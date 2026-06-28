Ekonomik Tarihte “Bu İş Tutmaz” Denilip Sonradan Devleşen 11 Fikir

Otomobillerden bulut bilişime, uzmanların ve dev şirketlerin 'asla başarılı olamaz' diyerek çöpe attığı ancak dünyayı değiştiren 11 büyük ekonomik hamlenin analitik hikayesi.

Bugünün dünyasında devasa market hacmine ve global üne sahip olan fikirlerin bazıları, bir zamanlar yüzüne bakılmayan projelerden ibaretti. Hatta günümüzde standartlaşmış birçok fikir, kendini kabul ettirmeden önce tekrar tekrar reddedilmişti. Ardı arkası kesilmeyen iptaller, yargılayıcı bakışlar ve kötü yorumlar arasından sıyrılmaları için gereken tek şart kararlılıktı.

Bu içerikte, ilk ortaya atıldığında garipsenen ve çılgınca görünen fakat bugünün ekonomisinde başrole sahip olan bazı çarpıcı iş fikirlerini inceliyoruz!