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Emir Can İğrek’in Hislerimize Tercüman Olma Konusunda Çığır Açmış 13 Şarkısı

etiket Emir Can İğrek’in Hislerimize Tercüman Olma Konusunda Çığır Açmış 13 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 23:57

Bu listeye tıkladıysanız siz de bizim kadar Emir Can İğrek'i seviyorsunuz demektir! Bu listede yer alan her şarkıyı o kadar çok replay yaptık ki, her an beynimizin içinde Emir Can İğrek bedavaya konser veriyor desek yeridir!

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1. Emir Can İğrek - Bıçaklandım

2. Emir Can İğrek - Gönül Davası

3. Emir Can İğrek - Çağır

4. Emir Can İğrek - Beyaz Skandalım

5. Emir Can İğrek - Kor

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6. Emir Can İğrek - Beyaz

7. Zeynep Bastık, Emir Can İğrek - Dargın

8. Emir Can İğrek – Nalan

9. Emir Can İğrek - Müzik Kutusu

10. Emir Can İğrek - Akşamcı

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11. Emir Can İğrek - Felfena

12. Saian, Emir Can İğrek - Rün

13. Emir Can İğrek - Ali Cabbar

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