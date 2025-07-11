onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
eSIM Nedir, Ne İşe Yarar? Türkiye'de eSIM'e Erişim Engeli mi Getirildi?

eSIM Nedir, Ne İşe Yarar? Türkiye'de eSIM'e Erişim Engeli mi Getirildi?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.07.2025 - 12:54

Bugün itibarıyla Türkiye’de bazı uluslararası eSIM sağlayıcılarına BTK kararıyla erişim engeli getirildi. Bu durum, özellikle yurt dışına çıkan kullanıcılar için önemli bir gelişme oldu. Peki eSIM nedir, ne işe yarar? eSIM'e erişim engeli mi getirildi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

eSIM Nedir?

eSIM Nedir?

eSIM, 'embedded SIM' yani gömülü SIM kart anlamına gelir. Geleneksel plastik SIM kartların aksine, cihazın içine entegre edilmiş bir çiptir. Fiziksel olarak çıkarılamaz ama yazılım aracılığıyla programlanabilir. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar herhangi bir kart takmadan mobil operatör profillerini doğrudan telefonlarına yükleyebilir.

eSIM Ne İşe Yarar?

eSIM Ne İşe Yarar?

eSIM’in en büyük avantajı fiziksel SIM kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırmasıdır. Kullanıcılar sadece bir QR kod ile hatlarını aktive edebilir, hatta birden fazla hat profili cihazlarında saklayabilirler. Özellikle çift hat kullananlar için büyük kolaylık sağlar. Hem iş hem özel hatlar aynı cihazda aktif edilebilir.

Operatör Değişikliği Artık Çok Kolay

eSIM sayesinde operatör değiştirmek artık birkaç dakikalık bir işlem. Bayiye gitmeden, uygulama üzerinden ya da QR kod ile hat taşıma yapılabiliyor. Bu da kullanıcıya hem zamandan hem de uğraştan tasarruf sağlıyor. Geleneksel SIM kart kesme, takma, kart değişimi gibi süreçler tamamen ortadan kalkıyor.

Yurt Dışında Kullanım Avantajı

Sık seyahat edenler için eSIM büyük kolaylık sunuyor. Farklı ülkelerdeki operatörlerin eSIM profilleri, cihazın içine önceden eklenebilir ve gerektiğinde hızlıca aktif edilebilir. Böylece pahalı roaming ücretlerinden kaçınılabilir, yerel hatlar kolayca kullanılabilir.

eSIM Güvenli mi?

Fiziksel bir kart bulunmadığı için eSIM teknolojisi güvenlik açısından da avantajlıdır. Kart çalınması, bozulması ya da yanlış yerleştirme gibi riskler ortadan kalkar. Ayrıca cihaz kaybolduğunda eSIM uzaktan devre dışı bırakılabilir, bu da veri güvenliğini artırır.

Hangi Cihazlar eSIM Destekliyor?

eSIM desteği olan cihazlar arasında iPhone XS ve sonraki modeller, Apple Watch Series 3 ve sonrası, Google Pixel serisi ve Samsung Galaxy S20 sonrası modeller bulunuyor. Ayrıca bazı tabletler ve akıllı saatler de eSIM desteği sunuyor. Türkiye'de Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone gibi operatörler bu hizmeti aktif olarak sunuyor.

eSIM Nasıl Aktive Edilir?

Aktivasyon için öncelikle operatörden bir QR kod alınması gerekiyor. Daha sonra cihazın ayarlar menüsünden “Hücresel Plan Ekle” seçeneğiyle bu kod okutularak hat aktif hale getiriliyor. Bazı operatörlerde bu işlem mobil uygulama üzerinden de yapılabiliyor.

Türkiye'de eSIM'e Erişim Engeli Var mı?

Türkiye'de eSIM'e Erişim Engeli Var mı?

Bugün itibarıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bazı uluslararası eSIM sağlayıcılarına Türkiye’den erişim engeli getirildi. Kararın gerekçesi, bu şirketlerin Türkiye'de gerekli yasal yetkilendirmeye sahip olmadan elektronik haberleşme hizmeti sunması olarak açıklandı.

Hangi eSIM Sağlayıcıları Engellendi?

BTK’nın aldığı kararla birlikte toplamda 8 popüler eSIM platformuna erişim durduruldu. Bunlar: Airalo, Holafly, Saily, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim ve BNESIM. Bu platformlar, genellikle yurtdışına çıkan kullanıcıların tercih ettiği ekonomik internet paketleri sunuyordu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın