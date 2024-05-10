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Eski Çorap Fabrikasına Bitcoin Operasyonu: Kaçak Elektrik Hattıyla Madencilik Yapmışlar

Eski Çorap Fabrikasına Bitcoin Operasyonu: Kaçak Elektrik Hattıyla Madencilik Yapmışlar

Çorum
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.05.2024 - 13:48

Çorum’da bulunan eski bir çorap fabrikasına operasyon düzenleyen polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lirayı bulan Bitcoin üretme düzeneği ele geçirdi. Cihazların, kaçak elektrik hattıyla çalıştırıldığı da tespit edildi.

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Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan eski bir çorap fabrikasında, tanesi 10 bin dolar olan 16 adet Bitcoin madenciliğinde kullanılan makine ele geçirildi.

Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan eski bir çorap fabrikasında, tanesi 10 bin dolar olan 16 adet Bitcoin madenciliğinde kullanılan makine ele geçirildi.

2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, 29 yaşındaki S.A. gözaltına alındı.

2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, 29 yaşındaki S.A. gözaltına alındı.

Operasyonda fabrika içerisine kurulan ve tanesi 10 bin dolar olan 16 adet Bitcoin üreten makine ve bunlara bağlı internet bağlantı sistemleri ele geçirildi.

Operasyonda fabrika içerisine kurulan ve tanesi 10 bin dolar olan 16 adet Bitcoin üreten makine ve bunlara bağlı internet bağlantı sistemleri ele geçirildi.

Makinelerin, kaçak elektrik hattıyla çalıştırıldığı da tespit edili.

Makinelerin, kaçak elektrik hattıyla çalıştırıldığı da tespit edili.

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