Erişim Engeli Getirilen Discord Hakkında Yeni Gelişme: Discord Açıldı mı?
Erişim Engeli Getirilen Discord Hakkında Yeni Gelişme: Discord Açıldı mı?
Türkiye'de erişim engeli getirilen Discord'un, yeniden erişime açıldığı iddia edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) websitesinde yer alan bilgiye göre Discord’a uygulanan erişim engeli devam ediyor.
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Geçtiğimiz Ekim ayında Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar doğrultusunda, Discord platformuna erişim engeli getirildi.
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ABD merkezli popüler iletişim platformu Discord’a getirilen erişim engelinin kaldırıldığı iddiası, X başta olmak üzere sosyal medyada gündem oldu.
Discord’un Türkiye’de yeniden erişime açıldığı öne sürüldü. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) websitesinde yer alan bilgiye göre Discord’a uygulanan erişim engeli devam ediyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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