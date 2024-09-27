Gelmiş Geçmiş En Sinirli 4 Burç: Öfkelendiklerinde Yanlarında Olmamakta Fayda Var!
Gelmiş Geçmiş En Sinirli 4 Burç: Öfkelendiklerinde Yanlarında Olmamakta Fayda Var!
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İlk sırada Koç burcu yer alıyor tabii.
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Listemizin ikinci sırasında ise Akrep burcu var.
Astroloji dünyasının en sinirli burçları listemizde sıra geldi üçüncü isme: Oğlak burcu.
Yıldızlar altında en sinirli burçlar arasında yerini dördüncü sıraya yazdıran Yay burcu, özgürlüğüne düşkün ve hayatı dolu dolu yaşayan bir karaktere sahip.
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Bence boğa Burcu olmalıydı, kendimden biliyorum
yemişim sizin sinirinizi ya