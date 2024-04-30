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Eski Kaloriler, Fiyat Oldu! 2 Yıl Önceki Kalori Listesinin Fiyat Listesine Dönüşümü İlgi Çekti

Eski Kaloriler, Fiyat Oldu! 2 Yıl Önceki Kalori Listesinin Fiyat Listesine Dönüşümü İlgi Çekti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.04.2024 - 09:47

2022 yılında bir kullanıcının, kalori listesini fiyat sanmasıyla yaptığı espri, ekonomiyle gerçeğe dönüştü.

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2022 yılı ortalarında fiyat algımız bozulmaya yüz tutmuşken, yiyeceklerin kalorilerinin yer aldığı listenin fiyat listesi sanılması sinirleri bozmuştu.

2022 yılı ortalarında fiyat algımız bozulmaya yüz tutmuşken, yiyeceklerin kalorilerinin yer aldığı listenin fiyat listesi sanılması sinirleri bozmuştu.
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Aradan 2 yıl geçti ve kalori listesindeki sayısal değerler fiyatlara dönüştü. Bu da içimizdeki komedyene zarar vermenin yanında alım gücümüzü yerle bir etti.

Aradan 2 yıl geçti ve kalori listesindeki sayısal değerler fiyatlara dönüştü. Bu da içimizdeki komedyene zarar vermenin yanında alım gücümüzü yerle bir etti.
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Yorumlarda da geleceğe yönelik tahminler de yapılırken,

Yorumlarda da geleceğe yönelik tahminler de yapılırken,
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Hesaplamalar da gerçekleri yüzümüze vurdu.

Hesaplamalar da gerçekleri yüzümüze vurdu.
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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Kalori başına ücretlendirmeye geçsek mi?

Kalori başına ücretlendirmeye geçsek mi?
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Hem fiyat artışını durdurur, hem de daha sağlıklı yaşarız. Ne dersiniz?

Hem fiyat artışını durdurur, hem de daha sağlıklı yaşarız. Ne dersiniz?
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