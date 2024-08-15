Elinin Lezzetinin Ne Kadar İyi Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Elinin Lezzetinin Ne Kadar İyi Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Yemek yapmaya bayılıyor musun yoksa mutfağa girdiğinde ortalığı birbirine mi katıyorsun? Kendini test etmeye hazırsan soruları çöz ve elinin lezzeti ne kadar iyi gör! 🍳🍲
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1. Bir yemek tarifine başladığında en çok neye dikkat edersin?
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2. Yemek yaparken müzik dinlemeyi sever misin?
3. Bir yemeğin daha lezzetli olması için ne eklersin?
4. Yemek yaparken nasıl bir ortamda çalışmayı seversin?
5. Bu yemeklerden hangisini daha iyi yapabiliyorsun?
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6. Peki, çorbada genelde hangi lezzetleri tercih edersin?
7. Bir yemeğin tarifini ilk kez deniyorsan nasıl bir yaklaşım sergilersin?
8. Genelde ne tür yemekler yapmaktan hoşlanırsın?
9. Akşama misafirlerinin geleceğini öğrendin, onlara ne hazırlarsın?
10. Yemek sunumuna ne kadar önem verirsin?
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