Eski Çorap Fabrikasına Bitcoin Operasyonu: Kaçak Elektrik Hattıyla Madencilik Yapmışlar
Eski Çorap Fabrikasına Bitcoin Operasyonu: Kaçak Elektrik Hattıyla Madencilik Yapmışlar
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Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan eski bir çorap fabrikasında, tanesi 10 bin dolar olan 16 adet Bitcoin madenciliğinde kullanılan makine ele geçirildi.
2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, 29 yaşındaki S.A. gözaltına alındı.
Operasyonda fabrika içerisine kurulan ve tanesi 10 bin dolar olan 16 adet Bitcoin üreten makine ve bunlara bağlı internet bağlantı sistemleri ele geçirildi.
Makinelerin, kaçak elektrik hattıyla çalıştırıldığı da tespit edili.
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