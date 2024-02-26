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"En İyi"nin En İyisini İsteyenlere: iPhone 15 Modelleri Karşılaştırma Rehberi

"En İyi"nin En İyisini İsteyenlere: iPhone 15 Modelleri Karşılaştırma Rehberi

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
26.02.2024 - 12:26

Çağımızın en ikonik markalarından Apple’ın yeni harikası iPhone 15 serisi, geçtiğimiz eylül ayında yıla bomba gibi bir giriş yaptı. Serinin yıldızının hangi model olduğu üzerine konuşmalar ise hala sürüyor. Tanıtıldığı ilk günden beri zihinleri meşgul eden soruları yanıtlayarak kafa karışıklığını dindirecek o rehberle işte karşındayız!

Bu yazıda iPhone 15 ailesini tüm özellikleriyle tanıyacağız, gizli kalmış detayları ortaya çıkaracağız, modeller arasında karşılaştırmalar yapacağız ve sonunda tam senin için yaratılmış o iPhone 15 modelini bulmanı sağlayacağız.

Önce en temel bilgiyle başlayalım. iPhone 15 serisinin bildiğin gibi dört farklı modeli bulunuyor:

Önce en temel bilgiyle başlayalım. iPhone 15 serisinin bildiğin gibi dört farklı modeli bulunuyor:

  • iPhone 15

  • iPhone 15 Plus 

  • iPhone 15 Pro

  • iPhone 15 Pro Max

Modellerin kendi içlerinde farklılaşan özelliklerini mercek altına alıp karşılaştırmaya başlamadan önce, iPhone 15 ailesine yeni gelen özelliklere ve daha önceki modellerde olmayan yeniliklerine bakalım.

iPhone 15 Serisi ile iOS Dünyasına Hangi Yenilikler Katıldı?

iPhone 15 Serisi ile iOS Dünyasına Hangi Yenilikler Katıldı?

iPhone telefonların en yeni üyesi olan iPhone 15 serisi, beraberinde bir dizi yenilik getirdi. iPhone 15 özellikleri arasından bazıları estetik görünümle ilgiliyken bazısı da kullanıcı deneyimini iyileştiren teknolojik gelişmeleri barındırıyor. 

  • Apple nihayet şikayetlere kulak verdi ve Lightning bağlantı noktasından vazgeçerek iPhone 15 serisine USB-C bağlantı noktası koydu. Böylelikle iPhone ile yeni Mac ve iPad modelleri tek kablo ile şarj edilebilir ve veri aktarabilir hale geldi. İşte kullanıcı dostu inovasyon diye buna denir!

  • Yükte hafif, kıymette büyük bir diğer yenilikle devam ediyoruz: iPhone 15 Pro modellerinin kasasında titanyum kullanıldı. Titanyum, malzeme olarak hem çok hafif hem de çok sağlam olmasıyla biliniyor. 

  • Bir diğer yenilik içinse ekranlarımıza bağlanıyoruz. 🙂 iPhone 15 serisinin ekranları çentik modelinden bu seri için tamamen kurtuldu ve artık yepisyeni, kıpır kıpır bir Dinamik Ada tasarımına sahip. 

  • Teknolojinin geldiği seviyeyi “çip takmak”la ölçenlerin içini ferahlatacak bir diğer özellikte sıra: iPhone 15 serisi, Apple’ın şu ana kadarki en gelişmiş biyonik çip teknolojisi ile donatıldı. Bu çiple telefonlar daha akıcı grafiklere, daha iyi oyun performansına, uzun pil ömrüne ve daha hızlı çalışma kapasitesine kavuşuyor. 

  • Zamanımızın özeti: Pics or didn’t happen. (Fotoğraf ya da böyle bir şey yaşanmadı.) Bunda iPhone’un ve gelişmiş kameralarının etkisi  elbette büyük. Apple yeni iPhone serisinde dozu biraz daha artırdı. iPhone 15 serisindeki kameralar 48 MP. (Gücü hissetmek için iPhone 14 modelinde 12 MP olduğunu hatırlaman yeterli.) iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerindeki kamera donanımı ise çıtayı zaten uzaya taşımış durumda!

En İyinin En İyisini Bulman İçin Karşılaştırmalı iPhone 15 Rehberi

En İyinin En İyisini Bulman İçin Karşılaştırmalı iPhone 15 Rehberi

Gelelim iPhone 15 ailesinin üyeleri arasındaki rekabete. Aslında iPhone 15 serisinin her bir modeli kendi içerisinde eşsiz özelliklerle donatılmış ama yakından incelendiğinde bazı modellerin kimi noktalarda bir adım öne çıktığı görülüyor. “iPhone 15 serisinin en iyi modeli budur!” demek pek doğru değil ama sayacağımız özelliklerle “en iyinin en iyisini” seçerken nokta atışı yapabilirsin.

İşlemci Hızı 

iPhone 15 ailesi diğer iPhone modellerinden önde bir işlemci hızına sahip. Ama “İşlemci hızı benim kırmızı çizgim.” diyorsan, tercihini iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max serisinden yana kullanabilirsin. Bu modellerde Apple’ın en güçlü işlemcisi A17 Pro kullanıldı. Bu da çok daha yüksek performans ve daha az güç tüketimi anlamına geliyor. 

iPhone 15 Pro’nun özellikleri denince öne çıkan bir diğer madde, 6 çekirdekli bir grafik işlem birimi sunan A17 Pro çekirdek ile telefonun adeta bir oyun bilgisayarı gibi performans gösteriyor olması. Pro serisiyle yapay zeka uygulamaları için de oldukça verimli sonuçlar alabilirsin. 

