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Ekonomik Tarihte “Bu İş Tutmaz” Denilip Sonradan Devleşen 11 Fikir

etiket Ekonomik Tarihte “Bu İş Tutmaz” Denilip Sonradan Devleşen 11 Fikir

Özge
Özge - Onedio Üyesi
28.06.2026 - 12:01
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Otomobillerden bulut bilişime, uzmanların ve dev şirketlerin 'asla başarılı olamaz' diyerek çöpe attığı ancak dünyayı değiştiren 11 büyük ekonomik hamlenin analitik hikayesi.

Bugünün dünyasında devasa market hacmine ve global üne sahip olan fikirlerin bazıları, bir zamanlar yüzüne bakılmayan projelerden ibaretti. Hatta günümüzde standartlaşmış birçok fikir, kendini kabul ettirmeden önce tekrar tekrar reddedilmişti. Ardı arkası kesilmeyen iptaller, yargılayıcı bakışlar ve kötü yorumlar arasından sıyrılmaları için gereken tek şart kararlılıktı. 

Bu içerikte, ilk ortaya atıldığında garipsenen ve çılgınca görünen fakat bugünün ekonomisinde başrole sahip olan bazı çarpıcı iş fikirlerini inceliyoruz!

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1. Telefon

Telefon, 19. yüzyıl sonlarında en basit haliyle Alexander Graham Bell tarafından icat edildiğinde günlük hayata geçmesi öyle kolay olmamıştı. Bell, bu yeni cihazın patentini aldıktan sonra onu satacak kimseyi bulamadı. Hatta birçok banka ve şirket yöneticisi, bu işin geleceğinin parlak olmadığını söyleyerek onu geri çevirdi. Çünkü insanların oyuncak gibi görünen bu kadar ilkel bir cihaza gereksinim duymayacağı düşünülüyordu. Hatta bugün herkesin favorisi olan iPhone’ların bile bir zamanlar Nokia ve BlackBerry’ler karşısında asla güç kazanamayacağı sanılıyordu. Ancak önce iletişim sonra dokunmatik ekranla başlayan devrim, kalıcı olduğunu kanıtladı.

2. Otomobil

İlk tekerlekli otomobiller tasarlandığında birçok kişi için çekici bile değildi. Çünkü bu araçlar çok gürültü yapan ve sürekli arıza çıkaran makineler olarak yaftalanmıştı. At arabalarının yerini dolduracakları, kimsenin aklından bile geçmiyordu. Fakat zaman içinde motor sisteminde ve tasarımında sürekli gelişme gösteren otomobiller, ulaşımın ve zenginliğin temel göstergelerinden biri oldu. Günümüze gelindiğinde de benzer bir durum, Tesla için söz konusuydu. Çünkü elektrikli araçlar ilk üretildiğinde biraz büyük bir golf arabasına benzetilmişti. Şimdilerdeyse binek arabadan spor otomobillere kadar her yerde hızlı bir dönüşüme neden oluyorlar.

3. Oyun Konsolu

Elektronik ev konsolları piyasaya 1889’da özellikle Nintendo öncülüğünde sürülmüştü. Ancak o dönemde oyun dünyasının Silikon Vadisi’yle başa çıkamayacağı düşünülüyordu. Çünkü kimsenin oyun oynamak için para harcayacağına inanılmıyordu. Üstelik bu tür aktiviteler için zaten atari salonları vardı. Ama 1983’teki çöküşle birlikte oyun teknolojileri ev konsolları şeklinde her eve girmeyi başardı. Super Mario gibi ikonik kahramanlar ise oyun sektörünün kesintisiz yükselişini kesinleştirdi.

4. Kişisel Bilgisayar

1970’lerde bilgisayar teknolojisi IBM ve DEC gibi dev şirketler tarafından kontrol ediliyordu. Bilgisayar o zamanlar sadece yöneticilerin ve mühendislerin kullandığı, ağır ve hantal araçlardı. Bu nedenle ilk ev tipi bilgisayarlar tasarlandığında, kimse onların bu kadar popüler olacağını düşünmemişti. Sıradan insanların bilgisayar kullanmaya ihtiyacı olmadığından bu fikrin başarısız olması bekleniyordu. Fakat internetin ve çeşit çeşit uygulamanın geliştirilmesiyle birlikte bilgisayarlar her eve, hatta her çantaya girmeyi başardı.

5. Merkezi Kargo Dağıtımı

FedEx gibi dev kargo şirketlerinden önce bu görev postanelere aitti ve oldukça yavaş işleyen bir sistem üzerinden ilerliyordu. Kargo gönderiminin pahalı ve nadiren gerçekleştiği yıllarda, merkezi bir dağıtım ağına gereksinim de yoktu. Hatta kargoların kıtalar arası uçakla taşınması fikri herkese pahalılığı sebebiyle saçma görünmüştü. Üstelik uygulanamaz kabul edilmişti. Bugün ise küresel ekonomiyi canlı tutan sistem, kesinlikle 7/24 kargo ve ertesi sabah teslimat gibi imkanlar sunan lojistik ağları olarak görülüyor.

