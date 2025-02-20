En Popüler Yurt Dışı Eğitim Bursları
En Popüler Yurt Dışı Eğitim Bursları
Yurt dışında burslu eğitim almak, sadece kaliteli bir eğitim almakla kalmaz, aynı zamanda eğitim masraflarını hafifletmek için de harika bir fırsat sunar. Birçok üniversite ve kurum, uluslararası öğrencilere çeşitli burslar sağlayarak onların akademik yolculuklarına destek olur.
Bu yazımızda, yurtdışındaki en popüler burs seçeneklerini ve dikkat etmen gereken önemli detayları senin için derledik. Hazırsan, birlikte keşfetmeye başlayalım! 👇👇
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1. Griffith Remarkable Scholarship - Avustralya
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2. Fulbright Foreign Student Program - Amerika
3. Chevening Scholarships - İngiltere
4. University of Auckland International Student Excellence Scholarship - Yeni Zelanda
5. Winnipeg President’s Scholarships for World Leaders - Kanada
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6. Bristol University Think Big Scholarships - İngiltere
7. University of Sydney International Scholarship - Avustralya
8. Government of Ireland International Education Scholarship- İrlanda
9. Son olarak, Tongarewa Scholarship at Victoria University of Wellington - Yeni Zelanda
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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