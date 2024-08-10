Emin Çapa Canlı Yayında Böyle Çıldırdı: “Ben Sizin Gibi Ot muyum?”
Emin Çapa Canlı Yayında Böyle Çıldırdı: “Ben Sizin Gibi Ot muyum?”
Ekonomi gazeteciliğinin bilinen isimlerinden Emin Çapa, Halk TV’deki programında enflasyona sitem etti. Yüksek enflasyonun sadece ürünlerin fiyatlarını etkilemediğini söyleyen Çapa, hükümete de eleştiride bulundu.
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Türkiye’de son yıllarda enflasyon inanılmaz şekilde yükselmiş, ev, araba almak değil dışarıda bir yemek yemek bile lüks hale gelmişti.
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Gazeteci Emin Çapa, Halk TV’deki programında enflasyon sebebiyle adeta “çıldırdı.”
Enflasyonun tüm hayat kalitesini düşürdüğünü söyleyen Çapa, devletin vatandaşların refahı için olduğunu da sözlerine ekledi.
İşte Emin Çapa’nın canlı yayındaki enflasyon tepkisi 👇
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