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6. Mikroblogging

Dijital dünyaya geçildiğinde bloggerların yükselişi hızlı ve ani oldu. Çünkü herkes kendi fikrini açıkça söylemek ve bunu dünyaya duyurmak istiyordu. Ancak Twitter ortaya çıktığında herkesin gülüp geçtiği bir fikirle birlikte geldi: Kullanıcıları sadece 140 karakterle sınırlamak. Herkesin uzun uzun blog yazısı yazdığı günlerde, bu kısıtlayıcı fikir kimseye pratik ve uygulanabilir gelmemişti. İşe yaramaz ve çocukça görünmüş olsa da fikirleri kısa ve öz şekilde yansıtma konsepti, bugün birçok sosyal medya platformunun ve uygulamanın temelini oluşturuyor.

7. Ev Kiralama Hizmeti

Bugün hepimize tanıdık gelen ev kiralama fikri, bir zamanlar oldukça güvensiz ve riskli kabul edilen bir yöntemdi. Tatilde hiç kimse otel konforunu bırakarak başka birinin evini kiralamayı tercih etmezdi. Dolayısıyla AirBNB fikri ilk ortaya atıldığında, gülüp geçilen fikirler arasındaydı. Ama özellikle pandemi dönemiyle birlikte gelen izolasyon ihtiyacı, sonrasında insanların bu rahat sisteme alışmasına öncü oldu. Hatta birçok kişi için harika bir ek gelir kazanma yöntemiydi. Şimdilerde ise sunduğu özenli, rahat ve lüks hizmet anlayışıyla otelcilik sistemine bile rakip olacak dev bir iş kolu niteliğinde.

8. Çevrimiçi Film ve Müzik

Netflix ve Spotify gibi platformlar ilk çıktığında ne işe yarayacakları tam anlaşılmamıştı. Çünkü zaten film kiralama mağazaları ve kaset satışları, ihtiyacı karşılıyordu. Üstelik bu tür dijital platformlar önemli bir telif hakkı sorunu yaşattığından sanatçılar tarafından sorgulanıyordu. Ama zamanla analog sistemlerin yavaş ve kârsız bir iş modeli olarak görülmesi, kullanıcı ihtiyaçlarının hızla yükselmesi sonucu dijital devrim kaçınılmaz oldu. Artık güncellenmiş telif hakları ve sanatçı koruma politikaları entegre eden dijital kanallar, geleneksel olanlardan daha çok kullanılıyor.

9. Kahve Dükkanı Kültürü

1980’lere kadar birçok kişinin hayatında dışarıya özellikle kahve içmek için çıkma gibi bir anlayış yoktu. Yolda yürürken elinde kahve bardağı taşımak ise kimsenin aklına gelmeyecek bir düşünceydi. Çünkü o zamanlar özellikle Amerika Kıtası’nda kimsenin dışarıda kahve içmeye para ödemeyeceği düşünülüyordu. Ne olduysa İtalyanların espresso kültürünü kıtaya taşımasından sonra oldu. Bu fikri alarak kahve yeni bir konseptle birleştiren Howard Schultz, ekonomiye yeni bir sektör kazandırmış oldu. Starbucks’tan ilham alarak kurulan birçok şirket, bugün dünyanın dört bir yanında insanların günlük tüketim alışkanlıklarını dönüştürmeye devam ediyor.

10. Demonte Mobilya

Bir zamanlar mobilya sektöründe demonte parçalara ve kargo paketleme sistemine hiç yer verilmiyordu. Bir mobilya alınması gerektiğinde mağazaya gidip seçim yapmak gerekiyordu. O zamanlar evde kendi parçalarını birleştirerek mobilyasını kurma fikri, herkese komik gelmişti. Zaten hazır ve monte mobilya satan sayısız mağaza arasından birileri neden bu fikri tercih etsindi? Ama IKEA’nın mobilya sektörünü kendi içinde başkalaşıma zorlayan fikri, sanılandan fazla tuttu ve hızla global ekonomiden pay aldı. Kaliteli, tasarım, üstelik ucuz mobilyalara ulaşmak için onu monte etme fikri aslında tüketicilere çok mantıklı gelmişti. Bu vizyon o kadar popüler oldu ki geleneksel mobilya markaları tarafından da kullanılmaya başlandı.

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11. Kredi Kartı

Bugün aktif bir alışveriş ve ödeme yöntemi olarak kullanılan kredi kartları da ilk çıktığında “tutmayacak bir fikir” olarak yorumlanmıştı. Dijital ödeme kanallarının ortada olmadığı yıllarda insanlar kart kullanımına da mesafeliydi ve ihtiyaçlarını nakit para ile karşılama eğilimindeydi. Söz konusu yüksek meblağlar olduğunda ise ilk tercih olarak akla kredi yöntemleri geliyordu. Ancak zamanla kredi kartlarının sunduğu ödeme rahatlığı ve taksit imkanı, geleneksel yöntemlere kıyasla daha avantajlı olmaya başladı. Tüketici taleplerinin arttığı doğrultuda sistemini yenileyen bankalar da kredi kartına daha özel bir hizmet olarak yaklaşmaya başladı. Günümüzde müşteri sepetine ciddi oranda kâr sağlayan kredi kartları, günlük hayatın her aşamasında karşımıza çıkıyor ve bütçe yönetimine büyük katkı sağlıyor.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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