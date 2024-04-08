En İyi Dostu Robot Süpürgesi Olanların Bildiği 10 Şey
En İyi Dostu Robot Süpürgesi Olanların Bildiği 10 Şey
Robot süpürge denince akla pratik ve kolay temizlik geliyor. Hatta son yıllarda neredeyse temizlikte en büyük yardımcımız bu minik robotlar. Onlar sayesinde özellikle de yoğun çalışanlar ev temizliğinde çok rahatladı. Sizin de en iyi dostunuz robot süpürgeyse bu içerikte yazanları çok iyi anlayacaksınız!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Robot süpürgeyi salonda bir sanat eseri gibi sergilerler!
2. Robot süpürge temizlik yaparken bir sonraki hamlesinin ne olacağını izlerler!
3. Ayaklarını uzatıp otururken robot süpürgelerinin temizlik yapışını izlerler!
4. Robot süpürgelerinin komik anlarını kaydederler!
5. Robot süpürgelerini zaman zaman story’e atarlar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Robot süpürge şakalarına her zaman gülerler!
7. Robot süpürge etrafı süpürürken onlar da iş bölümü yapıp tozları alırlar!
8. Aynı anda temizlik yaparken robot süpürgeyle istemsizce yarış haline girerler!
9. Robot süpürgelerine mutlaka bir isim takmışlardır!
10. Ve tabii ki ona evin bir üyesiymiş gibi davranırlar!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın