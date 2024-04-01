Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun Oğlu, Tokat'a Belediye Başkanı Oldu
Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun Oğlu, Tokat'a Belediye Başkanı Oldu
Dün gerçekleştirilen yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'Efsane Vali' olarak bilinen Recep Yazııoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Tokat Belediye Başkanlığı'nı kazandı.
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31 Mart'ta Yerel Seçimleri'nin tamamlanması sonrası başkanlık yarışını kazanan isimler arasında Tokat'ın efsane valisi Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun da olduğu öğrenildi.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde MHP'nin adayı olarak seçime giren Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yüzde 54,16 oy alarak belediye başkanı seçildi.
2004 yılından bu yana AK Parti'nin yönettiği şehirde 20 yıl sonra koltuk değişimi yaşanırken, MHP de ilk kez Tokat'ta kazanmış oldu.
Tokat meydanında toplanan vatandaşlara seslenen Yazıcıoğlu 'Babama arkamda görmüş olduğunuz hükümet binasında valilik nasip oldu. Şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesi'nde hizmet etme şansı verdi. Size çok teşekkür ediyorum kıymetli hemşehrilerim' dedi.
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Yanlış parti seçmiş
Doğru ama belkide bir mhp teklif etmeyi akıl etmiş.
Mhpnin adayı mı, Bağımsız girsen yine kazanırdın zaten, ne gerek vardı
sevindim inşaallah değişimin farkına varıp CHP nin saflarına geçersin veya tek başına dimdik durursun kimseye el pençe olmadan tıpkı baban gibi.👍💙💛💙💛♥️