"En İyi"nin En İyisini İsteyenlere: iPhone 15 Modelleri Karşılaştırma Rehberi

Gelelim iPhone 15 ailesinin üyeleri arasındaki rekabete. Aslında iPhone 15 serisinin her bir modeli kendi içerisinde eşsiz özelliklerle donatılmış ama yakından incelendiğinde bazı modellerin kimi noktalarda bir adım öne çıktığı görülüyor. “iPhone 15 serisinin en iyi modeli budur!” demek pek doğru değil ama sayacağımız özelliklerle “en iyinin en iyisini” seçerken nokta atışı yapabilirsin.

İşlemci Hızı

iPhone 15 ailesi diğer iPhone modellerinden önde bir işlemci hızına sahip. Ama “İşlemci hızı benim kırmızı çizgim.” diyorsan, tercihini iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max serisinden yana kullanabilirsin. Bu modellerde Apple’ın en güçlü işlemcisi A17 Pro kullanıldı. Bu da çok daha yüksek performans ve daha az güç tüketimi anlamına geliyor.

iPhone 15 Pro’nun özellikleri denince öne çıkan bir diğer madde, 6 çekirdekli bir grafik işlem birimi sunan A17 Pro çekirdek ile telefonun adeta bir oyun bilgisayarı gibi performans gösteriyor olması. Pro serisiyle yapay zeka uygulamaları için de oldukça verimli sonuçlar alabilirsin.

16 çekirdekli Neural Engine, yüksek kalitede görüntü işleme imkanı tanıyor. İşlediğin görsel verileri USB 3 desteği ile yüksek hızda iletebilirsin. Özetle; oyun meraklıları, yapay zeka uygulamalarına ve dijital tasarım dünyasına ilgisi olanlar, dijital fotoğrafçılık, video edit gibi işlerle uğraşanlar iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max serisinden maksimum verim alabilir.

Fotoğraf Kalitesi

Pro serisinde kamera donanımları çok yakın olsa da fotoğrafçılıkla profesyonel olarak ilgilenenler ve görsel tasarım alanında çalışanlar için iPhone 15 Pro Max’ın özellikleri bir adım öne çıkıyor. Mesela 15 Pro 3x 12 MP telefoto kameraya sahip. Pro Max ise daha yakın portre çekimleri için 5x yakınlaştırma özelliği sunuyor. Üstelik pil ömrü olarak da daha avantajlı! Ayrıca ekran boyutu avantajı da Pro Max’ta! (Pro 6.1 inç, Pro Max 6.7 inç)

Ekran Boyutu

iPhone 15 karşılaştırmasına ekran boyutuyla devam ediyoruz. Ekran boyutunu önemseyenler ve bütçesini fazla yormak istemeyenler için iPhone 15 Plus en cazip seçenek olabilir. iPhone 15 modelleri ve fiyatları değerlendirildiğinde Pro serisine göre daha uygun fiyata satışa sunulan bu model, Pro Max ile aynı (6.7 inç) ekran büyüklüğüne sahip.

Kasa Materyali

Apple bu kez iPhone 15 Pro serisine özel bir malzeme kullanmayı tercih etmiş. Bu malzeme ise titanyum. Bu tercihle Apple’ın bugüne kadarki en hafif ve en dayanıklı Pro modeli yaratılmış oldu. Günlük yaşamında ya da profesyonel hayatta telefonunun görünmez tehlikelerle daha iyi başa çıkmasını istiyorsan bu modeli tercih edebilirsin. İş insanları, sık sık seyahat eden içerik üreticileri ya da doğa sporlarıyla ilgilenenler için de iPhone 15 Pro serisi mantıklı bir tercih gibi görünüyor.

Fiyat Faktörü

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, tıpkı fiyatları gibi işlemci hızı ve kamera donanımı gibi başlıklarda da Pro serisinin bir tık altında kalıyor ama sahip oldukları donanım hayli yeterli. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus yakın özelliklere sahip iki model olarak dikkat çekiyor. Apple bu kez iPhone’un en üstün özelliklerini sadece Pro modellerine koymamış, serinin tüm modellerinde bir önceki seriden farklılaşan özellikler keşfetmek mümkün.

Lighting yerine USB-C bağlantısı, Dinamik ada tasarımlı ekran, A16 Bionic çip seti ve daha pek çok iyileştirilmiş özellik mevcut. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus serisi, fotoğrafçılıkla amatör olarak ilgilenenler ve sosyal medyalarını coşturmak isteyen influencerlar için biçilmiş kaftan. Çünkü bu iki modelin bile 48 MP ana kamera lensi ve 12 MP ultra geniş lensi bulunuyor.

Özetle bu iki model, Pro serisine kıyasla daha bütçe dostu sayılır. Bu özelliğiyle öğrenciler için en iyi tercih olma olasılığı yüksek. iPhone 15 fiyatı Şubat 2024 itibarıyla yaklaşık 50 bin TL’yken iPhone 15 Plus modeli ise yaklaşık 57 bin TL’den başlıyor. iPhone 15 Pro’nun fiyatı yaklaşık 65 bin TL’yken, iPhone 15 Pro Max’ın fiyatı da yaklaşık olarak 77 bin TL’den kapı açıyor. Bu arada aklında bulunsun: En uygun iPhone 15 alışverişi için Teknosa’ya göz atmak her zaman iyi bir fikir!