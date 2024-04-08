Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
En İyi Dostu Robot Süpürgesi Olanların Bildiği 10 Şey

etiket En İyi Dostu Robot Süpürgesi Olanların Bildiği 10 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 11:01

Robot süpürge denince akla pratik ve kolay temizlik geliyor. Hatta son yıllarda neredeyse temizlikte en büyük yardımcımız bu minik robotlar. Onlar sayesinde özellikle de yoğun çalışanlar ev temizliğinde çok rahatladı. Sizin de en iyi dostunuz robot süpürgeyse bu içerikte yazanları çok iyi anlayacaksınız!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Robot süpürgeyi salonda bir sanat eseri gibi sergilerler!

Robot süpürgenin evdeki yeri salondur, bunu kimse inkar edemez. Misafirler eve geldiğinde robot süpürgeyle bakışır, ev sahibi de robot süpürgesi hakkında bilgiler verir. Eğer misafirin robot süpürgesi yoksa o akşam kendisine bir robot süpürge almaya ikna olur!

2. Robot süpürge temizlik yaparken bir sonraki hamlesinin ne olacağını izlerler!

Özellikle de robot süpürgelerini ilk aldıkları zamanlarda bunu oldukça sıklıkla yaparlar. Robot süpürgelerinin nereye gideceğini, evde nasıl bir rota izleyeceğini izlemek onlar için büyük bir keyiftir. Bu keyfi kaçırmamak için gözlerini bile kırpmazlar!

3. Ayaklarını uzatıp otururken robot süpürgelerinin temizlik yapışını izlerler!

Robot süpürgeleri temizliği yaparken ona şöyle bir bakarlar ve “İyi ki seni almışım!” diyerek robot süpürgelerine iltifat ederler. Tabii robot süpürge onları anlamaz ama orasını hiç karıştırmayalım şimdi…

4. Robot süpürgelerinin komik anlarını kaydederler!

Eğer ki robot süpürge bir engele veya halıya takılırsa hemen onu videoya kaydedip bu komik anı ölümsüzleştirirler. Ve onlara komik gelen bu anın aslında başka kimseye o kadar da komik gelmeyeceğinin farkında olurlar tabii.

5. Robot süpürgelerini zaman zaman story’e atarlar!

Instagram takipçileri robot süpürgeleri hakkında az çok bilgiye sahiptir çünkü onlar için robot süpürgeleri tıpkı evcil hayvan gibidir ve komik anlarını story’de paylaşmak onlara keyif verir! Hele bir de story için komik müzikler bulunduysa tamamdır!

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Robot süpürge şakalarına her zaman gülerler!

Robot süpürgeler hakkında bir tweet veya post gördüklerinde asla direkt geçmezler ve bunları okuyarak kendilerini eğlendirirler. Hatta kendi komik anıları varsa onlar da tweetlerler.

7. Robot süpürge etrafı süpürürken onlar da iş bölümü yapıp tozları alırlar!

Ev temizliği yaparken size yardımcı olacak biri varsa işler çok daha kolaylaşıyor. Bu yardımcı bir de robot süpürgeyse iş yükü neredeyse yarıya iniyor! Robot süpürgesiyle birlikte temizlik yapanlar buradaysa bir sonraki maddemize geçelim!

8. Aynı anda temizlik yaparken robot süpürgeyle istemsizce yarış haline girerler!

E insanız sonuçta, rekabetçi bir yapımız var. Robot süpürgeyle birlikte temizlik yaparken ister istemez onunla yarış haline girebiliyoruz! Ayrıca bakalım temizliği ilk kim bitirecek heyecanı ile ev çok daha hızlı bir şekilde temizleniyor!

9. Robot süpürgelerine mutlaka bir isim takmışlardır!

Robot süpürgesinden memnun olup da ona isim takmayan var mıdır? Biz hiç böyle bir şeye rastlamadık! Robot süpürgeye isim koymak sanki yazısız bir kural gibi. En yaygın olanı ise Katya!

10. Ve tabii ki ona evin bir üyesiymiş gibi davranırlar!

Zaman zaman robot süpürgelerinin çok uzun süre çalıştığını düşündüklerinde ona biraz izin verip dinlenmesini isterler, robot süpürgelerinin tıkış tıkış bir yerde değil de rahatça ortada olmasına özen gösterirler…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın