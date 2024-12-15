Ergen Terapisinin Faydalarını Anlamanızı Sağlayacak 10 Değerli Bilgi
Ergen Terapisinin Faydalarını Anlamanızı Sağlayacak 10 Değerli Bilgi
Ergen terapisi, gençlerin içinde bulundukları zorlu dönemi sağlıklı ve başarılı şekilde atlatmalarına yardımcı olan çok önemli bir destektir. Faydalarını daha iyi anlamanız için bu içeriğimiz size yardımcı olacak. Keyifli okumalar!
İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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1. Özgüveninde ciddi bir artış olur.
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2. Gelecek hedeflerinin belirlenmesini sağlar.
3. Duygularını daha iyi kontrol edebilmelerini sağlar.
4. Stres duygusunun daha iyi üstünden gelirler.
5. İletişim becerilerini güçlendirir.
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6. Riskli davranışlar önlenir.
7. Sorumluluk bilincinin artış göstermesi hedeflenir.
8. Aile içindeki iletişimin güçlendirilmesi hedeflenir.
9. Problem çözme konusunda bir ustaya dönüşebilirler.
10. En önemlisi de, kim olduklarını bu sayede keşfederler.
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