E-Ticarete Nereden Başlamalı?

Mal ya da hizmetlerin dijital platformlar aracılığı ile satışa sunulması kısaca e-ticaret olarak adlandırılır. Alıcı ve satıcının fiziksel olarak karşı karşıya gelmesi gerekmez çünkü tüm satın alma ya da satış yapma süreci internet üzerinden gerçekleşir. Başarılı bir iş modeli oluşturulması ve başarılı bir strateji geliştirilmesi durumunda e-ticaret ile yüksek satış grafikleri hayalini gerçeğe dönüştürmek mümkündür. Elbette bunun için planlı hareket etmeli ve özellikle Pazar araştırmasını çok iyi yapmalısınız.

E-Ticarete Başlamadan Önce Hazırlık Yapın

İlk olarak bir fikre ihtiyacınız var ve internet üzerinden hangi ürünün satışını yapacağınızı netleştirmeniz gerekir. Bununla birlikte bir hedef ve strateji geliştirmeniz de hazırlık süreci kapsamında gerçekleşmelidir. Bu sürece dair temel adımları şu şekilde sıralayabiliriz:

Ürün Seçimi

Ne satacaksınız? Kime satacaksınız? Bu iki sorunun tüm e-ticaret hayatınızı belirleyen temel iki kriter olduğunun altını çizelim. Başlangıç aşamasında karşınıza iki seçenek çıkacaktır. Niş bir ürün satışı ya da trend bir ürün satışı. Bu iki seçenek arasından tercih yaparken “sürdürülebilirlik” ve “rekabet gücü” unsurlarını göz önünde bulundurmayı sakın unutmayın.

Hedef Kitle Tanımı

Seçtiğiniz ürünü kime satacağınızı da hazırlık aşamasında netleştirmelisiniz. Bu noktada yanıtlamanız gereken sorular şöyledir:

Hedef kitlenin yaş aralığı, cinsiyeti, alışkanlıkları, gelir düzeyi, satın alma davranışları nedir?

Bu soruların yanıtları hedef kitlenizi en iyi şekilde tanımlamanıza yardımcı olur.

Rakip Analizi

Sırada rekabet analizi var ve hazırlık sürecinde bu analizi en detaylı şekilde yapmanız, e-ticarette başarılı olabilmeniz adına son derece önemlidir. Pazarları araştırarak ürünlerin hangi fiyat aralığında satıldığını göz önünde bulundurmalısınız. Rakiplerin uyguladığı pazarlama stratejilerinde eksik kalan ya da öne çıkan detayları da belirlemenizde fayda olacaktır.

Markalaşma Sürecini Başlatın!

Eğer sadece ürün satışına odaklanırsanız sürdürülebilir stratejiler oluşturmanız zorlaşır. Bu nedenle e-ticarete başlama sürecine bir marka inşa etme serüveni olarak bakmanızı öneririz. Marka adı, logosu gibi çalışmaları da erken dönemde yapmanız önemlidir. Marka vizyonu ve misyonu gibi çalışmalar da yapabilirsiniz. Bir anlamda dijital dünyada kimlik oluşturmalısınız.

Satış Kanalınızı Seçin: Kendi Siteniz mi, Online Pazaryerleri mi?

Bu aşamada ürünleri hangi platform üzerinden satacağınızı belirlemeniz gerekiyor ve karşınızda yine iki seçenek olacak. Bunların ilki kendi web siteniz üzerinden satış yapmanızdır ki bunun için hatırı sayılır bir bütçe ayırmanız gerektiğinin altını çizelim. Site kurulumu, siteye trafik çekmek için SEO çalışmaları yapılması, alan adı ve hosting ücretleri, güvenli ödeme sistemi oluşturulması gibi çok sayıda hazırlık yapılması gerekir. Tüm bunlar için de ayrı ayrı ekstra bütçeler ayırmalısınız.

Dijital pazaryeri çok daha ideal bir seçenek oluyor çünkü teknik detaylarla ya da dijital alt yapı çalışmaları ile zaman kaybetmeniz gerekmiyor. Dolayısıyla e-ticarete yeni başlayanların büyük bölümü Amazon gibi hazır dijital pazaryerleri üzerinden satış yapmaya başlıyor. Amazon üzerinden satış yapmak isteyenler için satıcı hesabı oluşturma sürecine de değineceğiz.

Ürün Fotoğrafı ve Açıklamalarının Önemi

E-ticarette ürün görselleri ve ürüne dair açıklama metinleri ne oranda satış yapacağınızı doğrudan etkileyen unsurlardan biridir. Dolayısıyla hem görsellerin hem de açıklamaların asla amatörce olmaması gerekir. Bu noktada profesyonellerden yardım alabilirsiniz. Ürün görsellerinin net ve ürünü cazip gösteren bir formda olması gerekir. Açıklamalar ise dikkat çeken, kolay anlaşılır ve satışa yönelik olması önemlidir.

Kargo ve Lojistik Süreçleri

Satın alınan ürünlerin kargolanması ve lojistik süreçlerinin çok iyi yönetilmesi de önem taşır. Çünkü lojistik ve kargo süreçleri müşteri memnuniyetini de etkiler. Hangi dijital platform üzerinden satış yapacağınıza karar verdiğinize bağlı olarak kargo ve lojistik seçenekleri değişebiliyor.