En Sevilen Şarkıcıların En Sevilen Sözlerini Seçiyoruz!
En Sevilen Şarkıcıların En Sevilen Sözlerini Seçiyoruz!
Tüm Türkçe şarkılar bizim gözbebeğimizdir ama bir seçim yapacak olsan, bu şarkıcıların hangi sözlerini seçerdin?
Seçim yapmak için aşağı kaydır!
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1. Gülşen ile başlayalım! Seç bakalım birini. 👇
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2. Şimdi de Sezen Aksu'dan devam edelim!
3. Nilüfer'in güzide şarkılarından en sevdiğin sözü seçer misin?
4. Kayahan'ın tüm şarkılarında geçen sözler güzeldir ama birini seçer misin?
5. Sırada Teoman var! Bir şarkı sözünü seçer misin?
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