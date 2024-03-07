Eşi Kaza Geçirince Aşçı Olarak Çalışmaya Başlayan Kadın İş Yerinde Usta Oldu
Eşi Kaza Geçirince Aşçı Olarak Çalışmaya Başlayan Kadın İş Yerinde Usta Oldu
14 yıl önce eşi kaza geçirip çalışamaz hale gelince bir tamirhanede aşçı olarak işe giren kadın, iş yerinde usta oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşamını sürdüren Mediha Duru'nun eşi, 14 yıl önce kaza geçirip çalışamaz hale geldi.
Duru, bunun üzerine bir tamirhaneye aşçı olarak işe girdi. Ancak Duru, aşçılık ile yetinmeyerek kısa sürede tamir işlerini öğrenip usta oldu.
Adana’da tek kadın usta olan Duru, tamirhanede her türlü tamir, egzoz muayenesi, araç bakımı işlerini yapıyor.
Çalışan kadınlara seslenen Duru, “Kimseye muhtaç olmak istemiyorsak, kimseye el açmak istemiyorsak çalışmakta utanma diye, yapamama diye bir şey olmaz. Kendi ekmeğimizi kendimiz kazanıp kendimiz yiyoruz, çok şükür ne çorumuzu çocuğumuzu kimseye muhtaç ediyoruz, ne de biz muhtaç oluyoruz.
Eğer böyle bir sektörde de kız çocuklarımızı çalıştırmak isterlerse de lütfen küçük yaşta bu işi yapmaya başlasınlar. Kadınlar için yapamaz diye bir şey yok, herkes yapabilir. Birçok iş artık makineler ile yapılıyor, aklın varsa hiçbir şey senin için engel değildir, yeter ki herkes çalışsın” diye konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın