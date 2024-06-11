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Eski CHP’li Vekile Otelde Gözaltı: İfade Vermeye Gitmemiş

Eski CHP’li Vekile Otelde Gözaltı: İfade Vermeye Gitmemiş

CHP
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.06.2024 - 09:48

Eski CHP’li milletvekili Berhan Şimşek, Balıkesir’de bulunduğu bir otelde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şimşek haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Berhan Şimşek ifadesinin ardından serbest kaldı.

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2022 ve 20007 yılları arasında CHP’den İstanbul Milletvekilliği yapan Berhan Şimşek, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bulunduğu otelde gözaltına alındı.

2022 ve 20007 yılları arasında CHP’den İstanbul Milletvekilliği yapan Berhan Şimşek, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bulunduğu otelde gözaltına alındı.

Berhan Şimşek’in paylaşımı 👇

Berhan Şimşek’in paylaşımı 👇
twitter.com

Berhan Şimşek hakkında açılan davada ifade vermeye gitmediği için yakalama kararı çıkartılmış.

Berhan Şimşek hakkında açılan davada ifade vermeye gitmediği için yakalama kararı çıkartılmış.

Şimşek, karakolda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şimşek, karakolda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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