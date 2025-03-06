En Kadın 18 Yaşım!
Ben de herkes gibi, büyümeyi bir halt sandım. Bütün olmazları olur edeceğim, özgürlük denen şeyin adeta vahiyle bir gecede ineceği yaş. “Ohooo, ben 18 olmuşum; siz ne konuşuyorsunuz yaa?” yaşı. Hayatta hoşlanmadığım ne varsa bıçak gibi kesileceğini düşündüğüm yaş. Uzaya çıkarım falan ne bileyim, değişiklik olsun diye kendi kulağımı kesmek istesem kesebileceğim yaş.
17 yıl boyunca sahip olmadığım ve olamadığım ne varsa çat diye sahip olduğum ve kırmızı halının karşıma sonsuz imkanlar şeklinde serildiği yaş.
Bunları neden anlatıyorum?
Nerede bir çocuk görsem, boyundan büyük işlere kalkışmış, büyümeye çalışan; koşup sarılasım ve “bu günleri geri getiremezsin. Büyümek başka türde bir tutsaklık, ne olur böyle kal” diyesim geliyor. Şort giyebildikleri, sokakta erkek çocuklarla oynayabildikleri, dört saatlik sınavların geleceklerinin müteahhidi olmadığı, yüksek sesle kahkaha atabildikleri ve hala masal dinleyip anlatabildikleri yaşları sarıp sarmalamalarını istiyor bir yanım. Yalnızca kendi sorumluluklarını, o da hafifçe şımartılarak aldıkları bu yaşların tadını çıkarmalarını istiyor. Büyümekten, asla hayal ettiğim keyfi almadım, alanı da duymadım.
Hayatından memnun biriyim ben. Kariyerini, sosyal çevresini, aile yaşamını dilediği gibi kurabilmiş ve içinde hiç sıkışmamış biri. Şanslı mı diyorlar karşılığıma sizin oralarda, bilemiyorum. Ama buna rağmen çocukluğun o tutsaklık sanılan özgürlüğüne hala zaman zaman sığınırım. Düşündüm mesela, insan dünya kadar işi olsa bırakıp anne ve babasına gitmek, mutfakta onların sesi çocuklarını oyalarken uykuyla uyanıklık arasında zevkten ölmek niye ister? Bunun için bakıcılar var; bu devir parasını ödediğiniz şeylerin neredeyse tamamını alabildiğiniz bir devir. Ama çocukluk öyle mi? Hala çocuk olduğunuz bir yerde olmak öyle mi? Onu alacak bir para icat etmek Lidyalıların hiçbir zaman haddi değildi.
Ne diyordum, 18 yaşımda bir şey olmadı ya da olanlar hayal ettiklerim değildi
18 yaşında sesi çok çıkan, savruk, başı belaya girmeye yatkın bir saatli bombadan 30 yaşımda aranan, arzu nesnesi bir molotof kokteyline dönüşmem 12 yılımı aldı.
Ve bileğimin hakkıyla doya doya ayıplandım. Gönlümden geçtiği kadar özgür olmamam ve büyüdüğüme en iyi anımda bile bir parça pişman olmam için gerekli tüm adımlar atıldı. Büyümeyi sevmedim ama büyüyünce olduğum şeyi sevdim; çünkü hala birileri tarafından kınanır ayıplanırım. Beni sizler var ettiniz, herkesin namusunun bekçileri! Dünyayı bize siz dar ettiniz “benim özgürlüğümün başlamadığı yerde sizinki de başlamasın”cılar!
Bir kadın için hayatın çok fazla kırılma anı var. Ergenliğe giriş, ilk regl, ilk öpücük, 18 yaş, ilk sevişme, evlilik, doğum, ölüm... Tamam sonuncusunda hepimiz bir miktar kırılacağız. Bunlar ilk akla gelenler ama beni sağ olsunlar hala kırmakta bu devir. Hala bir kadın olarak 18 yaşımı aratmak peşindeler. Hala uzak yakınlarım, tanımadığım tanıdıklarım “cıks cıks cıks” diye dolanmakta peşimde. Hala her adımımı izleyip yaptığım şeyin ne ayıp olduğunu birbirlerine fısıldıyorlar. Ama benim 18 yaşım taptaze. Ne kadar isyanım varsa ertelediğim hepsi hazır beklemede. Alayına meydan okuduğum yaşımdayım, en kadın yaşımdayım bekaretimden bağımsız. Penisler, vajinalar havada uçuşsun diye değil, kimse kim olduğundan utanmasın diye bu arsızlığım(!)
Tanıştığımıza memnun oldum. Ben dünyanın en kadın 18 yaşıyım.
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