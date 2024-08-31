Elay Dalmaçyalı'yla Bir Örnek Oldu, Ceyda Düvenci Laf Soktu: 31 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Elay Dalmaçyalı'yla Bir Örnek Oldu, Ceyda Düvenci Laf Soktu: 31 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Mert Yazıcıoğlu cumartesi keyfindeydi.
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Gamze Erçel süslenip püslendi.
Pelin Akil'in manzarasında babaya aşık ikizleri vardı.
Ceyda Düvenci, Ferhan Şensoy'un meşhur cümlesiyle tüm millete haklı bir göndermede bulundu.
Aslı Enver, Dalmaçyalı'yla bir örnek olan dünya şekeri sarı kafasını paylaştı.
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Oğlunun yüzünü göstermeyen ama efektlerle eğlenen Ezgi Mola, koleksiyona yenisini ekledi.
Şeyma Subaşı, yatak pozu kesti.
Seda Bakan, teknede hayatının keyfini çıkardı.
Merve Boluğur takipçilerine selam verdi.
Yasemin Tatlıses ise teste tabi tuttu.
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Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel küçük kızlarının doğum gününü kutladı.
Demet Özdemir, yine kendi halinde takıldı.
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