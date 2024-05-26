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Ergin Atamanlı Panathinaikos Euroleague Finalinde Real Madrid'i Devirerek Şampiyon Oldu!

Ergin Atamanlı Panathinaikos Euroleague Finalinde Real Madrid'i Devirerek Şampiyon Oldu!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
26.05.2024 - 23:21

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'in final maçında Real Madrid'i 95-80 mağlup ederek şampiyon oldu.

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Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanan müsabaka THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde gülen taraf Yunan ekibi Panathinaikos oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanan müsabaka THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde gülen taraf Yunan ekibi Panathinaikos oldu.

Heyecan dolu mücadeleden 95-80 galip ayrılan yeşil-beyazlılar, Ergin Ataman önderliğinde 12 yıl aradan sonra THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa uzandı.

Heyecan dolu mücadeleden 95-80 galip ayrılan yeşil-beyazlılar, Ergin Ataman önderliğinde 12 yıl aradan sonra THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa uzandı.

Maçın ardından değerlendirmede bulunan Ataman, "Geçen ay babamı kaybettim. Dilerdim ki bugünü görsün." dedi.

Maçın ardından değerlendirmede bulunan Ataman, "Geçen ay babamı kaybettim. Dilerdim ki bugünü görsün." dedi.

Zafer anı 👇

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