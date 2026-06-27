Ekonomik Tarihte Bir Şehri Dünyanın Merkezi Hâline Getiren 10 Kriter

Dünyanın ekonomik merkezi olarak tanınan kentlerin arkasında güçlü bir kültürel ve estetik birikim de mevcuttur. Yüzyıllar boyunca varlığını koruyarak farklı dönemlere, uygarlıklara ya da imparatorluklara ev sahipliği yapan bu kentler, katmanlı birikimleriyle öne çıkar. Sanat, edebiyat, mimari ve gastronomi gibi farklı sahalarda da kendi kültürünü taşıyarak global bir dominasyon sağlar. Dolayısıyla o şehre ticaret amacıyla giden biri için kentin yıllar içinde oluşturduğu bu köklü birikimi deneyimlemek bile ayrı bir heyecan kaynağıdır. Çünkü yaşam tarzı olarak sunulan bu kültürel birikim, kentin en kalıcı ve canlı yapı taşıdır.