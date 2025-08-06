Duygularını En İyi Gizleyen 4 Burç: Gülümseyip Geçiyorlar Ama İçeride Fırtına Kopuyor

Balık burcu, duygusal derinliği ve sezgileriyle tanınır. Onlar her şeyin farkındadır ama bu farkındalıkla yaşamak yorucudur. Çoğu zaman başkalarının ruh halini kendi ruh halinin önüne koyarlar. Bu nedenle kendilerini kötü hissettiklerinde bile bunu belli etmemeyi tercih ederler. Sessizce içlerine kapanır, bazen yalnız kalmak isterler ama bunu bile açık açık söylemezler.

İnsanlar onlara “sen çok güçlü birisin” dedikçe içlerinden kırılırlar çünkü aslında o gücün altında ne yorgunluklar saklıdır, bir tek onlar bilir. Özellikle gece olduğunda, gün içinde sustukları her duygu dalga dalga içlerinden geçer ama ertesi sabah yine herkese gülümseyerek uyanırlar.