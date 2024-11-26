Efsane Geri Dönüyor

Sarıyer 1982-1983

Evlerimize çekilip ailemizle bir arada olduğumuz ömrümün 9.senesini yaşadığım o keyif dolu akşam saatlerinin birinde, sokakta bir gürültü, kıyamet koptu. Herkes camlara koştu, tabii biz de. O zamanlar cep telefonları ve flaşları yok tabii; maytaplar, mantarlar, meşaleler, bayraklar tezahüratlarla mahalle yıkılıyor. Birileri birilerini havaya atıp tutuyor falan… İnstagram canlı yayını olmadığı, storyler çekilmediği için, kimse paylaşma telaşında değil, herkes büyük bir coşku ile anı yaşıyordu. “Ne oluyor” dedim babama “Şampiyon olduk oğlum.” dedi babam. Şampiyon? Biz? Kimiz biz? “Sarıyerliyiz” dedi rahmetli babam.

İşte o gün her Sarıyerli gibi doğal bir Sarıyer taraftarı olduğumu anlayıp, asla Sarıyer dışında bir takım tutmadım. Futbolun emperyalisti, 3 büyükler olarak bilinen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı Sarıyerli olduğum için mi asla desteklemedim yoksa futbol dünyasının bu 3 kartel etrafında dönmesinden dolayı tepki olarak mı Sarıyer’i her zaman 4’üncü büyük gördüm, hâlâ emin değilim.

Sarıyer -o zamanın Süper Ligi olan- 1. Futbol ligine adını altın harflerle yazdırdığı o dönemde Fenerbahçe’yi 4-1 yendiğinde gazeteler Sarıyer’den bahsetmeyip, Fenerbahçe için atılan milyarlık eşekler manşetleri; Galatasaray’ın Sarıyer’i 8 sene boyunca yenememesi; şampiyonluğa giden Beşiktaş’ın Sarıyer mağlubiyeti ile hedefinden şaşması; Türkiye’ye Balkan kupasını 1966-67 sezonunda getiren Fenerbahçe’nin ardından, 1991-92 sezonunda getiren ikinci takımın Sarıyer olmasına rağmen, basın Sarıyer’den bahsetmezken futbol hep bu kartel etrafında dönmekteydi.