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Ergen Terapisinin Faydalarını Anlamanızı Sağlayacak 10 Değerli Bilgi

etiket Ergen Terapisinin Faydalarını Anlamanızı Sağlayacak 10 Değerli Bilgi

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
15.12.2024 - 18:01

Ergen terapisi, gençlerin içinde bulundukları zorlu dönemi sağlıklı ve başarılı şekilde atlatmalarına yardımcı olan çok önemli bir destektir. Faydalarını daha iyi anlamanız için bu içeriğimiz size yardımcı olacak. Keyifli okumalar! 

İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. Özgüveninde ciddi bir artış olur.

Ergen terapisi, gençlerin özgüvenlerini artırmaya yönelik yardımcı olur. Özellikle bu dönemde kendilerinin güçlü yönlerini keşfetmekte zorlanan bireylerin, bu yönlerini keşfetmelerine yardımcı olur; bu da onların özgüvenini pekiştirir.

2. Gelecek hedeflerinin belirlenmesini sağlar.

Ergenlik döneminde, gençlerin geleceğe yönelik hedef belirlemelerini sağlar. Bu, onların motivasyonunu artırır ve geleceğe daha sağlam adım atmalarını destekler. Gelecekte başarılı olmalarını sağlayacak bir yol haritası da bu sayede çizebilirler.

3. Duygularını daha iyi kontrol edebilmelerini sağlar.

Ergenlik dönemi bütün duyguların iç içe girdiği çok karmaşık ve duygusal bir dönemdir. Bu dönemde, gençlerin duygularını yönetebilmesini beklemek ise onların sırtına fazladan bir yük yükler. Ergen terapisi ise, duygularını tanımalarına ve yönetmelerine yardımcı olur. Öfke, üzüntü, kaygı gibi duygularla sağlıklı bir şekilde başa çıkmayı öğrenirler.

4. Stres duygusunun daha iyi üstünden gelirler.

Ergenlik döneminde yaşanan akademik baskılar, sosyal ilişkiler ve gelecek kaygıları stres yaratabilir. Terapistler ise gençlerin duyduğu bu şiddetli stres duygusunun önüne geçmek için yardımcı olurlar. Stresle başa çıkma stratejileri tamamen kişiye özeldir.

5. İletişim becerilerini güçlendirir.

Ergen terapisi, gençlerin daha sağlıklı iletişim kurabilmelerine yardımcı olur. Bu bulundukları her çevre için oldukça önemli bir durumdur. Ergenlik döneminin genel olarak iletişim hali yüksek ses tonu ve karşındakini dinlememek olduğu için ergen terapisi kendilerini ifade edebilmeleri için oldukça önemlidir.

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6. Riskli davranışlar önlenir.

Ergenlik dönemi, tüm düşüncelerin birbirine karıştığı, doğru ve yanlışın ayırt edilmekte güçlük çekildiği bir dönemdir. O yüzden bu dönemde riskli davranışlar kaçınılmaz bir hale gelebilir. Ergen terapisi, riskli davranışlar (madde kullanımı, tehlikeli sporlar vb.) konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olur ve bu tür davranışlardan kaçmalarını sağlar.

7. Sorumluluk bilincinin artış göstermesi hedeflenir.

Ergen terapisi, gençlerin artık büyüdüklerini ve kendi sorumluluklarını yerine getirebileceği konusunda destekler. Sorumluluk alma bilinci geliştiğinde, yetişkinliğe geçiş sürecini daha sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olur.

8. Aile içindeki iletişimin güçlendirilmesi hedeflenir.

Ergen terapisi, gençlerin aile üyeleriyle yaşadığı kaosa son vermeyi hedefler, aile üyeleri arasındaki iletişimi ve anlayışı güçlendirerek daha sağlıklı aile içi ilişkilerin kurulmasına yardımcı olur. Bu sayede ebeveynler ve çocuklar arasındaki bağlar kuvvetlenir.

9. Problem çözme konusunda bir ustaya dönüşebilirler.

Ergen terapisinde, gençlerin karşılaştıkları sorunlarla başa çıkma ve çözüm üretme becerilerini geliştirirler. Hayatları boyunca geliştirebilecekleri bu yeteneklerini ergenlik döneminde kazanmaları da ömür boyu kalıcı hale getirir.

10. En önemlisi de, kim olduklarını bu sayede keşfederler.

Ergen terapisi sayesinde, terapi süresi boyunca kimliklerini keşfederler ve benlik saygılarını kazanırlar. Bu sayede kendilerine olan özgüvenleri de epey artış gösterir. Kim olduklarını anlama ve kabul etmelerine yardımcı olur.

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