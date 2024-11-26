Efsane Geri Dönüyor
Efsane Geri Dönüyor
Bu zamana kadar iletişim, medya, internet ve bilgi teknolojilerini konuştuğumuz bu köşede bugün biraz daha farklı bir konuyu gündeme getireceğim. Sevgili Onedio ailemin bana emanet ettiği bu köşede beni anlatan kısa bio’da geçen Sarıyerli olmam ve -amatör de olsa- lisanslı futbolculuk deneyimimden yola çıkarak, diğer bir alanım olan futbolu konuşacağım bu hafta.
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Görüntülü arama yerine yüz yüze iletişim kurduğumuz, e-mail yerine mektup yazdığımız, post atmak yerine posta attığımız, story atmak yerine hikayelerimizi birbirimize anlatıp dinlediğimiz, siyasi ve toplumsal içerikler ile sosyal duyurularımızı Facebook duvarına değil mahalle duvarlarımıza yazdığımız yıllardan, 1982 yılıydı.
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İşte bu şartlar altında Sarıyer efsanesi Türk futboluna çok büyük isimler kazandırdı.
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