eSIM Nedir, Ne İşe Yarar? Türkiye'de eSIM'e Erişim Engeli mi Getirildi?
Bugün itibarıyla Türkiye’de bazı uluslararası eSIM sağlayıcılarına BTK kararıyla erişim engeli getirildi. Bu durum, özellikle yurt dışına çıkan kullanıcılar için önemli bir gelişme oldu. Peki eSIM nedir, ne işe yarar? eSIM'e erişim engeli mi getirildi?
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eSIM Nedir?
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eSIM Ne İşe Yarar?
Türkiye'de eSIM'e Erişim Engeli Var mı?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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