

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 yumurta

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 15 gram fesleğen, taze

  • 1 yemek kaşığı frenk soğanı

  • 1 yemek kaşığı portakal kabuğu

  • 40 gram galeta unu

Yapılışı:

1. Ricotta'yı bir kasede un, yumurta sarısı, tuz ve taze çekilmiş karabiberle karıştırın. Fesleğeni, ince doğranmış soğanı ve ve portakal kabuklarını karışıma ekleyip karıştırın.

2. Karışımı 20 eşit parçaya bölün ve ıslak ellerle top şekli verin. Topları bir süre dinlendirin.

3. Ekmek kırıntılarını derin bir tabağa koyun. Yumurta akını bir başka derin tabakta kısa bir süre çırpın.

4. Ricotta toplarını sırasıyla yumurta akına ve ekmek kırıntılarına bulayın.

5. Topları sepete koyun ve sepeti Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın içine yerleştirin ve çalıştırın. Daha çabuk sonuçlar almak için Philips Çift Hazneli Airfryer’ın çift haznesine de kullanarak yemeklerinizi aynı anda pişirebilirsiniz.

6. Ricotta toplarını geniş bir tabakta ya da kasede servis edin.

8. Kişnişli Dip Sosla Mısır Kekleri

8. Kişnişli Dip Sosla Mısır Kekleri

Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'da hem tatlı hem de tuzlu yemekler yapabilirsiniz. Çok yönlü bir cihaz olduğunu zaten biliyoruz. Peki hiç bu Meksika usulü mısır keklerini yapmayı düşündünüz mü? Bir deneyin!

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 300 gram mısır, konserve

  • 0,5 acı biber

  • 2 taze soğan

  • 2 yumurta

  • 2 yemek kaşığı buğday unu

  • 1 çay kaşığı cajun baharat karışımı

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 çay kaşığı ayçiçek yağı

  • 1 diş sarımsak

  • 0,5 acı biber

  • 1 yemek kaşığı kişniş, taze

  • 125 mililitre süzme yoğurt

Yapılışı:

1. Mısırın suyunu süzün. Acı biberin sapını kesin, çekirdeklerini temizleyip ince ince doğrayın. Taze soğanı ince halkalar halinde doğrayın. Büyük bir kapta yumurtaları çırpıp un ve cajun baharatlarını buna karıştırın. Mısır, acı biber ve taze soğanı ekleyip karıştırın. Hamuru tuz ve karabiberle tatlandırın.

2. Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın haznesinin alt kısmını ayçiçek yağıyla yağlayın ve hamur yığınlarını hazneye yerleştirin. Mısır kekleri altın rengini alıp çıtır çıtır olana kadar pişirin. Tüm hamuru kullanıp pişene kadar bu işlemi tekrarlayın. Neyse ki, Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer’ın çift haznesi ile yemeklerinizi aynı anda kolaylıkla pişirebilirsiniz.

3. Sarımsakları soyup ince ince doğrayın. Acı biberin sapını kesin, çekirdeklerini çıkarıp onu da küçük küçük doğrayın. Maydanozu incecik doğrayın. Sarımsak, acı biber, kişniş ve biberi süzme yoğurtla karıştırın. Tuz ve biberle tatlandırın.

4. Mısırlı kekleri kişniş sosuyla birlikte servis edin.

9. Çıtır Parmak Tavuklar

9. Çıtır Parmak Tavuklar

Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer, aşırı miktarda yağa ihtiyaç duymadan tavuklara enfes çıtırlık katar ve her seferinde yumuşacık, sulu sulu olmalarını sağlayarak her yerini eşit bir şekilde hızlıca pişirir.

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 400 gram çıtır tavuk

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 2 tutam karabiber, öğütülmüş

  • 40 gram un

  • 2 yumurta

  • 100 gram galeta unu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Tavuk kanatları tuz ve çekilmiş karabiberle lezzetlendirin.

2. Unu bir kaseye koyun. Başka bir kapta yumurtaları çırpın. Galeta ununu da üçüncü bir kaseye alın.

3. Parmak tavukların her tarafını önce una, ardından çırpılmış yumurtaya ve sonra da galeta ununa bulayın. Üzerlerine fırçayla veya püskürterek yağ sürün.

4. Panelenmiş parmak tavukları hızlıca pişirmek için tek sıra halinde her iki haznesine de dizin ve hazneleri Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirerek çalıştırın. Pişen tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarıp servis edin.

10. Gevrek Kabak Kızartması

10. Gevrek Kabak Kızartması

Yaz aylarının en sevilen sebzelerinden olan kabağı bu tarifle, dışı çıtır çıtır içi yumuşacık gevrek kabak kızartmaları şeklinde hazırlayabilirsiniz!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 1 kabak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 yumurta akı

  • 50 gram panko (japon ekmek kırıntısı)

  • 25 gram parmesan, rendelenmiş

  • 0,5 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 0,5 çay kaşığı paprika tozu

  • 1 yemek kaşığı yağ

Yapılışı:

1. Kabağı yıkayın ve uçlarını kesin. İkiye bölün ve yaklaşık 1 santimetre kalınlığında şeritler halinde doğrayın. Doğradığınız kabakları orta boy bir kabın içine alın ve üstüne tuz serpin. 10 dakikalığına dinlenmeye bırakın. 

2. Fazla suyunu almak için kabakları bir kağıt havluyla kurulayın.

3. Bir kabın içinde yumurta akını köpürene kadar çırpın. Başka bir kabın içinde panko ekmek kırıntısı, rendelenmiş parmesan, sarımsak tozu ve toz paprikayı karıştırın.

4. Doğradığınız kabakları çırpılmış yumurta akının bulunduğu kaba koyun. Her tarafını karışım ile iyice kaplayın. Ardından, kabakları panko ekmek kırıntısı karışımına bulayın. Her iki tarafın iyice kaplandığından emin olun.

5. Kabakları Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın iki haznesine de yerleştirin ve üstüne yağ gezdirerek kabaklarınızı hızlıca kızartın.

6. Kabaklar piştikten sonra servis etmeden önce soğuması için birkaç dakika bekletin.

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11. Kızarmış Feta Peyniri Üçgenleri

11. Kızarmış Feta Peyniri Üçgenleri

Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ve tuzlu feta peyniri üçgenleri maç sırasında yemek için harika bir başlangıç!

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 6 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 1 taze soğan

  • 1 yumurta, orta boy

  • 200 gram feta peyniri

  • 1 tutam karabiber, taze öğütülmüş

  • 2 yufka katmanı

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Yumurtayı kırıp sarısıyla beyazını ayırın. Taze soğanı yıkayıp ince ince doğrayın. Feta peyniri ufalayın. Yumurta sarısını çırpın. Ufalanmış feta peynir, doğranmış taze soğan, tuz ve karabiberi ekleyin ve hepsini iyice karıştırın.

2. Yufkaları 12 uzun şerit halinde (7 cm genişliğinde) kesin. Her yapraktan 6 şerit elde etmeniz gerekiyor.

3. Hamur şeridinin ucuna feta peynir dolgusundan 1 yemek kaşığı koyun. Bir köşeyi üçgen oluşturacak şekilde katlayın ve yufkanın tamamı bitene kadar muska şeklinde kendi üzerine katlamaya devam edin. Sondaki uç kısmına yumurta beyazı sürüp hafifçe bastırarak kapatın.

4. Aynı işlemi diğer yufkalarla ve dolgu ile tekrarlayın. Feta peynirli üçgenlerin üzerine fırçayla yağ sürün.

5. Bu üçgenleri Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın iki haznesine de dizin ve pişirme işlemini hızlıca bitirerek zamandan kazanın.

6. Hazır olunca feta peynirli üçgenleri Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarıp servis edin.

12. Peynirli Kabak Kroket

12. Peynirli Kabak Kroket

Hazırlama süresi: 6 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 200 gram kabak

  • 30 gram Gouda peyniri

  • 1 yumurta, büyük boy

  • 25 gram galeta unu

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber, taze öğütülmüş

Yapılışı:

1. Kabakları rendeleyin ve nemini alın. Peyniri rendeleyin. Rendelenmiş kabakları bir kasede rendelenmiş peynir, yumurta, ekmek kırıntıları, tuz ve karabiberle karıştırın.

2. Karışımı Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine alın ve altın rengi alana kadar kavurun. Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer’ın aynı anda 2 yemek yapabilme özelliği ile yemeklerinizi aynı anda pişirebilirsiniz.

13. Kavrulmuş Beyaz Fasulye

13. Kavrulmuş Beyaz Fasulye

Bu basit tarif, konserve fasulyeleri çıtır çıtır, protein açısından zengin bir atıştırmalığa ya da en sevdiğiniz salatalar, çorbalar veya kaseler için sos haline getirir. Biz bu tarife biraz kekik ve sarımsakla lezzet kattık ama siz baharatları kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 22 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 480 gram lima fasulyesi, konserve, suyu süzülmüş (Dilerseniz farklı fasulye türlerini deneyebilirsiniz ancak pişirme sürelerinin değişebileceğini unutmayın)

  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 0,5 çay kaşığı keklikotu, kurutulmuş

  • 1 tutam sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

Yapılışı: 

1. Suyunu süzdüğünüz beyaz fasulyeyi, mısır nişastası, tuz, kurutulmuş kekik, sarımsak tozu ve zeytinyağını bir kaseye alın ve fasulyeleri eşit şekilde kaplamak için iyice karıştırın.

2. Karıştırdığınız beyaz fasulyeleri sepete aktarın ve sepeti  Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirin ve kavrulma işleminin yarısında  Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer’ı açın ve sepeti bir kez sallayın. 

3. Kavrulma işlemi bitince beyaz fasulyeleri Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer’dan çıkarın ve servis yapmadan önce tamamen soğumaya bırakın. Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer’ın çift haznesi ile yemeklerinizi aynı anda kolaylıkla pişirebilirsiniz.

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