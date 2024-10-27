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En Sevilen Şarkıcıların En Sevilen Sözlerini Seçiyoruz!

etiket En Sevilen Şarkıcıların En Sevilen Sözlerini Seçiyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 20:43

Tüm Türkçe şarkılar bizim gözbebeğimizdir ama bir seçim yapacak olsan, bu şarkıcıların hangi sözlerini seçerdin?

Seçim yapmak için aşağı kaydır!

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1. Gülşen ile başlayalım! Seç bakalım birini. 👇

1. Gülşen ile başlayalım! Seç bakalım birini. 👇

2. Şimdi de Sezen Aksu'dan devam edelim!

2. Şimdi de Sezen Aksu'dan devam edelim!

3. Nilüfer'in güzide şarkılarından en sevdiğin sözü seçer misin?

3. Nilüfer'in güzide şarkılarından en sevdiğin sözü seçer misin?

4. Kayahan'ın tüm şarkılarında geçen sözler güzeldir ama birini seçer misin?

4. Kayahan'ın tüm şarkılarında geçen sözler güzeldir ama birini seçer misin?

5. Sırada Teoman var! Bir şarkı sözünü seçer misin?

5. Sırada Teoman var! Bir şarkı sözünü seçer misin?
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6. Zor bir seçim olacak ama bu sefer Bülent Ortaçgil var! Seçer misin?

6. Zor bir seçim olacak ama bu sefer Bülent Ortaçgil var! Seçer misin?

7. Yıldız Tilbe'den devam edelim mi? Seçimini yap!

7. Yıldız Tilbe'den devam edelim mi? Seçimini yap!

8. Son olarak Nükhet Duru diyelim mi?

8. Son olarak Nükhet Duru diyelim mi?
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