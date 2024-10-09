Emir Can İğrek’in Hislerimize Tercüman Olma Konusunda Çığır Açmış 13 Şarkısı
Emir Can İğrek’in Hislerimize Tercüman Olma Konusunda Çığır Açmış 13 Şarkısı
Bu listeye tıkladıysanız siz de bizim kadar Emir Can İğrek'i seviyorsunuz demektir! Bu listede yer alan her şarkıyı o kadar çok replay yaptık ki, her an beynimizin içinde Emir Can İğrek bedavaya konser veriyor desek yeridir!
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1. Emir Can İğrek - Bıçaklandım
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2. Emir Can İğrek - Gönül Davası
3. Emir Can İğrek - Çağır
4. Emir Can İğrek - Beyaz Skandalım
5. Emir Can İğrek - Kor
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6. Emir Can İğrek - Beyaz
7. Zeynep Bastık, Emir Can İğrek - Dargın
8. Emir Can İğrek – Nalan
9. Emir Can İğrek - Müzik Kutusu
10. Emir Can İğrek - Akşamcı
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