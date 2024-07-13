EURO 2024 Heyecanını Evinde Yaşayanlara: Maç İzlerken Yanına İyi Giden 13 Atıştırmalık Tarifi

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 5 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

100 gram tavuk göğsü

100 gram krem peynir

60 gram Çedar peyniri

60 gram Gouda peyniri

1 çay kaşığı keklikotu, kurutulmuş

0,5 çay kaşığı tuz

0,5 çay kaşığı karabiber, taze öğütülmüş

1 tutam kırmızı biber tozu

120 gram tortilla

50 mililitre domates sosu

30 gram ekşi krema

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü kaynar suda 15 dakika haşlayın. Haşladıktan sonra tavuğu biraz soğutun. Tavuğu iki çatal kullanarak parçalayın ve bir kaseye koyarak üzerine krem peynir, rendelenmiş Gouda ve çedar peyniri ekleyin.

2. Kuru güveyotunu, tuzu, karabiberi ve acı biberi kaseye ekleyin. Hepsini iyice karıştırın.

3. Tortillaları yarıya, daha sonra dörde bölün. Her bir tortillanın üzerine bir yemek kaşığı tavuk ve peynir karışımı koyun. Tortillayı uzun tarafından yuvarlayın ve bir kürdan ile sabitleyin.

4. Kenarlarda yeterli alan bırakarak taquitoları Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer’ın iki haznesine de yerleştirin ve çalıştırın. Bu işlemi tüm Taquitolar bitene kadar tekrarlayın. Neyse ki, Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer’ın çift haznesi ile yemeklerinizi aynı anda kolaylıkla pişirebilirsiniz.