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Elay Dalmaçyalı'yla Bir Örnek Oldu, Ceyda Düvenci Laf Soktu: 31 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Elay Dalmaçyalı'yla Bir Örnek Oldu, Ceyda Düvenci Laf Soktu: 31 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
31.08.2024 - 23:31

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Mert Yazıcıoğlu cumartesi keyfindeydi.

Mert Yazıcıoğlu cumartesi keyfindeydi.

Gamze Erçel süslenip püslendi.

Gamze Erçel süslenip püslendi.

Pelin Akil'in manzarasında babaya aşık ikizleri vardı.

Pelin Akil'in manzarasında babaya aşık ikizleri vardı.

Ceyda Düvenci, Ferhan Şensoy'un meşhur cümlesiyle tüm millete haklı bir göndermede bulundu.

Ceyda Düvenci, Ferhan Şensoy'un meşhur cümlesiyle tüm millete haklı bir göndermede bulundu.

Aslı Enver, Dalmaçyalı'yla bir örnek olan dünya şekeri sarı kafasını paylaştı.

Aslı Enver, Dalmaçyalı'yla bir örnek olan dünya şekeri sarı kafasını paylaştı.
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Oğlunun yüzünü göstermeyen ama efektlerle eğlenen Ezgi Mola, koleksiyona yenisini ekledi.

Oğlunun yüzünü göstermeyen ama efektlerle eğlenen Ezgi Mola, koleksiyona yenisini ekledi.

Şeyma Subaşı, yatak pozu kesti.

Şeyma Subaşı, yatak pozu kesti.

Seda Bakan, teknede hayatının keyfini çıkardı.

Seda Bakan, teknede hayatının keyfini çıkardı.

Merve Boluğur takipçilerine selam verdi.

Merve Boluğur takipçilerine selam verdi.

Yasemin Tatlıses ise teste tabi tuttu.

Yasemin Tatlıses ise teste tabi tuttu.
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Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel küçük kızlarının doğum gününü kutladı.

Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel küçük kızlarının doğum gününü kutladı.

Demet Özdemir, yine kendi halinde takıldı.

Demet Özdemir, yine kendi halinde takıldı.

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