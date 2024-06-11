Eski CHP’li Vekile Otelde Gözaltı: İfade Vermeye Gitmemiş
Eski CHP’li Vekile Otelde Gözaltı: İfade Vermeye Gitmemiş
Eski CHP’li milletvekili Berhan Şimşek, Balıkesir’de bulunduğu bir otelde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şimşek haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Berhan Şimşek ifadesinin ardından serbest kaldı.
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2022 ve 20007 yılları arasında CHP’den İstanbul Milletvekilliği yapan Berhan Şimşek, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bulunduğu otelde gözaltına alındı.
Berhan Şimşek’in paylaşımı 👇
Berhan Şimşek hakkında açılan davada ifade vermeye gitmediği için yakalama kararı çıkartılmış.
Şimşek, karakolda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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