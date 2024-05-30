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Düzce’de Mucize Kurtuluş: Saniyelerle Ölümden Döndü

Düzce’de Mucize Kurtuluş: Saniyelerle Ölümden Döndü

Düzce
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.05.2024 - 13:37

Düzce yol kenarında yürüyen bir çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybeden aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Maddi hasarla atlatılan mucize kurtuluş kameralara da yansıdı.

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Düzce’nin Hacıkadirler kavşağında dün meydana gelen kazada, Gümüşova istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki fidan dükkanına girdi.

Düzce’nin Hacıkadirler kavşağında dün meydana gelen kazada, Gümüşova istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki fidan dükkanına girdi.

Bu sırada yolda yürüyen çocuk ise kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza ise maddi hasarla atlatıldı.

Bu sırada yolda yürüyen çocuk ise kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza ise maddi hasarla atlatıldı.

Kaza saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıktığı ve kaza yaptığı, çocuğun ise panikle koştuğu anlar yer aldı.

Kaza saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıktığı ve kaza yaptığı, çocuğun ise panikle koştuğu anlar yer aldı.

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Hasan Tahsin

30 yıllık ehliyet sahibi olarak söylüyorum,sürat felakettir ....

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Palio pişmanlıktır :D:D:

Senem Gözde Uludağ

Kadir gecesi doğmuş çocuk. O değilde kaç km hızla gidiyor adam.

ernstunan

meşru sebebi olmaksızın hız yapıp kazaya hele hele ölüme sebebiyet verenin ehliyeti ömür boyu alınmalı. bu olayda çocuk bir adım önde olsa muhtemelen ölmüştü... Devamını Gör