16 çekirdekli Neural Engine, yüksek kalitede görüntü işleme imkanı tanıyor. İşlediğin görsel verileri USB 3 desteği ile yüksek hızda iletebilirsin. Özetle; oyun meraklıları, yapay zeka uygulamalarına ve dijital tasarım dünyasına ilgisi olanlar, dijital fotoğrafçılık, video edit gibi işlerle uğraşanlar iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max serisinden maksimum verim alabilir. 

Fotoğraf Kalitesi

Pro serisinde kamera donanımları çok yakın olsa da fotoğrafçılıkla profesyonel olarak ilgilenenler ve görsel tasarım alanında çalışanlar için iPhone 15 Pro Max’ın özellikleri bir adım öne çıkıyor. Mesela 15 Pro 3x 12 MP telefoto kameraya sahip. Pro Max ise daha yakın portre çekimleri için 5x yakınlaştırma özelliği sunuyor. Üstelik pil ömrü olarak da daha avantajlı! Ayrıca ekran boyutu avantajı da Pro Max’ta! (Pro 6.1 inç, Pro Max 6.7 inç)

Ekran Boyutu

iPhone 15 karşılaştırmasına ekran boyutuyla devam ediyoruz. Ekran boyutunu önemseyenler ve bütçesini fazla yormak istemeyenler için iPhone 15 Plus en cazip seçenek olabilir. iPhone 15 modelleri ve fiyatları değerlendirildiğinde Pro serisine göre daha uygun fiyata satışa sunulan bu model, Pro Max ile aynı (6.7 inç) ekran büyüklüğüne sahip.

Kasa Materyali

Apple bu kez iPhone 15 Pro serisine özel bir malzeme kullanmayı tercih etmiş. Bu malzeme ise titanyum. Bu tercihle Apple’ın bugüne kadarki en hafif ve en dayanıklı Pro modeli yaratılmış oldu. Günlük yaşamında ya da profesyonel hayatta telefonunun görünmez tehlikelerle daha iyi başa çıkmasını istiyorsan bu modeli tercih edebilirsin. İş insanları, sık sık seyahat eden içerik üreticileri ya da doğa sporlarıyla ilgilenenler için de iPhone 15 Pro serisi mantıklı bir tercih gibi görünüyor. 

Fiyat Faktörü

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, tıpkı fiyatları gibi işlemci hızı ve kamera donanımı gibi başlıklarda da Pro serisinin bir tık altında kalıyor ama sahip oldukları donanım hayli yeterli. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus yakın özelliklere sahip iki model olarak dikkat çekiyor. Apple bu kez iPhone’un en üstün özelliklerini sadece Pro modellerine koymamış, serinin tüm modellerinde bir önceki seriden farklılaşan özellikler keşfetmek mümkün. 

Lighting yerine USB-C bağlantısı, Dinamik ada tasarımlı ekran, A16 Bionic çip seti ve daha pek çok iyileştirilmiş özellik mevcut. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus serisi, fotoğrafçılıkla amatör olarak ilgilenenler ve sosyal medyalarını coşturmak isteyen influencerlar için biçilmiş kaftan. Çünkü bu iki modelin bile 48 MP ana kamera lensi ve 12 MP ultra geniş lensi bulunuyor. 

Özetle bu iki model, Pro serisine kıyasla daha bütçe dostu sayılır. Bu özelliğiyle öğrenciler için en iyi tercih olma olasılığı yüksek. iPhone 15 fiyatı Şubat 2024 itibarıyla yaklaşık 50 bin TL’yken iPhone 15 Plus modeli ise yaklaşık 57 bin TL’den başlıyor. iPhone 15 Pro’nun fiyatı yaklaşık 65 bin TL’yken, iPhone 15 Pro Max’ın fiyatı da yaklaşık olarak 77 bin TL’den kapı açıyor. Bu arada aklında bulunsun: En uygun iPhone 15 alışverişi  için Teknosa’ya göz atmak her zaman iyi bir fikir!

En İyinin En İyisi iPhone 15’i, En İyisinden Satın Al!

En İyinin En İyisi iPhone 15’i, En İyisinden Satın Al!

Gördüğün gibi Apple’ın son harikası olan iPhone 15 modelleri arasında seçim yapmak zor. Hobilerine, ihtiyaçlarına ve bütçene göre en iyi tercihi yapacağına inancımız tam. Yine de en iyisinden emin olmanın en iyi yolu Teknosa mağazalarına uğramak! iPhone 15 ailesinin dört üyesini de en avantajlı fiyat seçenekleriyle Teknosa’da bulabilirsin. Ayrıca Teknosa kutu içeriği, garanti süresi ve teknik servis desteği ile de her zaman yanı başında. 

Hadi, şimdi Teknosa mağazalarını ziyaret et ve sana en uygun iPhone 15 modelleri arasından beğendiğini satın al, en kısa sürede teslim almanın keyfini sür!

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