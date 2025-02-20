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En Popüler Yurt Dışı Eğitim Bursları

etiket En Popüler Yurt Dışı Eğitim Bursları

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.02.2025 - 11:31

Yurt dışında burslu eğitim almak, sadece kaliteli bir eğitim almakla kalmaz, aynı zamanda eğitim masraflarını hafifletmek için de harika bir fırsat sunar. Birçok üniversite ve kurum, uluslararası öğrencilere çeşitli burslar sağlayarak onların akademik yolculuklarına destek olur.

Bu yazımızda, yurtdışındaki en popüler burs seçeneklerini ve dikkat etmen gereken önemli detayları senin için derledik. Hazırsan, birlikte keşfetmeye başlayalım! 👇👇

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1. Griffith Remarkable Scholarship - Avustralya

1. Griffith Remarkable Scholarship - Avustralya

Belki aklına ilk gelen seçeneklerden biri değil ama tanıdıkça 'Neden daha önce düşünmedim?' diyeceksin. Avustralya'nın büyüleyici atmosferinde eğitim almak, Griffith University’nin sunduğu burslarla daha ulaşılabilir hale geliyor. Yurtdışından gelen öğrencilere okul ücretlerinin %50’sine kadar destek sağlayan bu burs, yurt dışında eğitim almak isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Kesinlikle şans verip incelemeye değer!

2. Fulbright Foreign Student Program - Amerika

2. Fulbright Foreign Student Program - Amerika

Amerika’da eğitim almak, artık sadece bir hayal değil, ulaşılabilir bir fırsat. Eğer sen de bu fırsatı değerlendirmek istiyorsan, Fulbright Yabancı Öğrenci Programı' na bir göz atmalısın. Dünyanın dört bir yanından her yıl 4,000 yabancı öğrenciye finansal destek sağlanıyor ve bu destek, eğitim ücretinden uçak biletine, kitaplardan sağlık sigortasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Yani, öğrencinin sadece öğrenime odaklanması için her şey düşünülmüş.

3. Chevening Scholarships - İngiltere

3. Chevening Scholarships - İngiltere

Yurtdışında yüksek lisans yapmak isteyenlerin aklına ilk gelen burslardan biri, hiç şüphesiz Chevening Bursu! İngiltere hükümeti tarafından sağlanan bu burs, dünya çapında en prestijli burs programları arasında yer alıyor. Türkiye dahil 160’dan fazla ülkeden 1,500 civarında seçkin öğrenciye, İngiltere'de 1 yıl süresince yüksek lisans yapma fırsatı sunuyor.

Chevening Bursları, eğitim süresi boyunca okul ücretlerini, konaklama ve yaşam giderlerini, vize ücretini, gidiş-dönüş uçak biletini ve tezli yüksek lisans yapacak öğrenciler için tez masraflarını karşılıyor. Dahası, IELTS sınav ücreti de British Council tarafından ödeniyor. 'Daha ne olsun?' dediğini duyar gibiyiz. Oldukça avantajlı gibi duruyor değil mii?

4. University of Auckland International Student Excellence Scholarship - Yeni Zelanda

4. University of Auckland International Student Excellence Scholarship - Yeni Zelanda

Burs veren kurumlar arasında dikkat çeken bir diğer seçenek ise Yeni Zelanda'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan Auckland Üniversitesi. Bu üniversite, uluslararası öğrencilere lisans ve yüksek lisans programlarında %50 oranında burs imkanı sunuyor. Bu burs, öğrencilerin üniversite ücretlerinden 10.000$'a kadar bir indirim almasını sağlıyor. Oldukça iyi bir fırsat gibi gözüküyor. Ne dersin?

5. Winnipeg President’s Scholarships for World Leaders - Kanada

5. Winnipeg President’s Scholarships for World Leaders - Kanada

Eğer Kanada’da eğitim almayı düşünüyorsan, sana harika bir fırsattan bahsetmek istiyoruz! University of Winnipeg, lisans ve yüksek lisans programlarında eğitim almak isteyen uluslararası öğrencilere özel 53 adet burs sunuyor. Bu burslar, üniversiteye başvuran ilk yıl öğrencilerine 5.000$ değerinde finansal destek sağlıyor. Hem eğitim masraflarını hafifletmek hem de Kanada’da birinci sınıf bir eğitim almak için mükemmel bir fırsat!

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6. Bristol University Think Big Scholarships - İngiltere

6. Bristol University Think Big Scholarships - İngiltere

İngiltere yine… Ne harika bir ülke ama!  Hem tarihiyle hem de kültürel zenginlikleriyle büyüleyici. İngiltere'nin en prestijli üniversitelerinden biri olan University of Bristol, lisans ve yüksek lisans eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilere büyük bir fırsat sunuyor. Tıp, veterinerlik ve diş hekimliği dışında, üniversitenin sunduğu burslar geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Lisans programlarında burslar 6.500£ ile 13.000£ arasında değişirken, yüksek lisans öğrencileri için bu rakam 6.500£ ile 26.000£ arasında bir destek sağlıyor.

7. University of Sydney International Scholarship - Avustralya

7. University of Sydney International Scholarship - Avustralya

Yurt dışında eğitim almak isteyenler için harika bir fırsat da Avustralya’nın önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Sidney Üniversitesi'nden geliyor. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak uluslararası öğrenciler, Sidney Üniversitesi’nin sunduğu burslardan yararlanabilirler. Bu burs, yıllık yaklaşık 37.207$ değerindedir ve hem öğrenim ücretlerini hem de yaşam giderlerini karşılamak için önemli bir destek sağlar. Eğer Avustralya’da kaliteli bir eğitim almayı ve bu süreçte finansal yükünü hafifletmeyi düşünüyorsan, Sidney Üniversitesi bu konuda sana büyük bir kolaylık sağlayabilir.

8. Government of Ireland International Education Scholarship- İrlanda

8. Government of Ireland International Education Scholarship- İrlanda

İrlanda hükümeti, uluslararası öğrencilere yönelik bu burs programıyla, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim almak isteyen öğrenciler için büyük bir fırsat sunuyor. İrlanda Hükümeti, uluslararası öğrencilere lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim almak isteyenlere 10.000 Euro'luk bir burs sağlar. Bu burs, öğrenim ücretlerinin yanı sıra yaşam masraflarını da karşılar, böylece öğrenciler maddi kaygılardan uzak bir şekilde eğitimlerine odaklanabilir. Ayrıca bursiyerler, İrlanda’da eğitim alırken kültürel etkinliklere katılma ve iş ağı kurma fırsatı da elde ederler.

9. Son olarak, Tongarewa Scholarship at Victoria University of Wellington - Yeni Zelanda

9. Son olarak, Tongarewa Scholarship at Victoria University of Wellington - Yeni Zelanda

Yeni Zelanda’da eğitim almak isteyenler için Victoria University of Wellington’dan müjde var! Bu üniversite, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere, lisans ve yüksek lisans programlarında burslu eğitim alma imkanı sunuyor. İlk yıl öğrencilerine özel olarak sağlanan bu burslar, 5.000 ile 10.000 Yeni Zelanda doları arasında değişen bir değer sunuyor. Burs, bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim ücretinize destek olarak veriliyor ve programınıza göre tutar farklılık gösterebiliyor.

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miray soysal
miray soysal
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